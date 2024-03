Image: EPA

Gut-Behrami signe un fantastique exploit (et ce n'est peut-être pas fini)

Lara Gut-Behrami a remporté le globe du géant et celui du général. La Tessinoise a pris la 10e place du géant des finales de Coupe du monde à Saalbach gagné par Federica Brignone.

Et de deux! Lara Gut-Behrami a empoché deux nouveaux globes de cristal pour ajouter à sa collection. Il s'agit de son cinquième petit globe après les quatre décrochés en Super-G. Pour celui du général, c'est le deuxième après celui de 2016. Elle va maintenant essayer de glaner ceux du Super-G et de la descente le week-end prochain pour conclure une saison quasi parfaite.

«Le feeling est incroyable, a déclaré la Tessinoise au micro de la FIS. J'étais très nerveuse au départ, parce que j'ai toujours voulu gagner ce globe du géant. Il a fallu skier en contrôle et avant tout passer la ligne. Je ne suis pas très bonne dans ces conditions. Et ce n'était pas la meilleure course avec cette 10e place, mais c'était le meilleur moyen d'assurer ce globe.»

«LGB» avait de la marge pour enlever ces deux trophées. Elle avait «le droit» de terminer 15e de cette course pour enlever le petit globe et devait se classer au moins 14e pour s'assurer le grand. Huitième de la première manche à 1''67 de la Valdôtaine, la skieuse de Comano n'a certainement pas tout tenté. Elle a skié intelligemment en ne cherchant pas à tout prix à tendre ses trajectoires.

Mais on se rappelle de Didier Cuche qui en 2008 avait raté le globe du Super-G en se classant seulement 16e à Bormio, alors qu'une 14e place aurait suffi à son bonheur. Heureusement, rien de tout ça pour la Tessinoise qui a fait le nécessaire. La victoire est revenue à Federica Brignone devant Alice Robinson et Thea Louise Stjernesund.

Camille Rast n'a pas livré une grande performance, mais la Valaisanne est tout de même parvenue à marquer des points en entrant dans le top 15. La Vétrozaine a terminé 15e, juste derrière Michelle Gisin qui marque là aussi de bons points. (fxp-fr-sda-rtp/ats)