Un fait de match a permis aux Suissesses de réaliser l'exploit

Si l'équipe de Suisse féminine s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi olympique en battant la Finlande 1-0 samedi, c'est grâce à une action qui a tout changé. On vous explique.

On dit souvent qu'un match se joue à des détails, mais la plupart du temps, c'est une expression galvaudée. La preuve: personne n'est capable de dire quels détails exactement ont fait basculer la rencontre. Mais lors du quart de finale olympique de samedi soir entre la Suisse et la Finlande (1-0), un détail a cette fois vraiment changé le cours du match et c'est une ex-internationale (plus de 200 matchs avec la Nati) qui le dit.

Sarah Forster a disputé trois Jeux olympiques et huit Mondiaux. La Jurassienne, désormais assistante de l'équipe féminine des moins de 16 ans, était présente à la patinoire samedi soir et elle a vu ce qui a échappé à presque tout le monde, ce fameux détail qui a permis à Alina Müller de marquer le seul et unique but du match. Voici comment cela s'est déroulé.

«Comme la Finlande était mieux classée, elle avait l'avantage du changement. Cela signifie qu'elle pouvait attendre de voir quelles joueuses le sélectionneur suisse mettait sur la glace pour répondre ensuite en fonction de la ligne choisie par l'adversaire. Cela permet au coach d'adapter son équipe aux forces en présence choisies par son rival. Or durant tout le match, la Finlande a répondu aux deux premières lignes suisses en mettant elle aussi ses deux premières lignes.»

«Mais une fois, une seule fois durant tout le match, la Finlande n'a pas pu choisir en deuxième et c'est à ce moment-là du match que la Suisse a marqué l'unique but de la rencontre.»

«A la 35e minute de jeu, une passe de la Finlandaise Julia Schalin depuis son propre camp n'a pas été reprise par Jenniina Nylund, ce qui a provoqué un dégagement interdit. Dans ce cas, le règlement est clair: l'équipe fautive doit laisser ses joueuses sur la glace tandis que son adversaire peut changer son effectif. La Suisse a logiquement mis ses meilleurs éléments face à la troisième ligne adverse et ça a payé: dans les secondes qui ont suivi l'engagement, Alina Muller a pu récupérer le puck et tromper la gardienne finlandaise.»

D'autres éléments ont évidemment joué en faveur de la Suisse, comme l'absence de la très expérimentée finlandaise Jenni Hiirikoski ou les 40 (!) arrêts d'Andrea Brändli, mais c'est bien cette 35e minute qui a fait basculer la rencontre, et permettra aux Suissesses de se battre pour une médaille jusqu'au bout.

Andrea Brändli était infranchissable samedi. Keystone

La Nati féminine défiera le Canada en demi-finale (lundi à 21h10). Elle n'aura évidemment pas l'avantage du changement. L'autre demi-finale opposera les Etats-Unis et la Suède (lundi à 16h40). La Suisse défiera une des ces deux équipes pour le bronze ou l'or jeudi: si elle affronte les Américaines, le sélectionneur helvétique devra là encore choisir ses joueuses en premier, mais pas contre la Suède.