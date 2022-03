Bâle éliminé par Marseille en 8e de finale de Conférence League

Et maintenant: faut-il virer Patrick Fischer?

Les hommes d'Abascal avaient pourtant ouvert la marque par Dan Ndoye à la 62e, qui a parfaitement repris de la tête un centre d'Esposito. Mais les Phocéens, globalement dominateurs, sont parvenus à égaliser grâce à une superbe reprise de volée du talentueux milieu de terrain turc Cengiz Under. La troupe de Sampaoli a enfoncé le clou dans les arrêts de jeu par Rongier.

Steve von Bergen étant devenu coach-assistant des Young Boys, il ne commentera plus l'équipe de Suisse avec David Lemos. La RTS cherche son remplaçant, et ce n'est pas simple: le poste est exigeant et les candidats sont peu nombreux.

D'habitude, c'est après une défaite de l'équipe de Suisse que David Lemos a un petit pincement au coeur. Cette fois, c'est un peu différent: le commentateur de la Nati a perdu son consultant Steve von Bergen, devenu coach-assistant du nouvel entraîneur des Young Boys, et il le regrette déjà. «Steve est une personne exceptionnelle. On avait su créer une belle complicité ensemble. C'est difficile de se dire qu'il va falloir trouver un remplaçant, et espérer une même alchimie, pour la Coupe du monde au Qatar.»