Shaqiri est-il le meilleur joueur de l'histoire de la Nati? À vous de voter!

Est-il pour autant le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe nationale? On avait posé la question à Joël Robert et David Lemos la semaine dernière. Et les deux voix du foot suisse sur la RTS n'étaient pas vraiment d'accord.

Xherdan Shaqiri a de nouveau réalisé une prestation exceptionnelle face à la Bulgarie, lundi lors de la qualification suisse pour la Coupe du monde 2022 au Qatar . Avec deux passes décisives, mais surtout un engagement collectif impressionnant , le meneur de jeu et capitaine est entré un peu plus dans les archives du football suisse.

La France se moque encore de la Nati et c'est pas drôle

Après avoir astiqué la Suisse à l'Euro, L'Equipe TV en a remis une couche (cette fois pour rire) au lendemain de la qualif des Helvètes pour la Coupe du monde au Qatar.

La séquence vidéo dure 28 secondes et s'ouvre sur le commentaire d'un trublion de L'Equipe de Greg, un des talk-shows de la chaîne française. Comédien et humoriste, Pierre-Antoine Damecour commence son intervention en disant que les supporters suisses sont très heureux que leur équipe se soit qualifiée pour la Coupe du monde au Qatar. «Les fans ont explosé de joie, ironise-t-il. Et ce matin, nous avons les images d'un ultra-suisse qui est arrivé au bureau et qui a foutu un bordel.» On craint le pire. 😂