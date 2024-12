Excellente 14e ce samedi à St. Moritz, Lindsey Vonn a fait un pied de nez à ses détracteurs. image: Keystone

Lindsey Vonn fait taire les anciennes stars du ski suisse

Vivement attaquée ces derniers jours par les légendes du ski helvétique, en raison de son come-back à l'âge de 40 ans, la skieuse américaine a répondu sur la piste, lors de son retour en Coupe du monde réussi ce samedi à Saint-Moritz, après presque six ans d'absence. «Ce n'est que le début», assure-t-elle, décidée à aller encore plus loin dès demain et à faire taire définitivement toutes les critiques.

Claudio Zanini, St. Moritz

Plus de «Sport»

Ceux qui sont sur les réseaux sociaux peuvent suivre l'intimité de Lindsey Vonn, jamais avare de contenus. Lorsque son chien Leo est par exemple atteint d'un cancer, il y a un post. Et lorsqu'elle se fait opérer, il y a là-encore une publication. Dernièrement, c'est son retour en Coupe du monde, à 40 ans et avec une prothèse au genou, qui a été divulgué sur la toile.

La venue de la skieuse à St. Moritz, où deux super-G sont disputés ce week-end, a été officialisée il y a un peu plus d'une semaine, et cela a ressemblé à un cadeau de Noël avant l'heure pour la station grisonne. Les organisateurs ont fait savoir à CH Media, groupe auquel watson appartient, qu'ils attendaient un record de fréquentation. «Jusqu'à présent, nous avons vendu plus de billets par rapport à la saison dernière. Si on continue ainsi, un nouveau record est à notre portée», ont-ils indiqué à quelques heures de la première des deux épreuves.

Mais une question semble toujours insoluble pour la majorité des suiveurs: pourquoi? Pourquoi Vonn fait-elle son come-back après bientôt six ans d'absence? Rappelons qu'en 2019, au moment de partir à la retraite, elle avait déclaré que son corps lui «criait» d'arrêter. Mercredi, la skieuse de Vail a donc tenté d'expliquer son déplacement en Suisse. «Peu importe ce que les gens disent, je fais cela pour moi. Je n'ai besoin ni des projecteurs ni de l'attention. Il n'y a rien de mieux que de dévaler une pente à 130 km/h», a-t-elle écrit sur Instagram.

«La vie est trop courte pour rester sur la touche. Remettons-nous en jeu» Lindsey Vonn

Cependant, plusieurs grands noms du ski helvétique n'ont pas un regard aussi romantique sur son projet. Bernhard Russi, Sonja Nef ou encore Pirmin Zurbriggen ont émis de sérieuses critiques. «A un moment donné, tu dois te dire: "Il y en a d'autres plus jeunes, mon temps est révolu"», a par exemple énoncé Zurbriggen au Blick. Nef avait auparavant jugé le retour de la double championne du monde ridicule dans les colonnes de CH Media. «Vonn me fait un peu de peine», indiquait-elle. La skieuse a donc été obligée de répondre à ces déclarations sur le réseau social X.

«Maintenant, ça suffit. Bernhard, Sonja et désormais Pirmin. Y a-t-il une raison qui explique la pensée de tous les anciens

skieurs suisses?» Lindsey Vonn

Or si les anciens perçoivent d'un mauvais oeil le retour de l'Américaine, Vonn a toutefois pu trouver de la bienveillance auprès des athlètes en activité. La Suissesse Joana Hählen a ainsi déclaré avant les courses de St. Moritz que son come-back était bon pour le ski. Et il y a plusieurs jours, l'Italienne Sofia Goggia avait remercié à l'antenne Lindsey Vonn pour ses précieux conseils, après sa victoire à Beaver Creek. L'ancienne championne olympique de la descente était ouvreuse aux Etats-Unis. Elle avait alors transmis à Goggia son ressenti, une fois sa session sur la piste de Coupe du monde terminée.

Lara Gut-Behrami, elle, sait déjà qu'elle ne réalisera pas un retour similaire. Mais elle respecte la décision de Lindsey Vonn. «J'espère qu'à 40 ans, j'aurai quelques enfants et que je profiterai de la vie avec mon mari. Mais chacune peut faire ce qu'elle veut», a expliqué la grande gagnante du classement général de la Coupe du monde l'hiver dernier.

Un bain de foule à St. Moritz pour Lindsey Vonn, de retour en Coupe du monde. image: Keystone

De son côté, la Nidwaldienne Delia Durrer, 22 ans, ne connaît l'Américaine que de loin. Ce n'est que sa troisième saison de Coupe du monde et Vonn avait déjà pris sa retraite sportive lorsqu'elle est arrivée sur le circuit. «C'est mon idole d'enfance. En fait, je ne la connais qu'à travers la télévision. A l'époque, elle était tellement plus forte que moi. Je peux désormais être au départ de la même course qu'elle. C'est vraiment cool», a-t-elle estimé, ajoutant toutefois: «Je ne la regarde plus maintenant. Je me tourne vers les meilleures».

Or Lindsey Vonn, 14e ce samedi lors du premier des deux super-G de St. Moritz, a terminé devant elle au classement. La championne aux 82 victoires en Coupe du monde, dossard 31 sur le dos, a même fait mieux que huit des dix Suissesses engagées dans les Grisons. En fait, seules Lara Gut-Behrami (2e derrière Conny Hütter) et Corinne Sutter (10e) ont réussi à la devancer. Vonn n'a terminé qu'à 1"18 de la victoire et a signé le 4e meilleur temps du secteur 2, ainsi que le cinquième meilleur chrono de la dernière portion de piste.

Encore en réglage, elle a marqué de précieux points en super-G.



«Je sais exactement ce dont je suis capable. Beaucoup de gens ont parlé, mais je n'en ai rien à faire», a déclaré la Coloradienne après sa course de reprise au plus haut niveau. «Je suis stable, forte et équilibrée», a-t-elle ajoutée, signe qu'elle n'a pas été atteinte par les critiques émises par Bernhard Russi, Sonja Nef et Pirmin Zurbriggen. Or par cette performance, elle a tout de même fait taire les anciennes stars du ski suisse et tous ceux qui se sont exprimés contre son retour. Toujours en quête de certitude, Lindsey Vonn souhaite désormais accélérer davantage. «Le corps se sent bien. Aujourd'hui, je n'ai simplement pas pris de risque dans le choix des lignes», a-t-elle concédé. Elle promet de tenter un peu plus à l'avenir, et ce, dès la course de dimanche.