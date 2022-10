Marco Odermatt a r emporté le slalom géant de Sölden, dimanche après-midi. Image: keystone

Impérial, Marco Odermatt gagne la première course de la saison

Le Nidwaldien, lauréat de la dernière Coupe du monde, a entamé la nouvelle saison de la meilleure des manières en gagnant le géant de Sölden.

Team watson Suivez-moi

Marco Odermatt a repris là où il s'était arrêté ce printemps. Vainqueur du dernier géant de l'exercice précédent en mars à Méribel, le Nidwaldien s'est imposé dans sa discipline fétiche dimanche à Sölden en Autriche, en ouverture de la saison 2022/23.

Le patron du ski mondial masculin, qui avait déjà triomphé douze mois plus tôt sur le glacier du Rettenbach, a signé ainsi son neuvième podium consécutif en Coupe du monde de géant après son sans faute de 2021/22 (8/8). Sans compter son sacre olympique de Pékin.

Dimanche, Marco Odermatt (25 ans depuis le 8 octobre) a frappé fort en devançant de 0''76 son dauphin Zan Kranjec, 3e après le premier tracé à 0''69. Le vainqueur du dernier gros Globe de cristal a pourtant commis une grosse faute sur le second parcours.

Mais sa confiance, quasi inébranlable, et son talent lui ont permis de ne pas tergiverser. Marco Odermatt a maîtrisé son sujet dans les passages les plus techniques pour s'offrir une 12e victoire en Coupe du monde, la huitième en géant, et un 30e podium pour son 99e départ sur le Cirque blanc.

La jolie 7e place de Meillard

Derrière Zan Kranjec, le podium est complété par le Norvégien Henrik Kristoffersen (3e à 0''97), qui a donc brillé pour ses débuts avec la nouvelle marque de skis de Marcel Hirscher. Quatrième de la première manche, le Neuchâtelo-Valaisan Loïc Meillard a pour sa part reculé au 7e rang final, à 1''19 de Marco Odermatt.

Marco Odermatt, dimanche lors du géant de Sölden en Autriche. Image: keystone

En l'absence de Justin Murisier, pas suffisamment remis après son opération d'une hernie discale, deux autres Suisses ont terminé dans le top 30. Gino Caviezel a manqué le coche et doit se contenter d'une modeste 21e place. Livio Simonet, 25e avec le dossard 44, a quant à lui obtenu ses premiers points en Coupe du monde. (ats/yog)