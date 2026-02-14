Ils ont fait sensation

Deux spécialistes de ski de fond ont crevé l'écran, vendredi lors du 10 km classique, et cela n'a rien à voir avec leur performance sur les skis.

Peu avant le début des Jeux olympiques dans le nord de l'Italie, notre collègue Marine Brunner a écrit un long article expliquant que ces JO seront «un grand moment de mode». Elle avait tout à fait raison, car les meilleurs athlètes des sports d'hiver ont brillé dans leur uniforme à l'occasion de la cérémonie d'ouverture. Mais cela s'est un peu gâté par la suite: ce vendredi, deux fondeurs ont carrément participé au 10km classique...torse nu.

Andrew Musgrave et John Steel Hagenbuch se sont présentés au départ avec pour seul haut le chasuble sur lequel était épinglé leur dossard. Une décision courageuse puisque la température dépassait à peine le zéro degré à Tesero.

On espère que Musgrave n'avait pas oublié sa crème solaire. Keystone

La dégaine d'Andrew Musgrave a beaucoup amusé Le Figaro. «Il ne manquait qu’un bob et des claquettes pour penser croiser un vacancier anglais sur la Croisette au moment du Festival de Cannes…», s'est amusé le quotidien français, expliquant que Musgrave était habitué aux conditions polaires: le Britannique de 35 ans, né dans le sud de l'Angleterre, a en effet vécu en Alaska et en Écosse avant de déménager en Norvège il y a une vingtaine d’années.



Biceps saillants, Musgrave a réalisé une très belle course, obtenant même son meilleur résultat (6e) aux Jeux olympiques.

Cela s'est en revanche beaucoup moins passé pour l'Américain John Steel Hagenbuch.

Hagenbuch en pleine recherche de vitesse. Keystone

Le Californien de 24 ans a rapidement commis une erreur de tracé. Après seulement quelques mètres, il s’est en effet trompé de piste et a dû faire machine arrière. Résultat: un 14e temps peu flatter, à plus d’une minute du vainqueur Johannes Klaebo.

(jcz)