Un joueur du Barça arrête sa voiture pour régler ses comptes

Le défenseur Inigo Martinez n'a pas vraiment apprécié de recevoir des noms d'oiseaux à la sortie du camp d'entraînement.

Recruté l'été dernier en provenance de Bilbao, Inigo Martinez s'est très bien adapté à son nouvel environnement catalan, puisqu'il est apparu 19 fois avec le maillot blaugrana cette saison. Mais si tout se passe bien pour lui sur le terrain, c'était en revanche plus compliqué en dehors ce lundi.

Le joueur de 32 ans s'est fait remarquer en s'embrouillant avec un jeune tiktokeur, selon Mundo Deportivo. Agacé par les insultes dont il aurait fait l'objet à la sortie du terrain d'entraînement, Martinez a stoppé sa voiture pour aller dire deux mots au supporter qui l'aurait invectivé.

«C'est la dernière fois que tu me traites de débile, la dernière. C'est la dernière fois que tu m'insultes. Pareil pour ton ami. Tu m'as entendu? La dernière fois. Et ne sois pas arrogant»

L'altercation en vidéo Vidéo: twitter

Après quelques secondes d'un échange animé, le défenseur est remonté dans sa voiture non sans prévenir son interlocuteur qu'il ne tolérerait plus ce genre de comportement à l'avenir.

Le FC Barcelone sait que ce type d'incidents peut se produire, et c'est la raison pour laquelle il ne communique plus sur l'horaire des entraînements. Le but: éviter les attroupements à la sortie. RMC Sport rappelle que par le passé, «Robert Lewandowski s'était fait voler une montre de valeur alors qu'il signait des autographes» et que Samuel Umtiti, lui, «avait vu des supporters stopper sa voiture et quasiment monter sur le capot».

