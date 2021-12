image: keystone/shutterstock

Tout savoir sur «le combat du siècle» entre Hamilton et Verstappen

Les deux pilotes sont à égalité de points avant le dernier GP de la saison. Dimanche à Abu Dhabi, il n'en restera qu'un. Programme, infos, tendance, règlement: voici le guide complet du week-end historique qui s'annonce.

Julien Caloz

De quoi on parle?

De la course de l'année, du duel de la décennie, du combat du siècle entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, dimanche sur le circuit d'Abu Dhabi. Le Britannique et le Hollandais n'ont pu se départager lors des 21 Grands Prix déjà disputés: ils ont tous deux exactement le même nombre de points (369,5) alors qu'il ne reste qu'une course. Fou!

La lutte a été serrée toute la saison. Image: Keystone

Le programme du week-end 🍿

Le dernier rendez-vous de la saison se dispute sur trois jours:

Vendredi : essais libres 1 (10h30-11h30) et 2 (14h-15h)

: essais libres 1 (10h30-11h30) et 2 (14h-15h) Samedi : essais libres 3 (11h-12h) et qualifications (14h-15h)

: essais libres 3 (11h-12h) et qualifications (14h-15h) Dimanche: course (14h, heure en Suisse) de 58 tours (5,281 km le tour; 306,183 km au total)

Pourquoi ça va être grandiose?

D'abord, parce qu'il s'agira d'un moment d'histoire, un vrai, de ceux qu'on racontera à nos petits-enfants (et à ceux des autres) dans pas mal de temps, quand les monoplaces rouleront sans pilote.

Ensuite parce qu'entre ces deux pilotes qui se nourrissent de leur rivalité pour se sublimer, il se passera forcément quelque chose pendant la course. Verstappen a d'ailleurs déjà annoncé qu'il était prêt à prendre tous les risques pour coiffer sa première couronne mondiale. Quand on connaît la personnalité du bonhomme, on ne peut que s'en réjouir.

Enfin parce que les deux champions sont tellement différents que l'on a forcément une préférence pour l'un ou pour l'autre. Certains adorent le profil d'Hamilton, surdoué poli et bientôt anobli par la Reine, d'autres lui préfèrent celui de Verstappen, un enfant terrible élevé dans la haine de la défaite.

Quel pilote sera avantagé par le circuit?

La piste de Yas Marina était une chasse gardée de Mercedes jusqu'à l'an dernier, avec six poles et six victoires entre 2014 et 2019, rappelle l'agence ATS. En 2020, Verstappen a créé la surprise en s'adjugeant position de pointe et première place finale. Cependant, «l'an dernier n'est pas forcément une bonne référence en termes de résultat car de nombreux facteurs y ont contribué», à commencer par les moteurs bridés des Mercedes et un Hamilton se remettant du Covid, rappelle le Néerlandais. Ce qui est sûr toutefois, c'est que sa Red Bull de 2021 est bien plus performante que celle de l'an dernier.

Le circuit 2021 en image de synthèse Image: Formula1.com

Une autre incertitude vient brouiller les cartes cette année: le circuit a été modifié. On dit de la piste qu'elle est plus rapide, ce qui doit avantager Mercedes, mais elle doit être également plus propice aux dépassements, ce qui ne peut pas déplaire à Red Bull.

Et si ça fait égalité?

Deux cas de figure permettraient aux deux hommes de terminer avec le même nombre de points:

Si l'un se classe 9e et l'autre 10e avec le meilleur tour, ils marqueraient deux points chacun. S'ils terminent hors du Top 10 ou abandonnent, ils ne marqueraient aucun point.

Avec le même nombre d'unités dimanche soir, c'est Verstappen qui serait titré grâce à son plus grand nombre de victoires (9 contre 8 pour Hamilton).

La question qui tue?

Max Verstappen sera-t-il tenté d'éliminer son rival plutôt que de le battre à la loyale? Le directeur sportif de la F1, Ross Brawn, espère que non.

«Ca va être rude, personne ne voudra lâcher d'un pouce. Mais nous voulons une compétition, nous ne voulons pas qu'une ligne rouge soit franchie. Nous ne voulons pas que ce championnat soit décidé par les décisions des commissaires de course et qu'il se termine en cour d'appel ou ailleurs. Il doit finir sur la piste à Abou Dhabi avec le meilleur pilote qui gagne.»

Ils vont marquer l'histoire

Quoi qu'il arrive, le nouveau champion du monde entrera dans les archives de son sport. Si Hamilton est sacré, il obtiendrait à 36 ans sa huitième couronne, soit une de plus que Michael Schumacher. Un record absolu, donc.

Hamilton et Schumacher en 2010. Image: EPA

Si Verstappen (24 ans) s'impose, il serait titré pour la première fois de sa carrière et briserait l'hégémonie des Mercedes, puisque la marque ne placerait pas l'un de ses pilotes à la première place pour la première fois depuis 2014.

L'autre incertitude du week-end

Le titre des constructeurs sera aussi attribué dimanche. Mercedes est favorite avec 28 points d'avance et un maximum de 44 encore disponibles. Mais, en cas d'égalité parfaite, Red Bull l'emporterait au nombre de victoires. Le reste de ce classement (qui détermine les revenus commerciaux perçus par les écuries) ne devrait guère évoluer, avec Alpine quasiment assurée de prendre la 5e place, derrière Ferrari et McLaren, mais devant AlphaTauri.