Jeux olympiques

JO 2026: Odermatt en argent en géant, Meillard en bronze

De gauche à droite: Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen et Loïc Meillard. image: imago

Deux nouvelles médailles suisses en ski alpin

Marco Odermatt (deuxième) et Loïc Meillard (troisième) ont apporté ce samedi deux nouvelles médailles à la Suisse lors du géant des JO de Milan-Cortina.
14.02.2026, 14:5214.02.2026, 15:04

Marco Odermatt quittera Bormio sans titre olympique dans ses bagages. Le Nidwaldien a néanmoins conclu de belle manière ses Jeux en décrochant l'argent samedi en géant. Loïc Meillard s'est quant à lui paré de bronze dans une course remportée de main de maître par Lucas Pinheiro Braathen.

Le scénario du géant des Mondiaux de Saalbach s'est donc répété. Les Helvètes ont signé un triplé... derrière un «invité» indésirable. Lucas Pinheiro Braathen a imité le champion du monde 2025 Raphael Haaser en devançant trois Suisses pour devenir le premier Brésilien à conquérir un titre olympique dans des Jeux d'hiver.

epa12738363 Lucas Pinheiro Braathen of Brazil competes in the 2nd run in the Men&#039;s Giant Slalom of the Alpine Skiing competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, Stelvio ski cent ...
Braathen, nouveau champion olympique du géant.image: Keystone

Si Marco Odermatt avait été le «dindon de la farce» à Saalbach avec sa 4e place, le Nidwaldien n'a pas flanché samedi. Deuxième sur le premier tracé à 0"95 de Pinheiro Braathen, il a maîtrisé son sujet pour prendre les commandes devant Loïc Meillard et le Grison Thomas Tumler, 4e samedi alors qu'il s'était paré d'argent à Saalbach.

Marco Odermatt, qui a été devancé au final de 0"58 par son successeur au palmarès du géant olympique, s'offre une troisième médaille dans ces JO 2026 après l'argent du combiné par équipe et le bronze du super-G. Il est donc le premier skieur alpin suisse à afficher quatre médailles olympiques à son palmarès.

Loïc Meillard a, lui, obtenu son deuxième métal dans ces joutes après celui glané au côté de son chef de file en combiné. Le skieur d'Hérémence, déjà «bronzé» en géant lors des Mondiaux 2025, devance de 0"28 Thomas Tumler. Le champion du monde de slalom fait donc le plein de confiance avant le slalom olympique, prévu lundi.

(ats/roc)

Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026
1 / 40
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026

La Suisse
Snoop Dogg s’amuse beaucoup aux JO d’hiver 2026
Video: watson
