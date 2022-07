Les skieurs suisses sont fâchés avec leur nouveau sponsor

«Le changement de carte SIM pour plus de 450 athlètes et employés de Swiss Ski a commencé en avril et s'est déroulé sans interruption ni perturbation. Malheureusement, nous nous sommes trompés avec la dernière portion, qui est allée aux formateurs et aux employés fin juin, c'est-à-dire que 68 cartes SIM ont été mélangées.»