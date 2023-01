Image: EPA

Cristiano Ronaldo fera-t-il un sale coup au Portugal? Son club dément

L'attaquant ne fera pas campagne contre son propre pays pour la Coupe du monde 2030. C'est ce que vient d'annoncer son nouveau club.

Team watson Suivez-moi

Plusieurs sources annonçaient ces derniers jours que Cristiano Ronaldo serait ambassadeur de l'Arabie saoudite dans le cadre de sa candidature pour accueillir la Coupe du monde 2030. Certains supporters lusitaniens avaient très mal accueillis cette nouvelle, et pour cause: le Portugal est aussi en lice pour organiser le Mondial dans sept ans en compagnie de l'Espagne et de l'Ukraine. En soutenant le dossier arabe, Ronaldo aurait donc milité...contre son propre pays!

Mardi, l'AFP avait d'ailleurs informé ses lecteurs que sur les 400 millions d'euros du contrat de CR7 à Al Nassr, la moitié serait destinée à son rôle d'ambassadeur pour la candidature conjointe entre l'Arabie saoudite, la Grèce et l'Egypte.

Une information démentie par le club ce mercredi matin dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux:

«Al Nassr FC tient à préciser que, contrairement à ce qui a été rapporté, le contrat de Cristiano Ronaldo n'implique aucun engagement pour une quelconque candidature à la Coupe du monde, peut-on lire dans la version anglaise. Il (Ronaldo) se concentre principalement sur Al Nassr et sur le travail avec ses coéquipiers pour aider le club à atteindre le succès.»

Le quintuple Ballon d'or touche donc bel et bien 200 millions de francs suisses pour jouer au football. Cela signifie que durant la minute que vous avez prise pour lire cet article, Cristiano Ronaldo a perçu...380 francs!

(jcz)