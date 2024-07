Gareth Southgate a célébré avec les supporters anglais la qualification des Three Lions en demi-finale de l'Euro. image: Keystone

Le sélectionneur de l'Angleterre fait taire les critiques

Souvent décrié dans son pays, Gareth Southgate reçoit désormais des éloges de la part de la presse britannique depuis le match contre la Nati. Il joue une place en finale de l'Euro mercredi à 21h contre les Pays-Bas.

Raphael Gutzwiller, Düsseldorf

Malgré le contenu proposé, l'Angleterre a validé une nouvelle qualification pour les demi-finales d'un Euro, en battant la Suisse aux tirs au but samedi à Düsseldorf. Elle peut ainsi toujours espérer remporter le tournoi. Le match contre la Nati était déjà le 100e de Gareth Southgate à la tête de la sélection anglaise. Il l'a célébré par une victoire capitale et a même esquissé quelques pas de danse devant ses supporters. Il a surtout fait taire les nombreuses critiques à son égard.

Le Daily Mail a ainsi écrit après le quart de finale face à la Suisse: «Southgate est encore et toujours au rendez-vous. Pour la toute première fois, l’Angleterre a atteint les demi-finales de l'Euro deux fois de suite». En fait, son bilan dans les tournois majeurs fait des envieux. Gareth Southgate a désormais mené l’Angleterre dans le dernier carré du Mondial 2018, du Championnat d'Europe 2021 et donc de cet Euro 2024.

Il n'y a qu'à la Coupe du monde 2022 que les Anglais ont échoué dès les quarts de finale, battus par l'équipe de France.

Le fait que les Anglais se soient imposés aux tirs au but a surpris de nombreux observateurs. «L'Angleterre a remporté une séance de tirs au but. Nous répétons. L'Angleterre a remporté une séance de tirs au but», lâchait ironiquement le Telegraph, avant d'ajouter:

«Cette victoire ne permet bien sûr pas d'oublier la défaite en finale il y a trois ans. Elle ne fait pas non plus oublier la prestation de nos joueurs, mais nous la prenons» The Telegraph

Bukayo Saka a sans doute été le meilleur joueur contre la Suisse et devra être aussi bon face aux Pays-Bas pour espérer qualifier son pays en finale. Il a égalisé cinq minutes après l'ouverture du score de Breel Embolo et n'a pas manqué de tromper Sommer dans la séance de tirs au but. Il était en 2021 le héros tragique de la finale du Championnat d'Europe des nations. Il avait dû endurer les propos racistes des supporters anglais après avoir manqué sa tentative. Saka avance désormais avec confiance. «Il a exorcisé le fantôme de sa frappe manquée en finale contre l'Italie», détaille le Sun.

L'Angleterre peut remercier Bukayo Saka. image: Keystone

Il y a beaucoup à dire avec les tirs au but et les Anglais. C'est une longue histoire dans laquelle Gareth Southgate a lui même joué un rôle. A l'Euro 96 organisé en Angleterre, il a raté son pénalty en demi-finale contre l'Allemagne. Plus tard lorsqu'il entraînait, Southgate a fait entrer en jeu Sancho et Rashford à la 120e minute de la finale de l'Euro 2021. Les deux ont manqué la cible.

Malgré ça et toutes les critiques, le sélectionneur des Three Lions reçoit désormais des éloges. «Il a ses défauts, mais on ne peut pas douter de sa gestion des hommes», écrit le Guardian avant la demi-finale à venir contre les Bataves. Le journal estime que «Southgate a permis à Saka de retrouver la confiance». Il vante un manager qui croit en son collectif et qui a fait en sorte qu'Alexander-Arnold, qui n'avait jamais frappé un pénalty en équipe nationale, parvienne à réussir le dernier de la séance.

Gareth Southgate s'était bien sûr préparé afin de ne pas revivre un nouveau drame. Jordan Pickford a reçu une gourde sur laquelle était inscrit le nom des tireurs et leur préférence. Il était écrit pour Manuel Akanki: «Plonger à gauche». C'est ce qu'a fait Pickford avec le résultat que l'on connaît.

Pickford a choisi le bon côté sur la tentative de Manuel Akanji. image: Keystone

Les médias anglais ne sont pas toujours totalement convaincus par les prestations de leur équipe nationale. Ils ont certes vu des améliorations, notamment lors de la première mi-temps du match contre la Suisse, grâce au passage à une défense à trois, mais l'élimination était proche suite à l'ouverture du score tardive de Breel Embolo. «Si la logique avait été respectée, l'Angleterre serait éliminée», estime le Guardian. «La réalité est qu'ils ont forcé les prolongations sur un but de Saka venu de nulle part. Au final, l'étrange parcours illogique de l'Angleterre dans cet Euro se poursuit, malgré des performances chaotiques», ajoute le quotidien. De son côté, le Telegraph fait référence aux nombreuses critiques des dernières semaines: «Rendez donc hommage à Southgate. Il est résilient et transmet cette force à son équipe. Les critiques pourraient peut-être s'arrêter un instant».

Désormais, les experts s'accordent à dire que l'Angleterre peut remporter le tournoi. C'est en tout cas l'avis de l'ancien international Jack Wilshere dans les colonnes du Sun.

«Il a certes fallu une séance de tirs au but, mais cette performance a été la meilleure du tournoi» Jack Wilshere

Gareth Southgate a lui-même déclaré que seul le résultat comptait. Il a constaté une performance «brillante et remarquable» contre la Nati. «Nous voulons faire de grandes choses. Hors Angleterre, nous n'avons jamais été en finale. Et nous n'avons bien sûr jamais remporté un Euro. Nous voulons le faire», a déclaré le sélectionneur en conférence de presse. Son équipe est en tout cas sur la bonne voie. Elle n'est qu'à 90 minutes voire un peu plus de la finale dimanche à Berlin.