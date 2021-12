Lara Gut-Behrami testée positive au Covid-19

Un jeune Belge raconte son amour fou et improbable pour le FC Sion

«Les critères du Ballon d'or fluctuent et le jury n'est pas crédible»

La Suisse n'aime toujours pas Vladimir Petkovic et ça se voit

Bencic: «Je n'ai que rarement vu mes grands-parents et ça me fait mal»

Les JO font peur: le traçage y sera extrême et les quarantaines terribles

Lara Gut-Behrami se trouve en isolement et manquera ainsi les courses de Val d'Isère ce week-end et de Courchevel la semaine prochaine. (ats/yog)

Lara Gut-Behrami et deux membres de l'encadrement de l'équipe de Suisse ont été contrôlés positifs au Covid-19 lors de tests.

Les JO font peur: le traçage y sera extrême et les quarantaines terribles

Plus de «Sport»

Testée positive au Covid-19, Lara Gut-Behrami va manquer les courses de Val d'Isère ce week-end et de Courchevel la semaine prochaine.

Testée positive au Covid-19, Lara Gut-Behrami va manquer les courses de Val d'Isère ce week-end et de Courchevel la semaine prochaine. Image: keystone

Plus d'images de Kim Jong-un portant son manteau en cuir

Les plus lus

La revanche des laissés-pour-compte, champions d'automne avec Zurich

Ils sont sous-cotés, on leur a dit partout qu'ils n'avaient pas le niveau, certains ont même songé à tout arrêter, mais ils termineront l'année au sommet de la Super League: voici l'incroyable destin des footballeurs zurichois.

Zurich ressemble de plus en plus à l'équipe de Leicester qui a remporté la Premier League par surprise en 2016. Le FCZ déjoue lui aussi tous les pronostics en tête de son championnat, et le fait lui aussi avec des joueurs au destin cabossé, ravis soudain de pouvoir prendre leur revanche (puissant moteur) sur tous ceux qui, par le passé, ne leur ont pas donné leur chance.