En France, un chant odieux écoeure le monde du football

«L’OGC Nice condamne avec la plus grande fermeté le chant concernant Emiliano Sala entendu mercredi soir à l’Allianz Riviera. Le club ne reconnait en rien ses valeurs ni celles de l’ensemble de la famille rouge et noir dans cette provocation impensable et abjecte d’une minorité de ses supporters.»

Le monde du football a vivement réagi par la suite pour condamner ces insultes. «C'est écoeurant», s'est énervé Valentin Rongier, milieu de terrain de l'OM et ancien coéquipier d'Emiliano Sala. Antoine Kombouaré, le coach du FC Nantes, a pour sa part estimé que les auteurs de ce chant n'avaient «rien à faire dans un stade» et qu'il faudrait «les bannir».

Mais mercredi soir, lors du match de championnat entre Nice et Saint-Etienne, les fans locaux ont détourné ce chant à la 9e minute, lançant: «C'est un Argentin, qui ne nage pas bien, Emiliano sous l'eau, Emiliano sous l'eau…» C'est un journaliste de France Télévisions qui a entendu ces paroles et les a immédiatement partagées sur les réseaux sociaux, indigné:

Tacle sur le gardien et pizza Hawaï: FIFA disparaît et notre jeunesse avec

EA Sports et la Fifa ont mis un terme à leur partenariat pour l'édition du légendaire jeu de foot, qui fêtera ses 30 ans. FIFA 23 sera le dernier du nom. Dès l'édition 2024, place à EA Sports FC. Nostalgie.

«Tu viens chez moi et on s'fait un p'tit FIFA?» Dès l'année prochaine, vous ne pourrez plus faire cette alléchante proposition. En tout cas pas en ces termes. Et pour cause: le légendaire jeu vidéo de foot va changer de nom. La faute à la fin du (long) partenariat entre son éditeur, EA Sports, et la Fifa, entre lesquels le torchon brûlait depuis quelques mois.