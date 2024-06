Connor McDavid ou Matthew Tkachuk: le duel pour le titre va faire rage. Image: imago, shutterstock

Six choses à savoir sur la finale qui peut marquer l'histoire du hockey

Les Oilers d'Edmonton défient les Panthers de Floride dès dimanche en finale de la Coupe Stanley. Un duel indécis qui pourrait entrer dans la légende.

Adrian Bürgler

Le calendrier de la finale Dimanche 9 juin: Florida – Edmonton

Mardi 11 juin: Florida – Edmonton

Vendredi 14 juin: Edmonton – Florida

Dimanche 16 juin: Edmonton – Florida

Evtl. mercredi 19 juin: Florida – Edmonton

Evtl. samedi 22 juin: Edmonton – Florida

Evtl. mardi 25 juin: Florida – Edmonton

Tous les matchs se disputent à 2h du matin, heure suisse.



Longs voyages

4101 kilomètres séparent Edmonton, qui se trouve au centre de la province canadienne de l'Alberta, de Sunrise, la banlieue de Miami, où évoluent les Florida Panthers. Il s'agit de la plus grande distance entre deux finalistes de la Coupe Stanley dans l'histoire de la NHL. Ce record pourrait être battu uniquement si Vancouver ou Seattle rencontraient les Panthers en finale.

Image: luftlinie.org

Chose amusante, Edmonton aurait moins de distance à parcourir si les Oilers affrontaient une formation de la côte est de la Sibérie (à 3305 kilomètres) ou du Groenland (à 3912 kilomètres). Il n'est donc pas étonnant que la NHL ait inclus deux jours de pause dans le calendrier de cette finale lorsque les équipes doivent se déplacer.

Le couronnement de McDavid

982 points en 645 matchs de saison régulière et 106 points en 67 matchs de play-off: Connor McDavid est sans aucun doute le meilleur joueur actuel. Pourtant, la carrière de la superstar de 27 ans a mis du temps à décoller. La direction des Oilers n'avait tout simplement pas réussi à construire une véritable équipe de play-off autour de McDavid et de son partenaire d'attaque génial, l'Allemand Leon Draisaitl.

Tout est différent cette année. Les Oilers ont un meilleur équilibre collectif et sont surtout plus stables défensivement. Malgré cela, Edmonton dépendra en grande partie de l'efficacité de son jeu de puissance. Après 18 matches de play-off, les Canadiens transforment toujours 37,3% de leurs situations de supériorité numérique en buts. Une efficacité redoutable, mais pas surprenante au vu de la formation composée de McDavid, Draisaitl, Zach Hyman, Ryan Nugent-Hopkins et Evan Bouchard.

Jamais deux sans trois?

Fondé en 1993, le club des Panthers n'a encore jamais remporté le titre. Il s'est incliné deux fois en finale, en 1996 et l'année dernière.

Cette fois, les choses se présentent plus favorablement. D'abord parce que contrairement à l'année dernière contre Vegas, les Panthers sont majoritairement en bonne santé; ensuite parce qu'Aleksander Barkov, dont le travail dans ces play-off est de stopper les stars adverses, est en grande forme:

Au 1er tour contre le Lightning de Tampa Bay, Barkov a joué 27 minutes à 5 contre 5 contre Nikita Kucherov, qui n'a pas marqué un seul but.

Au 2e tour contre les Bruins de Boston, Barkov a été utilisé pendant près de 36 minutes contre David Pastrnak. Un seul but a été marqué.

Et plus récemment, lors de la finale de conférence contre les New York Rangers, le Finlandais a joué 23 minutes à 5 contre 5 contre Artemi Panarin, sans encaisser de but.

Le Finlando-russe dégoûte ses adversaires. Image: NHLI

Le record de Perry

Corey Perry deviendra cette année le tout premier joueur à disputer la finale de la Coupe Stanley avec cinq équipes différentes. Il n'en a toutefois remporté qu'une seule (en 2007 avec les Ducks d'Anaheim).

Quoi qu'il arrive maintenant avec Edmonton, Corey Perry restera comme l'un des joueurs de hockey sur glace les plus célèbres de l'histoire. Outre la Coupe Stanley, le Canadien de 39 ans a remporté deux fois l'or olympique, un titre de champion du monde, une fois la World Cup of Hockey, une fois l'or au Mondial des moins de 20 ans et a été nommé une fois MVP en NHL.

Un rêve canadien

La dernière fois qu'une équipe canadienne a remporté le titre, c'était en 1993 avec le sacre des Montréalais. Cela fait donc 31 ans que la mère patrie du hockey sur glace attend de remporter le plus grand trophée de ce sport. La dernière finale a été disputée en 2021 par les Canadiens de Montréal, qui se sont inclinés en cinq matches face à Tampa. Avant cela, c'est Vancouver qui s'est le plus rapproché du titre: en 2011, les Canucks n'ont été battus qu'au 7e match par les Bruins de Boston.



Cette longue disette ne signifie toutefois pas que les Canadiens se rangeront derrière les Oilers pour la finale. Il existe de nombreuses rivalités au nord des Etats-Unis, si bien que de nombreux fans de Toronto, Ottawa, Montréal, Winnipeg, Calgary ou Vancouver espèreront secrètement une victoire des Panthers.

Un duel au sommet

Le fait que les Oilers d'Edmonton soient en finale de la Coupe Stanley peut surprendre si l'on se réfère au début de saison de McDavid et de ses coéquipiers. Le 12 novembre, ils se trouvaient à l'avant-dernière place de toute la NHL avec trois victoires sur les 13 premiers matchs. L'entraîneur Jay Woodcroft a été licencié et tout a changé: sous la houlette du nouvel entraîneur Kris Knoblauch, les Oilers ont remporté 46 des 69 matchs suivants - le meilleur bilan de toutes les équipes de NHL à partir de cette date. Mais les Florida Panthers ont eux aussi engrangé de nombreuses unités (69 matchs, 44 victoires), si bien que cette finale oppose deux des meilleures équipes de la saison.

Cet article a été adapté en français par Julien Caloz