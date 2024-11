Le message est un soutien à la Palestine et au Liban. Image: Anadolu

Le tifo des fans parisiens fait réagir jusqu'au ministre de l'Intérieur

Un immense tifo à caractère politique, déployé mercredi soir avant le match de Ligue des champions entre Paris et l’Atlético de Madrid, pose de nombreuses questions.

Quelques minutes avant le coup d'envoi du match de Ligue des champions entre le PSG et l’Atlético de Madrid (1-2), mercredi soir au Parc des Princes, une bâche recouvrant toute la tribune a été déployée dans la tribune Auteuil du Parc des Princes.

On pouvait y voir une mosquée avec son minaret et le slogan «Free Palestine». En bas à gauche se trouvait un enfant avec un drapeau du Liban et sur la droite, un homme avec un keffieh rouge et une veste militaire que l'on peut imaginer être un combattant palestinien. Le tifo était accompagné d'un message écrit sur une banderole au pied de la tribune: «La guerre sur le terrain mais la paix dans le monde».

Cette chorégraphie a fait réagir et a soulevé beaucoup de questions. Sur RMC Sport d'abord, où le journaliste Daniel Riolo s'est dit écoeuré: «Ça m’a fait chier, c’est pas le moment… Voir ça, franchement, ça m'a foutu la gerbe (...) Tu fais un message de paix explicite, tu ne mets pas un tifo où Israël n'existe pas et a disparu. C'est un message de haine en fait!»

La vidéo du tifo Vidéo: twitter

Jeudi matin, c'est le ministre de l'Intérieur qui s'est exprimé sur «X» pour demander des comptes au club parisien.

«Je demande au PSG de s’expliquer et aux clubs de veiller à ce que la politique ne vienne pas abîmer le sport, qui doit toujours rester un ferment d’unité. Ce tifo n’avait pas sa place dans ce stade, et de tels messages sont d’ailleurs proscrits par les règlements de la Ligue et de l’UEFA. Si cela devait se répéter, il faudra envisager d’interdire les tifos pour les clubs qui ne font pas respecter les règles.»

Mais sur les réseaux sociaux, on trouve aussi de nombreux messages saluant le message déployé en tribune. «Bravo aux supporters qui ont brandi un magnifique tifo pendant le match PSG - Atlético Madrid au Parc des princes», écrit une internaute. «Je ne suis pas parisien mais quel fierté de voir ce tifo, bravo les gars», écrit un autre, tandis qu'un troisième estime qu'il s'agit du «meilleur tifo de l'année 2024 en Europe».

Dans les heures, et peut-être les jours à venir, le sujet fera sans doute beaucoup parler en France et au sein du PSG. Le club a d'ailleurs très vite réagi en affirmant ne pas être au courant de l'animation qui était prévue en tribune:

«Le club n'avait pas connaissance du projet d'affichage d'un tel message. Le Paris Saint-Germain rappelle que le Parc des Princes est - et doit rester - un lieu de communion autour d'une passion commune pour le football et s'oppose fermement à tout message à caractère politique dans son stade»

Il faudra voir désormais comment comment l'UEFA, qui proscrit dans ses règlements «les messages de nature politique, idéologique, religieuse, injurieuse ou provocante», va réagir.

(jcz)