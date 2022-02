Justin Murisier a été le meilleur Suisse lors de la descente du combiné alpin des JO de Pékin. image: keystone

Jeux olympiques

Distancés, les Suisses ont raté leur première manche du combiné

Les skieurs suisses ont globalement déçu lors de la descente du combiné alpin. Le meilleur d'entre eux, Justin Murisier, a pris le 6e rang. Loïc Meillard et Luca Aerni sont passés à côté.

Les Suisses ont manqué leur affaire dans la descente du combiné olympique de Pékin. Le meilleur d'entre eux, le géantiste Justin Murisier, a signé le 6e chrono, à 1''02 d'Aleksander Aamodt Kilde.

Plus sûr espoir de médaille dans le camp helvétique, Loïc Meillard n'a terminé qu'au 17e rang, à 2''79 d'Aleksander Aamodt Kilde. Le skieur d'Hérémence a, surtout, perdu respectivement 2''04 et 1''84 sur les Autrichiens Johannes Strolz et Marco Schwarz, spécialistes de slalom et désormais favoris pour l'or.

Le classement après la 1ère manche (descente) source: rts

Surprenant champion du monde de combiné en 2017 à St-Moritz, Luca Aerni (20) a quant à lui concédé 3''91 sur Aleksander Aamodt Kilde, lequel semble en mesure de lutter pour une place sur le podium lors de la manche de slalom. Dernier Helvète en lice, le Nidwaldo-Vaudois Yannick Chabloz (22 ans) a quant à lui chuté lourdement pour sa première course olympique. Il souffre d'une fracture de l'avant-bras gauche. Evacué sur une civière, il a été transporté à l'hôpital pour des examens complémentaires.

La grosse chute de Yannick Chabloz, en vidéo Vidéo: RTS

S'ils entendent décrocher une médaille, les Suisses devront donc prendre tous les risques en slalom dès 7h15.

Ce sera également le cas du grand favori de l'épreuve, le vice-champion olympique 2018 et champion du monde 2019 Alexis Pinturault. Le Français a terminé 11e de cette descente, à 1''92 de Kilde. (ats/yog)