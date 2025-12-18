Wendy Holdener a essuyé une gamelle monumentale à l'arrivée



Alors qu’elle ralentissait après avoir franchi la ligne d’arrivée, mardi à Courchevel, la Schwytzoise a soudain été catapultée dans les airs. Une chute impressionnante, heureusement sans conséquence grave.

Wendy Holdener a disputé huit courses cette saison sans jamais être éliminée, mais elle a toutefois frôlé la correctionnelle à plusieurs reprises.

Lors du dernier géant, celui de Tremblant au Canada, elle a heurté de plein fouet une porte, ce qui l’a considérablement ralentie. Et au slalom nocturne de Courchevel, ce mardi, elle a chuté en première manche, heureusement après la ligne d’arrivée et sans conséquence grave, ce qui lui a permis de s’élancer pour la deuxième et de se classer à une honorable septième place.

Son vol plané n’en reste pas moins spectaculaire. Relativement relâchée dans une raquette d’arrivée courte et pentue, Holdener a subi un mouvement de terrain et a soudain été catapultée dans les airs. Un salto dont elle se serait volontiers passée, selon ses propres mots.

Retombée sur le dos et la tête, la Schwytzoise a continué à glisser au sol jusqu’à heurter violemment les protections. Visiblement sonnée, il lui a fallu un certain temps pour se relever, contraignant les organisateurs à retarder le départ de la concurrente suivante, Zrinka Ljutic, dossard cinq.

La chute de Wendy Holdener ⬇️ Vidéo: facebook

Cette chute est intervenue au moment où sa compatriote Camille Rast prenait place sur le hot seat. Les caméras ont d’ailleurs capté la stupeur de la Valaisanne en voyant le salto.

Endolorie au genou et contractée à la nuque, Wendy Holdener, qui s'est dit «chanceuse» au micro de la SRF, a été prise en charge par les physios entre les deux courses. Elle poursuivra ces séances dans les prochains jours, selon sa publication sur les réseaux sociaux au lendemain de la course.

(roc)