Certains bénévoles ont la chance de voir les compétitions, alors que d'autres sont condamnés à garder ou à ouvrir des portes. Image: KEYSTONE

Voici les pires postes des bénévoles aux JO

Sans volontaires, les Jeux olympiques ne seraient tout simplement pas possibles. Certains sont toutefois mieux lotis que d'autres. Voici notre top 3 des tâches les plus monotones.



Martin Probst Suivez-moi

Plus de «Sport»

Sans bénévoles, aucun grand événement sportif ne pourrait avoir lieu. Pas même les Jeux olympiques. A l'image de cet individu zélé qui veille à ce qu’aucun embouteillage ne se forme dans l’étroit passage derrière les plateformes réservées aux médias, tous jouent un rôle précieux dans l'ombre des athlètes et des records.

On aimerait voir son podomètre. Une chose est sûre: l’homme fait des allers-retours en permanence, 50 mètres dans un sens, puis 50 mètres dans l’autre. Et cela pendant des heures. Gare à celui qui s’arrête, ou un «Avanti, avanti!», ne tardera pas à résonner dans l’aire d’arrivée de Bormio. Même une femme munie de béquilles est priée d’accélérer.

A propos des spectateurs des JO 👇 Les fans suisses sont furax

Ce qui nous amène au top-3 des tâches les plus monotones dévolues aux bénévoles de ces Jeux olympiques:

3e place: le guetteur

Comme la porte arrière du centre de presse ne peut pas être fermée, quelqu’un doit y rester assis tous les jours, du matin au soir et contrôler que personne ne tente de se faufiler à l'intérieur. Sa vue: un chemin couvert de copeaux de bois et une façade de maison.

2e place: le portier

On se croirait dans un hôtel de luxe et l’on en vient presque à se sentir mal à l’aise. Apparemment, les organisateurs ne font pas confiance aux journalistes pour ouvrir eux-mêmes une porte. Un bénévole se tient donc devant la tente des médias et se charge de cette mission.

Eux séjournent bien dans un hôtel de luxe 👇 Le futur adversaire de la Suisse fait un choix inhabituel

1re place: la découpeuse de citrons

Le sponsor officiel de bière de ces Jeux exige qu’une tranche de citron accompagne chaque bouteille. La bénévole taille donc les agrumes à la chaîne. Les règles sont strictes: aucune bière ne doit franchir le comptoir sans citron.

D’où cette conclusion: au moins, l'infatigable individu qui fait circuler les gens assiste aux courses, contrairement à ses collègues. Merci à tous les bénévoles! (btr/az)