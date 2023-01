La «piste» d'Adelboden offre un spectacle désolant à la veille du géant

Mbappé pète des bulles de champagne à New York: et ton bilan carbone, Kyky?

Car un an plus tard en Suisse, le spectacle n'est guère plus glorieux.

Malgré les conditions d'enneigement épouvantables, il y aura beaucoup de monde à Adelboden ce week-end. L'organisation a vendu entre 30 000 et 35 000 billets et plus aucun n'est disponible pour la course de samedi. Parmi les spectateurs qui feront le déplacement, certains se demanderont peut-être s'ils ont eu raison de se moquer du manque de neige observé lors des Jeux olympiques de Pékin.

À ce rythme-là, on va finir par donner un dossard à Nino Schurter. Le vététiste suisse aurait toutes ses chances sur le revêtement automnal d'Adelboden, où c'est bien la Coupe du monde de ski alpin qui fera étape ce week-end pour deux épreuves (géant et slalom). Celles-ci risquent fort de ressembler à la parodie observée dans le champ de mines de Garmisch mercredi.

La guerre en Ukraine pose un gros problème au biathlon

Conséquence du conflit en Europe de l'Est, fédérations et clubs ont de plus en plus de mal à trouver des munitions, qui sont aussi plus chères. «C'est presque 300 francs de plus cette saison», calcule un biathlète suisse.

La guerre en Ukraine, on le savait, a des répercussions sur le stock (et donc le prix) de nombreux produits. Ce qu'on ne savait pas, c'est que les biathlètes sont aussi concernés. «Il devient de plus en plus difficile de se faire livrer des munitions. Les commandes arrivent avec plusieurs mois de retard et ne sont pas honorées dans leur totalité», a remarqué Tormod Rangnes, responsable d'un des plus grands clubs de biathlon en Norvège.