Voici combien d'argent les stars du ski ont gagné cette saison

Comme l'année précédente, Marco Odermatt est le skieur qui a remporté le plus de courses lors de cette saison 2023/2024 avec pas moins de 13 victoires. Une moisson qui fait de lui un géant de son sport, et qui lui permet aussi de conserver son titre de roi du prize money.

Selon la Fédération internationale de ski (FIS), le Nidwaldien a empoché 810'000 francs suisses au cours de la saison qui s'est achevée ce week-end en Autriche.

L'ironie de l'histoire, c'est qu'Odermatt a touché la plus grosse part de cette somme pour une 2e place (c'était à Kitzbühel). Elle lui a rapporté 50'000 euros.

C'est en effet sur la Streif qu'il y a le plus à gagner en Coupe du monde, le vainqueur empochant même 100'000 euros. C'est la raison pour laquelle Cyprien Sarrazin, qui a remporté les deux descentes à Kitzbühel, occupe la 2e place chez les hommes avec 365'500 francs de gains, bien qu'il n'ait terminé qu'à la cinquième place du classement général de la Coupe du monde.

Cyprien Sarrazin a touché le jackpot en Autriche. Image: keystone

Avec Manuel Feller, vainqueur de la Coupe du monde de slalom, un autre skieur a franchi la barre des 300'000 francs, tandis que Loïc Meillard, malgré sa 2e place au classement général de la Coupe du monde, n'a reçu «que» 287'500 francs de prix.

Le Top 10 chez les hommes:

Marco Odermatt (SUI): 810'000 CHF Cyprien Sarrazin (FRA): 365'500 CHF Manuel Feller (AUT): 317'050 CHF Loïc Meillard (SUI): 287'500 CHF Linus Strasser (GER): 219'600 CHF Vincent Kriechmayr (AUT): 195'650 CHF Timon Haugan (NOR): 141'400 CHF Dominik Paris (ITA): 138'300 CHF Henrik Kristoffersen (NOR): 134'100 CHF Marco Schwarz (AUT): 132'500 CHF

Chez les femmes, c'est Lara Gut-Behrami qui a terminé en tête de ce classement très spécial. La skieuse de 32 ans a remporté huit courses et empoché un total de 574'200 francs. Mikaela Shiffrin, malgré ses neuf victoires, a reçu 17'200 francs de moins que la championne du classement général.

Michelle Gisin est la deuxième meilleure Suissesse avec 116'325 francs de gains. Elle fait ainsi partie des 14 femmes et 11 hommes qui ont empoché un montant à six chiffres en prize money.

Le top 10 chez les femmes:

Lara Gut-Behrami (SUI): 574'200 CHF Mikaela Shiffrin (USA): 557'000 CHF Federica Brignone (ITA): 484'000 CHF Petra Vlhova (SVK): 263'200 CHF Cornelia Hütter (AUT): 238'750 CHF Sofia Goggia (ITA): 196'333 CHF Sara Hector (SWE): 195'700 CHF Stephanie Venier (AUT): 189'800 CHF Marta Bassino (ITA): 140'975 CHF Alice Robinson (NZL): 133'025 CHF

Alors que les meilleurs de la discipline gagnent beaucoup d'argent grâce à leurs performances et aux revenus de sponsoring, la situation est bien plus précaire pour ceux qui ne trustent pas les premières places. Pour de nombreux skieurs, il ne reste en effet plus grand-chose après impôts. Ramon Zenhäusern, par exemple, n'a touché que 7'000 francs sur l'ensemble de la saison. Et Jasmina Suter, qui a pris le départ de 20 courses, a reçu un peu plus de 11'500 francs. (nih/jcz)