Ce rugbyman n'aurait pas dû forcer

Mäder et Vergé-Dépré: «Je ne nous qualifierais pas de meilleures amies»

Pourquoi la National League cartonne et ridiculise le foot suisse

On se serait attendu à le voir souffrir (un peu), à s'étonner (beaucoup). Mais c'est mal connaître les rugbymen. «Bah voilà, j’ai perdu ma dent» , a simplement commenté Loïc Godener, avant de gratifier le journaliste d'un sourire tronqué.

Sévèrement battu (61-34) samedi dans le championnat de France de Top 14, Oyonnax a laissé des plumes sur la pelouse du Stade Toulousain. Et pas seulement: l'un des joueurs du club de l'Ain est aussi rentré chez lui avec...une dent en moins.

Plus de «Sport»

Coop pourrait racheter des sites de Migros et a plein de projets

Un nouveau rival vient défier Migros et Coop

Migros, Coop et les paysans veulent vous taxer pour vos courses en France

Les plus lus

Servette a fait une grosse bourde

Le club genevois de football a oublié d'envoyer un document à la Swiss Football League concernant son contingent. Conséquence: trois des quatre recrues hivernales ne pourront pas jouer.

Servette a commis un oubli administratif qui peut lui coûter cher. Le club genevois n'a plus le droit d'aligner trois de ses quatre recrues du mercato hivernal, a indiqué la Tribune de Genève lundi. C'est d'autant plus problématique que les Grenat sont à la lutte pour le titre – deuxièmes, ils comptent seulement 7 points de retard sur YB – et iront affronter les Bernois dimanche...