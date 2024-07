Cet arbitre a refusé la poignée de main à la star des Etats-Unis

Kevin Ortega a dirigé mardi Uruguay-Etats-Unis en phase de groupes de la Copa America. Sa performance décriée a suscité la colère du Team USA et la fureur de l'attaquant vedette Christian Pulisic. La tension était telle que l'arbitre a refusé au joueur la poignée de main d'après-match.

Il n'y a pas que l'Euro en ce moment et les couche-tard comme les lève-tôt le savent parfaitement bien. La Copa America se tient aux Etats-Unis et le pays hôte est d'ores et déjà éliminé, pour sa toute première participation à la compétition.

Les Etats-Unis ont terminé troisièmes de leur groupe après leur défaite mardi contre l'Uruguay, sur le plus petit des scores. Un seul but donc, mais un match très animé, en particulier sur le plan de l'arbitrage. Plusieurs actions ont fait exploser les Américains.

Kevin Ortega a par exemple sifflé et donné un jaune à Chris Richards, mais il a laissé les Uruguayens jouer rapidement le coup-franc, montrant avec ses mains le signe de l'avantage, carton à la main. Il y aurait pu avoir but sur cette situation.

Le but des Uruguayens - marqué en deuxième période - a également irrité Christian Pulisic et ses coéquipiers. Ils sont convaincus qu'il y avait hors-jeu, même si la VAR a assuré le contraire. Les images télévisées, elles, semblaient montrer que le buteur Mathias Olivera se trouvait en position illicite, à cause d'un angle différent. Ajoutez à cela un carton jaune controversé et l'attaquant vedette du Milan AC a dégoupillé, hurlant au visage de l'arbitre.

Pulisic ne s'est pas arrêté à cela. Une fois la rencontre terminée, il a convié les arbitres à rejoindre les joueurs et les supporters de la Céleste pour célébrer la victoire uruguayenne. Lorsqu'il s'est enfin approché du trio arbitral pour serrer la main aux directeurs du jeu, Kevin Ortega n'a pas bronché et s'est permis un vent fortement critiqué.

On ne reverra plus Team USA dans cette Copa America. Il pourrait également s'agir du dernier match de l'arbitre Ortega lors de cette édition, à la vue des polémiques qui ont éclaté lorsqu'il a sifflé cet Uruguay-Etats-Unis.

