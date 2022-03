Xherdan Shaqiri et Murat Yakin, prochainement sur vos Ă©crans. Image: Keystone

La Nati tourne un film en immersion et rêve de Netflix 🍿

Une équipe de tournage suit l'équipe de près depuis cette semaine. Ce documentaire, qui racontera l'épopée 2022 des footballeurs suisses jusqu'à la Coupe du monde au Qatar, doit montrer aux fans des images inédites.

etienne wuillemin / ch media

Les responsables du documentaire ont le scénario parfait en tête: ils imaginent déjà qu'après le quart de finale historique de l'Euro l'été dernier, l'équipe de Suisse (qui affronte l'Angleterre ce samedi en amical) réalisera un nouvel exploit lors de la Coupe du monde au Qatar à la fin de cette année.

Cette histoire merveilleuse, si elle se produit, fera l'objet d'un film. L'Association suisse de football prévoit en effet de réaliser un documentaire sur la Nati! Une équipe de tournage va suivre de très près Xherdan Shaqiri et ses coéquipiers durant toute l'année 2022. Camps d'entraînement, Ligue des nations, Coupe du monde - les caméras seront toujours avec eux et, surtout, partout où les portes sont habituellement fermées (vestiaire, hôtel de l'équipe, etc.). Il y aura des images comme les fans n'en ont encore jamais vues.

Les Français avaient tiré un film de leur épopée au Mondial 2018 Vidéo: YouTube/Amazon Prime Video France

Directeur de la communication de l'ASF, Adrian Arnold dit vouloir «rapprocher encore plus la Nati des gens. L'objectif est que les fans connaissent nos joueurs en tant qu'êtres humains, qu'ils sachent que ce sont de jeunes hommes avec des moments de joie, mais aussi des soucis et des peurs. Ils ne doivent plus être de simples noms et numéros sur des maillots de football. Le public doit pouvoir comprendre ce qu'est une équipe nationale, et comment elle fonctionne.»

Cela fait un an que l'idée d'un film autour de la sélection existe. Mais l'enthousiasme de l'entraîneur national de l'époque, Vladimir Petkovic, était quelque peu limité. Son successeur, Murat Yakin, soutient en revanche le projet de manière inconditionnelle.

Yakin Ă Marbella cette semaine.

Les premiers tournages sont d'ailleurs déjà en cours. Le scénario et le concept sont également en grande partie prêts. Il s'agit maintenant de passer à la réalisation. Pour ne pas perdre sa souveraineté sur le vestiaire, l'ASF a décidé de tourner elle-même les images du vestiaire. Cela se fera avec des caméras spécialement conçues pour être les plus discrètes possibles et ne pas déranger les joueurs. Une équipe de tournage externe intervient par ailleurs ponctuellement depuis cette semaine. Lors d'un entraînement à Marbella, Murat Yakin et l'entraîneur des gardiens Patrick Foletti ont été munis de micro pour que leurs propos soient enregistrés.

On ne sait pas encore exactement à quoi ressemblera ce documentaire. Il est prévu qu'il se décline en plusieurs épisodes. Mais sur quelle plate-forme sera-t-il diffusé? Netflix ou Amazone Prime sont peut-être trop grands pour le marché suisse. Les négociations de l'ASF sont en cours. Cette dernière espère bien sûr que le projet permette de faire connaître les internationaux suisses, mais aussi qu'il soit rentable financièrement.

(Adaptation en français: Julien Caloz)