Ex-chouchou du sélectionneur, Okafor joue très gros avec la Nati

Autrefois joueur préféré de Murat Yakin, l'ailier du Milan AC (24 ans) doit à nouveau faire ses preuves en sélection, et ce n'est pas (encore) gagné.

celine feller

Nous sommes à l'automne 2021. Noah Okafor est l'un des footballeurs suisses les plus doués, il fait partie du top 7 des joueurs de moins de 21 ans en Europe. Il est ce qu'on appelle une promesse, peut-être même une promesse pour l'équipe nationale. Il confirme en tout cas tout son talent cette anne-là en réalisant un assist contre l'Italie puis un but contre la Bulgarie lors des qualifications au Mondial 2022.



Okafor après son but (une magnifique tête croisée) contre la Bulgarie, le 15 novembre 2021. Image: KEYSTONE

Mais trois ans plus tard, Okafor n'a pas tenu toutes ses promesses. Sa situation en équipe nationale est même précaire: sa convocation pour les matchs de la Ligue des Nations contre la Serbie (vendredi) et l'Espagne (lundi) constitue peut-être sa dernière chance avec la Nati.

Pour comprendre Noah Okafor, il faut remonter à ses débuts, soit cinq jours avant son 18e anniversaire. C'est à cette date (nous sommes en 2018) que le jeune talent fête ses débuts professionnels au FC Bâle. C'est la suite logique de la carrière naissante d'un footballeur rapide, dynamique et surtout insouciant, car jusqu'ici tout se déroulait sans le moindre accroc. Il était toujours le meilleur, le plus rapide. Au Nigeria, le pays de son père, son deuxième prénom (Arinzechukwu) signifie «béni des dieux».



Okafor (en blanc) à la lutte avec le Xamaxien Veloso lors d'un match de Super League à l'été 2018. Image: KEYSTONE

Okafor devient une star au FCB, il fait tourner la tête des recruteurs. Sa route est toute tracée et le joueur voit loin, lui qui dit de lui:

«J'ai toujours été un peu impatient»

L'impatience est d'ailleurs une chose dont Okafor souffrira à de nombreuses reprises au cours de sa carrière. Elle s'exprime à Bâle quand il refuse d'être remplacé lors d'un match - parce qu'il veut forcer son transfert au RB Salzbourg, mais aussi parce qu'il ne ressent plus la confiance de son coach Marcel Koller. Le manque de confiance est un point crucial pour Okafor, car si le jeune homme a toujours été insouciant, il est aussi sensible. S'il ne sent pas la confiance, il se renferme souvent sur lui-même. C'est ce que raconta un jour sa mère.



Okafor répond, un peu gêné:

«Ma maman a raison. Je suis sensible à certaines choses. Surtout quand il s'agit de m'ouvrir, de faire confiance à des inconnus. J'ai besoin de temps»

Il le ressent aussi à Salzbourg, où il signe finalement en janvier 2020 contre 11 millions d'euros. Il a du mal à supporter la pression induite par le montant de son transfert et la distance avec sa famille n'est pas simple à gérer non plus. Okafor doit suivre des entraînements individuels, s'adapter. Il lui faut plus de temps qu'il ne veut se l'avouer pour s'imposer en Autriche. Et puis, elle est de nouveau là: l'impatience.

Le Suisse avec le maillot de Salzbourg. Keystone

Mais Okafor sent la confiance de ses dirigeants et relève le défi. Il travaille sur lui-même, fait appel à un coach en nutrition, si bien qu'à Salzbourg, on ne tarde pas à dire qu'il a mûri et qu'il est devenu un homme. Mais le Bâlois ne s'intègre réellement qu'à l'été 2021, lorsque Matthias Jaissle arrive sur le banc. Le nouveau coach laisse carte blanche à Okafor, lui disant en substance de faire ce dont il est capable. C'est la confiance dont Okafor a besoin pour exprimer toutes ses qualités.



La saison 2021/2022 est d'ailleurs sa meilleure jusqu'à présent: 14 buts et 11 assists en 34 apparitions en club, ainsi qu'un retour en équipe nationale après deux ans d'absence.

Sous la houlette de Murat Yakin, Noah Okafor est aussi bon qu'en club. Il brille contre l'Italie puis la Bulgarie, et devient l'un des joueurs préférés de Yakin. Mais il ne veut pas s'arrêter là. Il sait que s'il continue à travailler, il peut devenir encore meilleur, sauf que les choses ne se passent pas comme il l'espère: il ne joue que 43 minutes lors du Mondial au Qatar, ne fait ensuite que de brèves apparitions sur le chemin de l'Euro 2024 et peine à saisir sa chance lors des matchs amicaux.

Celui qui a signé au Milan AC à l'été 2023 n'est même pas convoqué pour l'Euro en Allemagne. On entend parler de performances insuffisantes à l'entraînement, de coéquipiers qui se plaignent de lui. Pour le rassemblement de septembre, Okafor est encore rayé de la liste des joueurs. Sur Instagram, le joueur de 24 ans fait alors part de sa déception:

Ce message reflète la personnalité complexe de Noah Okafor. Ce jeune homme qui, entre impatience et sensibilité, essaie de trouver la bonne voie, mais qui, de temps en temps, ne trouve pas le ton juste, même si, au fond, il a de bonnes intentions. Il n'a jamais été un grand orateur, que ce soit avec ses collègues, l'entraîneur ou les médias.

Malgré tout, Okafor fait à nouveau partie des plans de la Suisse pour le rassemblement de novembre. Yakin s'est entretenu avec lui et le directeur de la Nati, Pierluigi Tami, lui a rendu visite à Milan. Lundi, ce dernier a dit qu'il était heureux de revoir Okafor en sélection. «Nous devons tout faire pour intégrer nos meilleurs joueurs», a-t-il souligné, ajoutant que c'était la raison pour laquelle Okafor avait eu une nouvelle chance.

Ce sera peut-être sa dernière. Car l'international aux 22 sélections doit maintenant prouver ses qualités tout en se mettant au service de l'équipe. S'il n'y parvient pas, il pourrait passer du statut de chouchou à celui de casse-tête pour Murat Yakin.