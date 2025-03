Ce stade du Mondial 2026 a planté une pelouse test

«En plus de six matches de foot, nous allons avoir une tonne d'évènements sur cette pelouse, de toutes sortes. On veut faire venir autant de monde que possible pour marcher dessus. On veut voir comment la pelouse réagit, on joue avec les lumières, les tondeuses, toutes les choses demandées par la Fifa pour comprendre la pelouse»

Otto Benedict, vice-président en charge des infrastructures pour le SoFia Stadium et le Hollywood Park