L'apparition du legging menace-t-elle la virilité des rugbymen?

«Nous avons une image stéréotypée du rugbyman. Si vous observez la morphologie des joueurs, vous verrez qu'il y a de tout. Bien sûr il y a des avants plus lourds, des piliers plus grands et plus costauds, mais ils ne sont pas les seuls sur le terrain. Le public suisse se fait une image du rugby qui est assez loin de le réalité, et qui nous empêche de développer notre sport. Chez les Alémaniques surtout, le souci n'est pas de convaincre les enfants, mais les parents. Ils ont peur pour leurs enfants car ils ont l'image de ces gros balèzes qui, je l'avoue, seraient ridicules avec des leggings, mais ce n'est qu'une partie des 15 joueurs d'une équipe.»