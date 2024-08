Servette encaisse un autogoal lunaire

Il achète un tapis, fait «deux trous au cutter» et se jette dans le vide

En plus de prendre sa revanche de la défaite en finale de la Coupe de Suisse contre Servette il y a deux mois, Lugano s'empare de la tête du classement – en détrônant les Grenat – avec trois victoires en trois matchs. Young Boys étant actuellement à la dérive, la troupe de Mattia Croci-Torti s'affirme comme la principale favorite pour le titre. (yog)

Cette bourde du gardien genevois a donc donné l'avantage aux Tessinois, qui avaient égalisé cinq minutes plus tôt (par Mahmoud). Ils ont scellé le score grâce à Renato Steffen à la 84e.

La scène se déroule à la 78e minute. Le latéral servettien Bradley Mazikou adresse une passe en retrait à son gardien, Joël Mall. Celui-ci attend le ballon, qu'il veut contrôler avec l'extérieur du pied. Un très mauvais choix, d'autant que la balle semble subir un faux rebond (une petite motte?) juste avant d'arriver sur la chaussure du portier. Conséquences: Mall passe complètement à travers, la balle lui file entre les jambes et s'en va mourir dans les filets.

Premièrement, parce qu'ils avaient ouvert le score, à la 61e minute par Dereck Kutesa. Ensuite, car ils ont concédé un goal – le 2-1 – évitable, c'est le moins qu'on puisse dire. La faute à un autogoal lunaire, qui risque bien de faire le tour des médias et des réseaux sociaux à travers le monde...

Servette a subi sa première défaite de la saison en Super League, samedi soir à Lugano (1-3). Et les Grenat peuvent nourrir beaucoup de regrets.

