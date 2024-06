Quelques-uns des "experts" de watson. Image: shutterstock, watson

Euro 2024: voici les pronos (forcément foireux) de la rédaction

Le championnat d'Europe débute vendredi en Allemagne et chez watson, on sait déjà qui sera champion, ce que fera la Nati et quel joueur sera le meilleur buteur de tournoi. Allez, on vous dit tout!

Plus l'Euro approche, plus les discussions entre experts autoproclamés se multiplient au sein de la rédaction et c'est tout à fait normal: c'est le dernier moment en effet pour prédire des choses qui ne vont pas se réaliser. Ensuite, il s'agira d'avoir de bonnes excuses pour expliquer pourquoi tout ne s'est pas passé comme prévu...

gif: giphy

On a tout de même demandé aux experts de watson, en Suisse alémanique et en Suisse romande, comment l'Euro allait se dérouler. Champion d'Europe, performance de la Suisse, surprise positive et négative, meilleur buteur et meilleur joueur: voici les pronos de la rédaction!

Champion d'Europe

Reto Fehr: Les Pays-Bas seront champions d'Europe. Avec Van Dijk, de Ligt ou encore Aké, qui a pu apprendre d'Akanji, ils sont solides derrière. Or c'est avec la défense que l'on gagne des titres.



Julien Caloz: Je partage l'avis de Reto. Et puis, la Hollande reste sur 6 victoires lors des 7 derniers matchs. La blessure de Frenkie de Jong est certes un coup dur, mais c'est aussi le genre d'évènement qui est capable de fédérer un groupe avant une grande compétition, surtout que la sélection ne manque pas d'individualités capables de briller.

Niklas Helbling: Je ne peux pas totalement occulter mon cœur à moitié allemand. Donc je vais dire l'Allemagne, même si je n'en suis pas convaincu à 100 %. L'Angleterre et surtout la France ont aussi des individualités brillantes.

Adrian Bürgler: L'Espagne. Je ne suis pas fan d'Alvaro Morata en tant qu'avant-centre, mais quelle équipe a besoin d'un numéro 9 quand elle a Lamine Yamal dans ses rangs? Le milieu de terrain et les joueurs de couloirs espagnols sont exceptionnels.



Ralf Meile: Sur le papier, je dirais la France. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas tirer les penalties. Je croyais l'Angleterre plus forte ces derniers temps. L'Allemagne, portée par l'euphorie de son propre pays? C'est possible. Mais je mise sur l'Espagne, une sélection équilibrée.

Katja Burgherr: Quand Kylian Mbappé est heureux - et il l'est probablement, maintenant qu'il a enfin pu signer au Real Madrid - c'est toute la France qui est heureuse. Il est évident que l'équipe de Didier Deschamps est de classe mondiale. La défaite amère en finale au Qatar et l'élimination en 8es de finale du dernier championnat d'Europe contre la Suisse devraient motiver encore plus les Tricolores à être à la hauteur des attentes élevées de cette année.

Philipp Reich: Football is finally coming home! C'est au tour de l'Angleterre: l'équipe a mûri et est enfin prête à plonger la mère patrie du football dans une liesse bien méritée après presque 60 ans d'échecs douloureux.

Bellingham et ses coéquipiers veulent enfin ramener la coupe à la maison. Image: keystone

Leo Helfenberger: It's Coming Home! L'Angleterre sera championne d'Europe.

Yoann Graber: Les Anglais attendent un titre depuis si longtemps qu'ils seront surmotivés. Il y a trois ans, ils étaient tout près d'atteindre la finale. Ils pourront s'appuyer sur cette expérience, sans parler du talent de cette équipe (Saka, Bellingham, Foden et Kane).



La Suisse

Reto Fehr: La Nati rentrera malheureusement chez elle avec un zéro pointé. La Hongrie est forte, ensuite on aura le ballon contre l'Écosse, mais sans marquer (bon, on prendra peut-être un point quand même). Et enfin, contre l'Allemagne, nous perdrons honorablement et regretterons nos occasions.



Julien Caloz: Je m'attends à ce que la Suisse souffre dans la phase de groupes, mais parvienne à se qualifier pour les 8es de finale en tant que meilleure troisième. Elle sera ensuite éliminée par une meilleure équipe qu'elle.



Adrian Bürgler: De nombreux fans suisses sont pessimistes, j'en rajoute une couche: la Nati ne marquera aucun but en trois matchs et rentrera chez elle sans voir les 8es de finale.



Philipp Reich: Après un premier tour avec quatre points (match nul contre la Hongrie et victoire contre l'Écosse), la Suisse rencontrera l'Italie en 8es de finale. Pour une fois, Jorginho ne ratera pas son penalty et la "Squadra Azzurra" s'imposera à l'arraché après un score de 1-1 au terme des prolongations.

Ralf Meile: La Nati n'est pas aussi mauvaise qu'on le dit. Mais elle ne donne que peu de raisons d'espérer. J'aurais aimé que ce soir différent, mais après un match nul contre la Hongrie, une victoire contre l'Écosse et une défaite contre l'Allemagne, on sortira en 8es.



Leo Helfenberger: Comme les Ecossais seront étonnamment forts, la Suisse ne se qualifiera qu'en troisième position. Elle devra donc affronter un premier de groupe en 8e de finale...

Niklas Helbling: Les Hongrois seront à nouveau une excellente équipe et je pense qu'ils décrocheront la 2e place. La Nati ira tout de même en 8es de finale, mais s'arrêtera à ce stade.

La Suisse vivra-t-elle une joie aussi intense que celle face aux Bleus lors du dernier Euro? Elle part de loin. Image: www.imago-images.de

Katja Burgherr: Hmm, probablement comme d'habitude: peu de buts, mais cela suffira pour atteindre les 8es, où elle sera éliminée. Mais j'aimerais bien me tromper.



Yoann Garber: 2e place du groupe, puis élimination en 8es de finale.

La belle surprise

Adrian Bürgler: Un seul Suisse restera en Allemagne jusqu'au bout et ce sera Sandro Schärer. L'arbitre suisse sera convaincant lors de son premier grand tournoi et comme la Nati n'ira de toute façon pas en finale, il pourra la diriger!

Ralf Meile: La Hongrie ne retrouvera probablement jamais le statut qu'elle avait après la Seconde Guerre mondiale. Mais la sélection actuelle fait à nouveau rêver ses fans. L'entraîneur Marco Rossi propose un football qui rappelle un peu celui du Bayer Leverkusen. Avec de la réussite, la demi-finale est à portée des Hongrois.

Leo Helfenberger: Au grand dam de la Suisse, les Écossais vont surprendre tout le monde. Leur solide défense les portera jusqu'en demi-finale.



Julien Caloz: Si je suis cohérent avec mon coup de coeur pour le tournoi (la Hollande), je suis obligé de répondre que la surprise du tournoi sera Bart Verbruggen. Le gardien batave est jeune (21 ans) et peu expérimenté (6 sélections), mais il est super doué et possède la confiance de son sélectionneur. Il a une chance en or de s'illustrer.



Philipp Reich: La Géorgie. Grâce à deux réussites de Khvicha Kvaratskhelia, l'équipe battra la République tchèque et se qualifiera pour les 8es de finale à la différence de buts. Mais les valeureux Géorgiens n'auont aucune chance contre l'Angleterre.

La Géorgie a la cote auprès de la rédaction de watson. Image: www.imago-images.de

Reto Fehr: J'espère vraiment la Géorgie. Je voulais y aller pendant l'Euro 2020, mais le tournoi a été repoussé d'un an et tout est tombé à l'eau. Ma fascination pour ce pays reste toutefois intact. Tous les journalistes sportifs sauront écrire Mikautadze et Kvaratskhelia sans faire de faute à partir de juillet! Peut-être que la jeune génération n'est pas encore prête, mais les Géorgiens atteindront les quarts de finale au plus tard en 2028.



Yoann Graber: La bonne surprise sera la Géorgie. Le pays se trouve dans un groupe relativement équilibré (avec la Turquie, la République tchèque et le Portugal) et avec son joyau Khvicha Kvaratskhelia, il peut espérer réaliser un exploit, surtout que la sélection n'aura aucune pression sur les épaules.

Niklas Helbling: Ça fait mal, mais je vais dire l'Autriche. Elle a une super équipe et, avec Ralf Rangnick, un très bon entraîneur sur le plan tactique. Le groupe est certes difficile avec la France, les Pays-Bas et la Pologne, mais je ne serais pas surpris qu'ils finissent 2es, ce qui leur permettrait d'avoir un adversaire facile en 8es de finale. Les quarts de finale seraient ainsi à leur portée, ce qui serait une première pour nos voisins.



Katja Burgherr: En fait, j'accorderais beaucoup de crédit à l'Autriche cette année si elle n'était pas dans l'un des groupes les plus difficiles. Mais qui sait, peut-être que nos voisins réussiront quand même ce qu'ils considèrent comme impossible.

La mauvaise surprise

Reto Fehr: J'espère que, cette année encore, une équipe de stars surjouées aura un retour de bâton. Mon classement serait le suivant: Allemagne, Italie, Portugal, Espagne, France. Dans cet ordre. Je serais vraiment heureux si tous les cinq venaient à se planter.



Adrian Bürgler: L'Italie a des problèmes en attaque, des blessés en défense et un groupe difficile. Le champion en titre sera éliminé bien plus tôt que prévu.

Yoann Graber: L'Italie ne sortira même pas de son groupe compliqué (Albanie, Espagne et Croatie).

Ralf Meile: La Squadra Azzurra ne prendra que deux points en phase de groupes et sera éliminée.



Belotti avec le trophée de l'Euro 2020. Image: keystone

Niklas Helbling: Bien sûr, ils ont une défense exceptionnelle et des joueurs offensifs forts. Mais leur milieu de terrain, un secteur de jeu de plus en plus important dans le foot moderne, ne me convainc pas vraiment, surtout maintenant que Frenkie de Jong est absent. En outre, le groupe est difficile. Il y aura des places de camping disponibles après les 8es de finale.



Phillipp Reich: L'Allemagne. L'équipe allemande aura certes résisté à la pression dans son pays lors du premier tour en battant la Suisse lors du dernier match de groupe, mais Toni Kroos et ses coéquipiers auront ensuite tremblé dans la phase à élimination directe. En 8e de finale, ils auront été battus par le Danemark 2-0.

Katja Burgherr: L'Angleterre. Car pour les Britanniques, qui attendent un titre chez les hommes depuis 1966, tout autre chose que le trophée serait une déception. Et personnellement, je préfère tout simplement "Don't Look Back in Anger" à "It's Coming Home".

Leo Helfenberger: Les Néerlandais seront éliminés à la surprise générale lors de la phase de groupes.



Julien Caloz: Kylian Mbappé. Il est hors de forme, diminué physiquement et il y a beaucoup trop d'attentes autour de lui depuis que Didier Deschamps a changé son système tactique pour le mettre dans les meilleures dispositions.



Le meilleur buteur

Reto Fehr: Bien que les Néerlandais seront sacrés champions, ils n'auront pas le meilleur buteur dans leur équipe. C'est l'Anglais Phil Foden qui sera récompensé.



Ralf Meile: Cristiano Ronaldo. Le buteur de 39 ans a un gros avantage: le Portugal a un groupe hyper abordable avec la Turquie, la République tchèque et la Géorgie.

Julien Caloz: Cristiano Ronaldo. C'est sans doute son dernier grand tournoi international et il veut le marquer de son empreinte. Qu'il soit titulaire ou joker de luxe, peu importe: quand il sera sur le terrain, le buteur d'Al-Nassr (44 buts et 13 passes décisives cette saison) sera redoutable.



CR7 est très attendu en Allemagne. Image: keystone

Niklas Helbling: Mbappé? Kane? Même pas! Niclas Füllkrug propulsera l'Allemagne vers le titre européen, d'abord comme joker, puis comme titulaire.



Philipp Reich: Ca ne peut être qu'Harry Kane. L'attaquant du Bayern a marqué sept fois, dont deux fois en finale.

Leo Helfenberger: Harry Kane marquera un but à chaque match et deviendra très facilement le meilleur buteur.



Adrian Bürgler: Bien que les Espagnols seront champions d'Europe, aucun d'entre eux ne terminera meilleur buteur. Cet honneur reviendra à Kylian Mbappé. Mais il ne pourra pas non plus empêcher la défaite des Bleus en finale.

Katja Burgherr et Yoann Graber: Kylian Mbappé!

Le meilleur joueur

Adrian Bürgler: Rodri: celui qui décide de la victoire ou non à Manchester City est suffisamment doué pour devenir un joueur clé à l'Euro et emmener la Roja au titre.

Ralf Meile: Rodri. Après les nombreux titres remportés avec Manchester City, le milieu de terrain fera maintenant de l'Espagne un champion d'Europe en puissance.

Philipp Reich: Phil Foden. Il est dans la forme de sa vie et deviendra le meilleur buteur du tournoi avec ses quatre buts et ses cinq assists.

Katja Burgherr: Toni Kroos. Il est en grande forme, vient de remporter la Ligue des champions et fait son retour en équipe nationale. Le joueur de 34 ans a annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière professionnelle après l'Euro - il devrait encore tout donner lors de son dernier tournoi.

Reto Fehr: Arda Güler va exploser. Peut-être encore joueur de complément au début, il décidera des premiers matchs depuis le banc, participera au conte de fées turc et fera partie de l'équipe titulaire à partir du match décisif contre la République tchèque (victoire 2-0).



Arda Güler en mars dernier contre la Hongrie. Keystone

Leo Helfenberger: Bukayo Saka veut montrer à tous qu'il est au top de sa forme. Il ne marquera pas beaucoup de buts, mais il tirera les ficelles du jeu offensif anglais.



Julien Caloz: Harry Kane. Il aura marqué un but de moins que Cristiano Ronaldo et son équipe va perdre en finale contre les Pays-Bas, mais il aura été déterminant dans le jeu, car c'est bien plus qu'un super finisseur: c'est un grand joueur.



Yoann Graber: Harry Kane!

Niklas Helbling: Bon, ça commence à devenir très allemand, mais je ne peux pas m'en passer. Si Mbappé ou Kane étaient les meilleurs joueurs, ils devraient aussi être les meilleurs buteurs. Je vais donc dire Florian Wirtz, qui peut influencer un match même sans marquer.