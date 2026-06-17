A 40 ans, Luka Modric reste le chef d'orchestre de la Croatie. Image: getty

Modric a un objectif inavoué à la Coupe du monde

A 40 ans, le Ballon d'or 2018 est toujours le chef d'orchestre de la Croatie. Après une saison compliquée à l'AC Milan, ce Mondial doit lui redonner un nouvel élan.

Jérôme RASETTI

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Après une première saison italienne frustrante qu'il a finie dépité et blessé, Luka Modric, 40 ans, espère retrouver le sourire et ses bonnes habitudes en Coupe du monde avec la Croatie lors du Mondial 2026.

Modric est le super-héros du football croate. «Personne ne peut et ne pourra le remplacer, son parcours est unique pour la Croatie, comme pour le football», a résumé pour la Gazzetta dello Sport son ancien coéquipier en sélection, Ivan Rakitic.

Modric (à gauche) et Rakitic avec le maillot croate. image: getty

«Moi un super-héros? Je suis quelqu'un de normal», a objecté Modric le mois dernier en marge d'un match de Serie A. Même si ce Mondial nord-américain devait être le dernier grand rendez-vous pour le milieu aux 196 sélections (28 buts), sa place dans l'histoire de la sélection aux damiers est déjà bien cimentée.

Avec Modric, alors au sommet de son art, à la baguette dans l'entre-jeu, la Croatie a fait sensation lors des deux derniers Mondiaux, battue par la France en finale (4-2) en 2018 et par l'Argentine en demi-finales (3-0) quatre ans plus tard.

Lors du dernier Euro, en 2024, les Croates, vieillissants, ont échoué dès la phase de groupes, mais leur sélectionneur Zlatko Dalic a depuis rajeuni son groupe en lançant Petar Sucic (22 ans), Martin Baturina (23 ans) ou encore Luka Vuskovic (19 ans), tout en continuant à faire confiance à Modric pour aborder un groupe L relevé avec l'Angleterre le 17 juin à Arlington (Texas), le Panama le 24 juin à Toronto (Canada) et le Ghana le 27 juin à Philadelphie (Pennsylvanie).

La recette de la longévité

«Notre groupe est compliqué, l'Angleterre c'est compliqué. En Coupe du monde, chaque match est compliqué», a prévenu le Ballon d'Or 2018 qui a déjà disputé 19 matchs de Mondial (deux buts). Pour expliquer son incroyable longévité, le meneur dont la première sélection remonte à plus de vingt ans (mars 2006) énumère «plusieurs facteurs»:

«Bien dormir, bien s'entraîner, être attentif à tout, mais la chose la plus importante, c'est ma passion pour le foot»

Une fin de saison très difficile

Cette passion a été quelque peu mise à mal lors des derniers mois. Modric qui a tout gagné entre 2012 et 2025 avec le Real Madrid, dont quatre titres de champion d'Espagne et six éditions de la Ligue des champions, a fini la saison 2025-26 en grimaçant sous le maillot de l'AC Milan, le club qui le faisait rêver enfant. Invaincu de la 2e à la 25e journée, le «Diavolo» a perdu sept de ses treize derniers matchs et laissé son grand rival, l'Inter Milan, décrocher son 21e Scudetto.

Tout ne s'est pas passé comme prévu pour Modric à l'AC Milan cette saison. image: Keystone

Pire, en s'inclinant à domicile lors de la 38e et dernière journée contre Cagliari (2-1), les Milanais ont laissé échapper leur billet pour la prochaine Ligue des champions et sont passés en 90 minutes de la 3e à la 5e place de la Serie A.

Blessé au visage dans un choc avec Manuel Locatelli lors du duel contre la Juventus le 26 avril et opéré dans la foulée d'une fracture de la pommette gauche, Modric a pourtant écourté sa convalescence pour aider son équipe lors de ce dernier match.

Mais même celui qui est considéré comme l'un des meilleurs milieux de l'histoire (deux buts et trois passes décisives en 34 matchs de Serie A) est apparu sans solution, dépassé même. Au point qu'il pourrait renoncer à sa dernière année de contrat et même raccrocher ses crampons. A moins qu'une nouvelle épopée croate lui redonne le sourire et l'envie de continuer à défier le temps.

(afp/yog)