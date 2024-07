Cette équipe a ouvert le score d'une étrange façon

Le dénommé CSC est en forme et il ne frappe pas uniquement dans les stades de l'Euro. Un autogoal improbable a été aperçu au Brésil après seulement 18 secondes de jeu. Le club qui a ouvert la marque n'a pas eu à toucher le ballon...

Plus de «Sport»

La rencontre de deuxième division brésilienne disputée fin juin entre le Sport Recife et Novorizontino vient faire parler d'elle après coup en Europe, à cause d'un autogoal gag inscrit dès le coup d'envoi du match.

Les visiteurs ont scoré sur la première action de la partie sans avoir touché le ballon, après que les joueurs du Sport Recife ont fait tourner puis ont reculé sous le pressing adverse. Le défenseur Alisson Cassiano a alors souhaité battre davantage en retraite et a transmis la balle en direction du but pour trouver son gardien. On dit pourtant aux joueurs de toujours viser à côté de la cage lorsqu'ils veulent s'appuyer sur leur portier. Ce dernier s'était bien sûr avancé et décalé sur la gauche du terrain, afin de proposer à son central une solution.

Autogoal imparable.

Le voici ⬇️ Vidéo: extern / rest

Ce match a véritablement été compliqué pour le Sport Recife puisqu'à la 38e minute, il concédait un nouveau but, cette fois-ci sur pénalty. La réduction du score en deuxième période n'aura pas permis aux locaux de renverser la situation après ce premier acte catastrophique.

Ce n'est pas la première fois qu'une réalisation de ce genre est inscrite. En 2017, le club estonien du Levadia Tallin avait lui aussi ouvert la marque sans toucher le cuir lors d'un match de coupe nationale. Le 1-0 était alors arrivé après seulement 15 secondes. Encore plus rapide.

(roc)