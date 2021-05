Le Nord de la France bascule dans la folie avant le derby

Les supporters de Lens et de Lille sont descendus dans la rue pour encourager leurs joueurs avant le match de ce vendredi soir (21h) en Ligue 1. Chaud bouillant!

Il est de coutume, avant un grand match de football, de dire que les supporters retiennent leur souffle. Ce n'est pas tout à fait exact dans le cas du derby entre Lens et Lille de ce vendredi soir, puisque les fans des deux camps sont descendus dans les rues de leur ville pour donner de la voix.

Bonjour à tous ceux qui, comme moi, ne pensent qu’au DERBY #RCLLOSC 💪🏻 FIER D’ÊTRE LENSOIS ! FIER DE CE PEUPLE SANG ET OR ! pic.twitter.com/jlmdVRc0NO

Ce match ne vaut pas seulement pour son intérêt historique. L'enjeu sportif est de taille entre une formation en course pour le titre à trois journées de la fin (Lille) et une autre qui se bat pour obtenir la dernière place européenne (Lens).

Sur le terrain, le duel entre le puissant attaquant Ganago et le brillant portier Maignan (annoncé en partance pour le Milan AC) vaudra son pesant de couquebaque (une spécialité culinaire du Nord).

Kakuta sera aussi attendu par la défense lilloise après ses propos de mercredi. L'attaquant lensois avait expliqué en conférence de presse: «Si on peut priver Lille du titre, ça serait beau. Je préfère que Paris soit champion». Burak Yilmaz lui avait répondu le lendemain.