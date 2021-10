Sport

Nati

Murat Yakin sélectionne Ajeti et Itten mais pas Michael Frey



Image: KEYSTONE

Yakin sélectionne Ajeti et Itten, mais pas Frey: votre avis?

Pour remplacer Haris Seferovic en attaque contre l'Irlande du Nord et la Lituanie (9 et 12 octobre), Murat Yakin a sélectionné les attaquants Albian Ajeti et Cedric Itten. En revanche, il laisse de côté Michael Frey, qui cartonne actuellement en Belgique. Le bon choix, selon vous?

Murat Yakin a réservé une surprise de taille dans sa liste des 24 sélectionnés pour les rencontres contre l'Irlande du Nord et la Lituanie: il n'a pas appelé Michael Frey.

Brillant depuis le début de saison sous les couleurs du Royal Anvers (11 buts en 9 matchs de championnat), le buteur bernois n'a pas trouvé grâce aux yeux du nouveau sélectionneur. Murat Yakin a préféré rappeler Albian Ajeti (Celtic Glasgow, Ecosse) et Cedric Itten (Greuther Fürth, Allemagne).

De votre côté, qu'en pensez-vous? Selon vous, Murat Yakin a-t-il fait le bon choix en sélectionnant Ajeti et Itten mais pas Frey? Oui Non

Quatre retours

Par rapport aux rencontres contre l'Italie (0-0) et l'Irlande du Nord (0-0), le sélectionneur enregistre les retours de Breel Embolo, de Mario Gavranovic, de Kevin Mbabu et de Xherdan Shaqiri. On rappellera qu'il doit déplorer les absences de son capitaine Granit Xhaka et de son buteur Haris Seferovic, tous deux blessés.

La liste complète des sélectionnés Das Aufgebot von Murat Yakin

La convocation de Murat Yakin

La convocazione di Murat Yakin



🇨🇭🆚NIR

🗓️9.10 | 20:45 | Stade de Genève

🎫https://t.co/LvDlnGCgvt (Caisses du stade fermés

/ Keine Abendkasse)

🇱🇹🆚🇨🇭

🗓️12.10 | 20:45 | Vilnius#natimiteuch #lanatiavecvous #lanaticonvoi pic.twitter.com/exNIJI6Dci — 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) October 1, 2021

La Suisse affrontera l'Irlande du Nord le samedi 9 octobre à Genève avant de rencontrer la Lituanie trois jours plus tard à Vilnius. Ces deux matchs se joueront dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

La Suisse se doit de remporter ces deux rencontres si elle entend rester dans la course avec l'Italie pour la qualification directe qui ne reviendra qu'au vainqueur du groupe. (ats/yog)

Le classement actuel du groupe source: rts

