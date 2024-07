Football: Scènes de chaos en finale de la Copa America

Thank you and goodbye, Sir Andy Murray

L'organisation a ensuite fermé les portes pendant une heure et demie, bloquant des milliers de personnes aux entrées, entre frustration et incompréhension. Ce n'est qu'à 21h22 (au lieu de 20h), heure locale, que le coup d'envoi a pu être donné.

Plusieurs équipes de secouristes ont porté assistance à des supporters qui se sont effondrés à cause de la densité de la foule et des températures élevées, environ 34 degrés.

La Roja bat l’Angleterre et écrit l’histoire de l’Euro

L’Espagne a remporté dimanche le Championnat d’Europe des nations en venant à bout de l’Angleterre 2-1. Elle devient avec quatre succès la nation la plus titrée de la compétition. Trois de ses joueurs réalisent également ce que peu ont réussi en Europe.

C’est au stade olympique de Berlin, une enceinte chargée d’histoire, que la Roja et les Three Lions ont croisé le fer dimanche dans l’espoir de succéder à l’Italie, championne d’Europe il y a trois ans. Beaucoup avant le début de cette finale souhaitaient voir l’Espagne remporter l’Euro et devenir ainsi la nation la plus titrée dans cette compétition, devant l’Allemagne. Il faut dire qu’elle a affiché le jeu le plus séduisant parmi les 24 équipes participantes, et qu’à l’inverse, l’Angleterre a multiplié les purges.