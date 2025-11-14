ciel couvert
Didier Plaschy: «On dit que les Suisses ne savent pas slalomer»

Didier Plaschy of France makes a mistake during the first run of the men&#039;s slalom at the World Alpine Ski Championships in St. Anton, Austria Saturday Feb. 10, 2001. (AP Photo/Alessandro Trovati)
Didier Plaschy lorsqu'il skiait pour la Suisse.Image: AP

«On dit que les Suisses ne savent pas faire du slalom»

Avec les titres mondiaux de Camille Rast et Loïc Meillard, la Suisse s’est affirmée comme une nation de référence en slalom. Pourtant, personne dans le pays n’a réellement pris la mesure de cet exploit, estime Didier Plaschy, en partie parce que la discipline reste le parent pauvre du ski suisse.
14.11.2025, 18:5014.11.2025, 18:50
Etienne Wuillemin

Pour commencer, une question: dans quelle discipline la Suisse excelle-t-elle le plus? La réponse surprend: le slalom, du moins si l’on se fie aux résultats des Mondiaux 2025. Deux médailles d’or et une en argent composent l’impressionnant bilan helvétique. Jamais auparavant les deux titres mondiaux n’étaient revenus à la Suisse.

Ce week-end, les premiers slaloms de la saison auront lieu à Levi. Et une question se pose: Camille Rast et Loïc Meillard, champions du monde, est-ce logique ou un peu le fruit du hasard? Ancien slalomeur et entraîneur, désormais consultant pour la SRF, Didier Plaschy répond:

«Chez les femmes, la Suisse s’inscrit dans une véritable dynastie. Lise-Marie Morerod. Erika Hess. Vreni Schneider. Wendy Holdener. Camille Rast est la suivante. Chez les hommes, en revanche, c’est différent. Il y a toujours eu une forme de modestie, une sorte d’idée selon laquelle le Suisse ne sait pas faire du slalom. Nous sommes des descendeurs.»
Didier Plaschy
Didier Plaschy compte deux victoires en slalom sur le front de la Coupe du monde.
Didier Plaschy compte deux victoires en slalom sur le front de la Coupe du monde.Image: Freshfocus

Swiss-Ski a-t-elle manqué à son devoir?

Le doublé suisse en slalom avec Rast et Meillard représente pour Plaschy une excellente nouvelle pour le ski suisse. Mais il soulève une question: «Soyons honnêtes, qui en Suisse a vraiment pris la mesure de cet exploit? Je me demande si Swiss-Ski n’a pas laissé passer l’occasion de les mettre en avant. L’été a été étrangement calme à ce sujet».

«C’est décevant»
Didier Plaschy

Il est vrai que Marco Odermatt capte l’essentiel de l’attention chez les hommes. Du côté des femmes, l’intérêt se concentre souvent sur Lara Gut-Behrami et Wendy Holdener. Mais une part de la réalité est aussi que Rast, 26 ans, et Meillard, 29 ans, apprécient la discrétion. Plaschy commente: «Rast est plutôt indépendante, et Meillard préfère avancer tranquillement dans son coin». Le fait qu'ils soient Romands contribue également à la sous-médiatisation de leurs performances à l'échelle nationale.

Les Russes se rebiffent contre le ski mondial

Camille Rast va-t-elle confirmer?

La progression de Rast la saison dernière a été spectaculaire. En l’espace d’une seule saison, elle a remporté plus de slaloms que Wendy Holdener sur l’ensemble de sa carrière. Après des années où la jeune championne du monde juniors avait été freinée par les blessures, tout semble s’être enfin débloqué. Didier Plaschy souligne:

«Certes, les grandes dames Shiffrin et Vlhova n’étaient pas présentes. Mais Rast a su tirer parti de cette opportunité»
Didier Plaschy
Camille Rast, championne du monde du slalom.
Camille Rast, championne du monde du slalom.image: ap

Les questions sont désormais les suivantes: saura-t-elle confirmer cet hiver? Comment gérera-t-elle la pression liée aux attentes? Et surtout, dans quelle mesure sa blessure à la hanche, contractée lors d’une chute à Sestrières en fin de saison dernière, la gênera-t-elle? La douleur n’a pas totalement disparu et pourrait perdurer encore plusieurs mois.

Plaschy attend également avec impatience les premières courses de Wendy Holdener, dont les performances à l’entraînement ont été remarquables. «Il est temps que Wendy arrête de se freiner elle-même. Au cours des deux prochaines années, entre les Jeux Olympiques et les Mondiaux à domicile, elle devra se concentrer uniquement sur son ski: pas de distractions, foncer et tout donner. C’est la meilleure slalomeuse du moment», s’enthousiasme-t-il.

L'«effet Odermatt» cause un souci aux fans de ski suisses

Selon lui, Holdener a toutes les cartes en main pour remporter la Coupe du monde de slalom et devancer la Croate Zrinka Ljutic, en pleine progression. Il faudra cependant se défaire de Mikaela Shiffrin, qui devrait se remettre à briller dans sa discipline de prédilection, après sa longue absence la saison dernière.

Loïc Meillard, le métronome

Revenons à Loïc Meillard. Au-delà de sa performance exceptionnelle aux Mondiaux, c’est surtout sa régularité qui impressionne. Lors des 13 derniers slaloms qu’il a terminés, le Valaisan a toujours fini dans le top 5, avec sept podiums dont trois victoires, et seulement deux abandons sur la série. Le fait qu’il ait tout de même manqué le globe de la spécialité au profit d’Henrik Kristoffersen illustre à quel point le niveau est serré. La densité au sommet n’a jamais été aussi forte.

Loïc Meillard avec sa médaille d'or.
Loïc Meillard avec sa médaille d'or.image: ap

Comment expliquer une telle régularité? Plaschy avance une hypothèse: «Peut-être que sa blessure au dos en début de saison dernière a été un mal pour un bien. Elle l’a obligé à se concentrer davantage sur son corps plutôt que de trop penser à la technique ou au matériel, ce qui lui a permis de skier beaucoup plus librement».

Malgré l’enthousiasme autour de Meillard, certaines interrogations persistent. Sa première de la saison à Sölden, en géant, a été décevante (14e) et constitue un premier signal d’alerte pour ceux qui voient chaque année en Meillard un futur vainqueur du classement général. Une réaction est déjà attendue à Levi.

