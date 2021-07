Sport

Insolite

5 initiatives du monde sportif pour sauver la planète



5 initiatives du monde sportif pour sauver la planète

Le FC Nantes a présenté cette semaine son nouveau maillot écolo. L'occasion de faire un petit tour de démarches vertes en sport.

Les Canaris passent au vert

Le FC Nantes innove. Le club français de Ligue 1 a présenté cette semaine son nouveau maillot pour la saison 2021-2022, et il est particulier: c'est le premier à être recyclé, consigné et recyclable.

#sport #innovations 🎽 conçu par son équipementier @MacronSports, le @FCNantes va jouer avec des maillots issus de produits recyclés, ils seront recyclables et consignés pour les supporters ♻️🚮💶 #football #environnement 👉https://t.co/40MXPGWVya — Christian Mertens (@cmemertens) July 15, 2021

Chaque chandail est fabriqué grâce à 13 bouteilles en plastique de 0,5 litre, recyclées. Il y a une consigne de 10 euros sur chacun d'entre eux, que les supporters toucheront s'il le ramène à la boutique du club. Et en cas de dépôt, les maillots auront une deuxième vie: ils seront transformés en blouse, casquette ou coussin.

Des balles de tennis recyclables

Bien qu'il soit un magnifique sport, le tennis pollue beaucoup, notamment à cause de sa production de matériel. Environ 360 millions de balles sortent des usines chaque année dans le monde, et elles mettent plusieurs siècles à se dégrader dans la nature... Alors, depuis 2009, la Fédération française de tennis a lancé l'«Opération Balles jaune», qui permet aux joueurs de déposer leurs balles usagées dans leur club. Depuis, 12 millions d'entre elles ont été recyclées. Elles ont permis de construire des sols de terrains de jeux, offerts à des établissements à vocation sociale, comme par exemple des hôpitaux pour enfants.

En Suisse romande, une telle initiative est sur le point d'aboutir. Le jeune tennisman montreusien Jonathan Scyboz et ses trois amis Elias Bene, Alexandre Le Thiec et Sylvain Gaeng ont lancé l'association Reballs. Objectif: collaborer avec le plus grand nombre de clubs pour récolter les balles usagées et les recycler en différents objets utiles, par exemple des chaussures.

Le Canadien de Montréal brise la glace

Depuis une quinzaine d'années, la prestigieuse Ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL) fait des efforts pour la durabilité. Elle tente de corriger son bilan carbone peu reluisant, à cause notamment des nombreux et longs voyages des équipes en avion et la réfrigération des surfaces de jeu.

Image: keystone

Le Canadien de Montréal est un pionnier dans le championnat à ce niveau. Le club québécois a lancé dès 2007 son programme écologique «Vert le but». Avec les résolutions suivantes dans son arène, le Centre Bell: remplacement de 25 000 lampes par des LED basse consommation, redistribution de 130 000 repas invendus par an, installation de 940 bacs de tri, substitution des plastiques jetables par 90% de contenants compostables, fermeture du parking souterrain histoire d'éviter la production de chaleur sous la patinoire et eau des sanitaires coupée après chaque match.

Brighton a de la suite dans les idées

Plusieurs clubs du championnat anglais de football ont fourni des efforts notables pour réduire leur emprunte carbone, notamment en transformant leurs infrastructures. C'est le cas du Brighton & Hove Albion Football Club.

Le pensionnaire de Premier League a même combiné deux initiatives originales. Il a pris part à la campagne «On the ball», lancée par trois supportrices du Celtic Glasgow. Elle permet aux femmes d'avoir accès gratuitement, dans les stades, aux produits hygiéniques, afin de lutter contre la précarité menstruelle et permettre ainsi aux femmes de venir voir les matchs. Les employées du club en bénéficient aussi au centre d'entraînement. A la visée sociale s'ajoute la perspective écologique: tous ces produits sont certifiés sans plastique.

Le stade de Brighton, au Sud de l'Angleterre 🏟️ American Express Community Stadium

🌍 Angleterre 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

🌎 Falmer



Ouverture : 2011

Capacité : 30750

Équipe : @OfficialBHAFC



Particularité: Il est très proche de la mer, des faucons sont donc souvent amenés au stade pour empêcher la nidification des mouettes et des pigeons. pic.twitter.com/C7HnJVaE2n — 🏟️ Football Stadiums 🏟️ (@Foot_Stadiums) July 8, 2021

Le magot de mégots autour du Léman

La course à pied par équipes Run Mate, autour du Lac Léman, vivra sa troisième édition les 25 et 26 septembre 2021. Originalité de l'épreuve: les équipes sont invitées à ramasser le plus de mégots possible durant leur parcours. A l'arrivée, il y a une pesée. Et un classement, avec la première place attribuée au groupe avec le butin le plus lourd.

Un moyen de se faire du bien à soi-même et à l'environnement en même temps!

Dubaï la magnifique 1 / 19 Dubaï la magnifique