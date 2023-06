Laporte victorieux ++ Martin Fuchs 2e à Saint-Gall

Dauphiné: Laporte gagne la 1re étape au sprint Christophe Laporte: premier leader du Dauphin Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Le Français Christophe Laporte (Jumbo-Visma) a remporté au sprint la 1ee étape du Critérium du Dauphiné dimanche à Chambon-sur-Lac. Il a du même coup endossé le maillot jaune. Le Varois âgé de 30 ans s'est imposé alors que le peloton des favoris a repris le Belge Rune Herregodts, échappé depuis le début de la journée, à une dizaine de mètres de la ligne d'arrivée seulement. C'est la 29e victoire professionnelle de la carrière de Laporte. Jeu du chat et de la souris Courue sous les averses, la 1re étape de cette 75e édition a poussé jusqu'à son paroxysme l'éternel et cruel jeu du chat et de la souris entre l'échappée et le peloton. Dernier rescapé de l'escapade du jour, Herregodts a offert une résistance héroïque au gros des troupes dans les derniers kilomètres sur les routes détrempées du Puy-de-Dôme. A la flamme rouge, le coureur d'Intermarché avait même repris une quinzaine de secondes d'avance en prenant tous les risques dans la descente. Mais alors qu'on pensait qu'il avait fait le plus dur, le Belge, qui s'est peut-être retourné trop souvent pour voir où on était la meute, a été rattrapé, puis dépassé, à quelques mètres seulement du but. Et c'est Christophe Laporte, le meilleur coureur français depuis le début de l'année, qui a surgi à la tête du peloton pour s'imposer au sprint devant l'Italien Matteo Trentin (UAE) et... Herregodts, magnifique mais inconsolable troisième. Mas et Landa perdent du temps Laporte défendra son maillot jaune lundi lors d'une étape à nouveau très vallonnée entre Brassac-les-Mines et La Chaise-Dieu, en Haute-Loire. "C'est toujours un honneur de porter ce beau maillot jaune, je vais essayer de lui faire honneur", a-t-il dit. Les favoris ont passé une journée assez inconfortable sur des routes rendues glissantes par les nombreuses averses parfois brutales qui se sont abattues sur les coureurs. Au final, ils ont cependant réussi à éviter les pièges pour arriver groupés dans le premier peloton, hormis les Espagnols Enric Mas et Mikel Landa qui ont lâché respectivement 15 et 22 secondes.

Fuchs saute avec un jeune cheval sur le podium du Grand Prix Steve Guerdat sur Venard a manqu� de peu la finale. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Vainqueur l'an dernier, Martin Fuchs en selle sur Commissar Pezi a décroché cette fois la deuxième place lors du Grand Prix du CSIO St-Gall. Le Néerlandais Harrie Smolders sur Uricas s'est imposé. Smolders a réussi comme Fuchs un sans faute en finale, mais il s'est montré une seconde plus rapide que le Zurichois. Janika Sprunger a fait un retour remarqué dans l'élite mondiale après deux ans d'absence. Elle a pris la 4e place avec Orelie. Fuchs a montré une nouvelle fois son talent. Il montait à St-Gall Commissar Pezi, un cheval espoir de seulement dix ans. Dans ces conditions, sa place d'honneur vaut pratiquement un succès. Seulement six des quarante-quatre duos ont bouclé le parcours normal sans faute. Steve Guerdat, l'un des principaux favoris, a manqué de très peu le tour final, qui réunissait les onze meilleurs. Venard, qui lui avait permis de s'imposer sur les installations saint-galloises du Gründenmoos en 2019, a touché le dernier obstacle.

Alessandra Keller et Flückiger à nouveau titrés en cross-country Mathias Flueckiger s'est impos� � Crans-Montana pour son quatri�me titre national. Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Alessandra Keller et Mathias Flückiger ont défendu victorieusement à Crans-Montana leur titre aux Championnats de Suisse de cross-country, la discipline reine du VTT. La Nidwaldienne de 27 ans s'est imposée sur le terrain qui accueillera les Championnats du monde en 2025 devant la championne olympique Jolanda Neff et Linda Indergand. "Je suis heureuse de pouvoir porter le maillot de championne dans les deux disciplines", s'est exclamée la lauréate de la Coupe du monde l'an dernier, qui avait glané le titre en short track vendredi. Le médaillé d'argent olympique Mathias Flückiger a fêté sur le Haut-Plateau son quatrième sacre national, son troisième de rang. Le Bernois de 34 ans a précédé Lars Forster et Vital Albin. Nino Schurter et Sina Frei avaient fait l'impasse sur ces "nationaux". Le décuple champion du monde et la médaillée d'argent de Tokyo se sont octroyé une pause dans l'optique des épreuves de la Coupe du monde le week-end prochain à Lenzerheide dans les Grisons.

Raphaël Wicky: "Nous avons écrit l'histoire" Mattia Croci-Torti (� gauche) et Rapha�l Wicky: deux entra�neurs pour une finale emballante. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE "Avec ce doublé, nous avons écrit l'histoire !" Raphaël Wicky ne pouvait masquer une légitime fierté à l'issue de cette finale de la Coupe de Suisse qui fut aussi indécise qu'il le redoutait. "Nous avons souffert. Lugano est revenu très fort en seconde période, poursuit l'entraîneur des Young Boys. Gagner dans ce contexte est peut-être encore plus beau... Je crois que notre état d'esprit a fait la différence aujourd'hui. J'avais déjà mesuré l'été dernier lors de la préparation d'avant-saison combien le groupe vivait bien." Pour Mattia Croci-Torti, le sentiment d'avoir offert la meilleure des répliques primait presque sur l'amertume de la défaite. "Nous avons un peu dormi en début de rencontre. Ensuite, il y a ce 2-0 qui tombe presque de nulle part, regrette le mentor luganais. Après le repos, notre réaction fut remarquable. Lugano était bien la meilleure équipe sur le terrain. Il n'a pas manqué grand-chose au final..."

Djokovic en quarts, nouveau record Novak Djokovic s'est facilement qualifi� pour les quarts de finale. Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Novak Djokovic s'est qualifié pour les quarts de finale de Roland-Garros en dominant le Péruvien Juan-Pablo Varillas (ATP 94) 6-3 6-2 6-2 et accède à ce stade du tournoi pour la 17e fois, un record. Rafael Nadal a joué seize quarts dans le Majeur parisien qu'il a remporté à 14 reprises, alors que Djokovic y vise un troisième titre pour porter à 23 le record de titres du Grand Chelem. Le Serbe, 3e mondial à 36 ans, s'apprête à jouer son 55e quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem (le record de 58 est détenu par Roger Federer et Nadal en a 47). Il a toujours atteint les quarts à Paris depuis 2010. Pour se hisser dans le dernier carré, où pourrait se produire le duel tant attendu contre le no 1 mondial et autre grand favori du tournoi Carlos Alcaraz, il devra d'abord écarter mardi le Russe Karen Khachanov (11e), qui a éliminé l'Italien Lorenzo Sonego (48e) 1-6 6-4 7-6 (9/7) 6-1. Varillas jouait pour la troisième fois dans le tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem et n'avait encore jamais remporté le moindre match dans un tel tournoi. Il était le premier Péruvien à atteindre les 8es de finale à Roland-Garros depuis Jaime Yzaga en 1994. Note: 1re version

GP d'Espagne: victoire de Verstappen devant les Mercedes Max Verstappen: une 40e victoire en F1 Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Max Verstappen (Red Bull) a facilement remporté le GP d'Espagne à Montmeló. Le Néerlandais a ainsi fêté le 40e succès de sa carrière en formule 1, le cinquième déjà cette saison en sept courses. Tout semble donc indiquer que Verstappen va obtenir un troisième titre mondial consécutif, tant sa domination est grande. En Catalogne, il a mené d'un bout à l'autre et a devancé les Britanniques Lewis Hamilton (Mercedes/à 24''090) et George Russell (Mercedes/à 32''389) au terme d'une course durant laquelle aucun abandon ne s'est produit. Au-dessus du lot Verstappen a écrasé le week-end, signant le meilleur temps des trois séances d'essais libres, la pole position, la victoire et aussi le tour le plus rapide. Sa Red Bull est largement au-dessus du lot: pour preuve, son coéquipier Sergio Pérez, parti seulement 11e, a pu remonter pour prendre le 4e rang. Mais le Mexicain n'a aucune illusion à se faire: le titre ne sera pas pour lui. Les Alfa Romeo-Ferrari ont donné un signe de vie. Le Chinois Guanyu Zhou a en effet inscrit 2 points au championnat du monde grâce à une 9e place au terme d'une course solide. Son coéquipier finlandais Valterri Bottas a lui déçu en terminant à un anonyme 19e et avant-dernier rang.

Le doublé pour les Young Boys Deux buts en finale de la Coupe de Suisse: Jean-Pierre Nsame a, une fois de plus, justifi� son rang. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Après 1958 et 2020, les Young Boys ont signé le troisième doublé de leur histoire. Cinq semaines après le sacre en Super League, ils se sont imposés 3-2 face à Lugano en finale de la Coupe de Suisse. Sur "leur" pelouse artificielle du Wankdorf, les Bernois ont pris une première option sur la victoire grâce à deux réussites de la tête de Jean-Pierre Nsame en première période. Le meilleur buteur du championnat a imposé, tant sur le corner de Fabien Rieder à la 20e que sur le coup-franc de Cédric Zeziger dans le temps additionnel sa détente et sa puissance physique pour terrasser les Tessinois. Impuissant sur le 1-0, le gardien Amir Saipi fut il est vrai bien trop "court" sur le 2-0. A la pause, le détenteur du trophée se retrouvait devant un véritable Everest. Mattia Croci-Torti procédait alors à deux changements pour repasser à une défense à quatre et, surtout, pour replacer Ousmane Doumbia en ligne médiane après l'avoir titularisé en défense centrale pour pallier le forfait de Fabio Daprelà. Ce coaching s'est avéré très vite gagnant avec la réduction du score à la 53e de Mattia Bottani, l'un des entrants. Ce but a changé la physionomie de cette finale. Elle est devenue bien plus "sauvage" dans le bon sens du terme avec un Lugano qui a jeté toutes ses forces dans la bataille pour pousser l'adversaire dans ses derniers retranchements. Fatidique 85e minute Tout s'est finalement joué à la 85e minute avec une occasion en or pour John Espinoza annihilée par Keller, Meschack Elia pouvait inscrire le 3-1 après une bourde de Kreshnik Hajrizi. Le 3-2 de Renato Steffen à la 88e devait redonner un dernier souffle à des Luganais dont on ne soulignera jamais assez leurs mérites lors de cette finale. Même s'il n'avait sans doute pas imaginé voir son équipe aussi bousculée après la pause, Raphaël Wicky peut savourer son triomphe. Le Valaisan marche ainsi sur les pas d'Albert Sing et de Gerardo Seoane, les deux autres entraîneurs qui ont mené les Young Boys au doublé. Les choix forts qu'il a opérés au coup d'envoi avec les non-titularisations de Fabian Lustenberger et de Kastriot Imeri ont payé. Le remarquable Aurèle Amenda, dont l'avenir s'annonce magnifique, et Filip Ugrinic ont su justifier la confiance de leur entraîneur. Qui, même personne ne l'a dit ouvertement, jouait gros sur cette finale.

Clap de fin pour Karim Benzema au Real Madrid Karim Benzema: son aventure au Real Madrid se termine ce dimanche. Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Karim Benzema va quitter le Real Madrid à la fin du mois. Le Ballon d'Or aura passé passées dans le club espagnol. "Le Real Madrid CF et notre capitaine Karim Benzema ont trouvé un accord pour mettre fin à sa brillante et inoubliable étape comme joueur de notre club", a écrit le Real dans un communiqué publié à quelques heures du dernier match de la saison en Championnat d'Espagne face à l'Athletic Bilbao (18h30). Arrivé en 2009 à Madrid en provenance de Lyon, Benzema laisse à 35 ans une trace indélébile au sein du club madrilène, avec 25 titres dont cinq Ligue des champions. Son dernier sacre européen, en 2022, lui a ouvert les portes du Ballon d'Or, le premier pour un joueur français depuis Zinédine Zidane en 1998. Il a échoué cette saison en demi-finale de C1 contre Manchester City.

Les Golden Knights prennent la main Shea Theodore f�licite son gardien Adin Hill apr�s une victoire qui lance parfaitement la finale pour Vegas. Image: KEYSTONE/AP/John Locher Vegas a pris la main lors de la finale de la Coupe Stanley. Sur leur glace, les Golden Knights ont battu Florida 5-2 dans l'acte I après avoir concédé l'ouverture du score en infériorité numérique. La franchise du Nevada a forcé la décision dans l'ultime période grâce aux réussites de Zack Whitecloud à la 47e pour le 3-2 et du capitaine Mark Stone à la 54e pour le 4-2. Dans cette rencontre très heurtée, il convient également de relever les mérites d'Adin Hill, auteur de 33 arrêts dans la cage des Golden Knights, dont un phénoménal avec la canne devant Nick Cousins lors du deuxième tiers sur une action qui aurait pu permette aux Panthers de reprendre l'avantage. Avec cette victoire, Vegas peut croire que cette année sera la bonne. Depuis l'instauration de la finale au meilleur des sept rencontres, 63 des 83 équipes qui ont remporté l'acte I ont, en effet, été couronnées. Les Golden Knigts tenteront d'enfoncer le clou lundi soir lors du deuxième match qui se jouera à nouveau devant leur public.

Xherdan Shaqiri et Chicago tombent à Cincinnati Une soir�e � oublier pour Xherdan Shaqiri et Chicago. Image: KEYSTONE/AP/REBECCA BLACKWELL Après trois nuls de rang, le Chicago de Xherdan Shaqiri est tombé à Cincinnati. Le Fire s'est incliné 1-0 face au leader de la Conférence Est qui présente un bilan remarquable à domicile. Dans un stade à guichets fermés - 25'513 spectateurs -, la formation de l'Ohio a cueilli un neuvième succès en neuf matches sur sa pelouse. Il a été acquis sur une réussite de l'Argentin Luciano Acosta à la 83e. Introduit seulement à l'heure de jeu, Xherdan Shaqiri n'a pas pu apporter le souffle espéré à une équipe qui occupe désormais l'avant-dernière place de cette conférence après cette cinquième défaite. A l'Ouest en revanche, Roman Bürki et Stefan Frei tiennent toujours les premiers rôles. Le St. Louis de Roman Bürki, pour sa première saison, a ravi la tête du classement au Seattle de Stefan Frei à la faveur de son succès 3-0 devant Houston. Stefan Frei a lui aussi été crédité d'un clean sheet lors du 0-0 de Seattle devant Portland.

Les Young Boys sur leurs gardes Le nouveau champion contre le détenteur du trophée: l'affiche de la finale de la Coupe de Suisse qui déroulera ce dimanche au Wankdorf avec un coup d'envoi à 14h00 est riche de promesses. Les Young Boys viseront leur troisième doublé, alors que le FC Lugano entend devenir la première équipe à conserver sa Coupe de Suisse depuis le FC Bâle en 2008. Rassurées quant à leur avenir européen avec une participation certaine à une phase de poules - la Ligue Europa pour YB et la Conference League pour Lugano - les deux équipes pourront se livrer sans aucune arrière-pensée. Sur leur pelouse artificielle fétiche du Wankdorf, les Young Boys s'efforceront d'emballer très vite le match pour ne laisser aucune ouverture à des Luganais qui excellent dans l'art de faire déjouer l'adversaire. "On s'est très vite remis dedans" Cinq semaines après avoir remporté un championnat qu'ils ont survolé, les Young Boys n'ont pas commis l'erreur de 2018 dans l'approche de cette finale. Il y a cinq ans, l'équipe était apparue un brin démobilisée après la conquête du titre. "Le doublé a toujours été le grand objectif de notre saison", rappelle Kastriot Imeri, auteur d'un but magnifique lundi contre Winterthour. "Il y a eu bien sûr un relâchement après l'officialisation de notre titre. Mais on s'est très vite remis dedans." Les Bernois seront toutefois privés de deux des grands artisans du succès en demi-finale face au FC Bâle (4-2) avec les blessures du gardien Anthony Racioppi et du buteur Cedric Itten. L'incroyable profondeur de son banc offre toutefois à Raphaël Wicky la possibilité de faire face à ce double forfait. Mais l'entraîneur valaisan prévient que rien ne sera acquis contre une équipe qui n'a perdu qu'un seul de ses dix-neuf derniers matches. "J'ai un immense respect pour Lugano", confesse-t-il. Raphaël Wicky sait qu'une finale de Coupe impose ses propres règles. Le côté émotionnel de la rencontre sera encore plus prononcé dans la mesure où elle sera la dernière sous les couleurs bernoises de Cédric Zesiger et de Fabian Rieder. Le défenseur a signé à Wolfsburg alors que le demi s'apprête lui aussi à partir en Bundesliga. Nul doute que les deux hommes, sans doute le duo maître des Young Boys cette saison, ne voudront pas manquer leurs adieux. Un Lugano qui a du coffre Porté par ses 10'000 tifosi, le FC Lugano ne partira toutefois pas battu d'avance. L'an dernier, la formation de Mattia Croci-Torti avait réussi une démonstration tactique en finale pour terrasser 4-1 le Saint-Gall de Peter Zeidler. Le 15 avril en demi-finale, l'ouverture du score des Servettiens n'avait pas altéré la sérénité d'une équipe parfaitement équilibrée et qui n'accuse pas vraiment un point faible. Cette équipe a vraiment du coffre. Ce printemps, elle tire aussi sa force de la verve de Renato Steffen. L'ancien joueur des... Young Boys n'arrête pas de marquer et de délivrer des passes décisives, notamment lundi au Letzigrund face au FC Zurich avec son but de la victoire à la 90e minute. Comme si son triplé historique à Novi Sad contre le Bélarus avec l'équipe de Suisse le 25 mars dernier lui avait donné des ailes.

Le RB Leipzig bat Eintracht Francfort en finale de la Coupe Un but et un assist pour Nkunku Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Le RB Leipzig a remporté la Coupe d'Allemagne pour la deuxième année consécutive. En finale à Berlin, il a battu Eintracht Francfort 2-0 grâce à des buts de Nkunku (71e) et Szoboszlai (85e). L'international suisse Djibril Sow n'a donc pas réussi à inscrire son nom au palmarès de la DFB Pokal. L'Eintracht a pourtant fait bonne figure et aurait pu marquer en premier, mais il n'a pas su saisir sa chance. L'ouverture du score de Nkunku a d'ailleurs été plutôt chanceuse, le tir du Français étant dévié deux fois. Celui-ci - en partance pour Chelsea - a ensuite donné la passe décisive sur la seconde réussite. L'an passé, Leipzig avait décroché sa première Coupe aux tirs au but face au SC Fribourg.

Barrage: Sion a un pied en Challenge League La joie des joueurs du SLO apr�s leur succ�s � Sion Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Sion a un pied en Challenge League. Les Valaisans ont en effet été battus 2-0 chez eux à Tourbillon par le Stade Lausanne-Ouchy en barrage aller de promotion-relégation. Le SLO a montré bien plus de cohérence dans le jeu que des Sédunois inoffensifs et vraiment dans le dur, comme depuis de longs mois. Mulaj (26e) et Bamba (58e) ont traduit au score la supériorité des visiteurs vaudois, qui peuvent attendre le retour à la Pontaise le mardi 6 juin avec pas mal d'optimisme. Ils ont toutes les chances de débarquer eux aussi dans l'élite, tout comme Yverdon et le Lausanne-Sport. Score flatteur Plus inquiétant encore pour les protégés de Paolo Tramezzani, le score final peut être considéré comme flatteur pour eux. Les Stadistes auraient pu saler l'addition de manière encore plus nette, leurs attaques rapides mettant la défense sédunoise au supplice en de nombreuses circonstances. Pour sa part, Sion a terriblement peiné à créer le danger. Les meilleures occasions sont tombées à la 37e sur des essais de Chouarf puis Sio, mais Hajrulahu est chaque fois parvenu à sauver sur sa ligne pour son gardien! L'exemple de Xamax Avec un déficit de 2-0, Sion aura une montagne à gravir. Les Valaisans devront s'inspirer de l'exemple de Neuchâtel Xamax en 2019: les rouge et noir avaient perdu 4-0 chez eux contre Aarau avant d'aller l'emporter sur le même score au Brügglifeld et de gagner aux tirs au but...

Un TdF sans Roglic en 2023 Vainqueur du r�cent Giro, Roglic ne courra pas le TdF Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino Primoz Roglic fera l'impasse sur le Tour de France cet été, a indiqué le directeur sportif de son équipe Jumbo-Visma. Celui-ci a dévoilé samedi l'effectif qui entourera le tenant du titre Jonas Vingegaard sur la Grande Boucle. "Je vais laisser Primoz tranquille", a déclaré Merijn Zeeman au quotidien néerlandais Algemeen Dagblad au sujet du Slovène, récent vainqueur du Tour d'Italie et deuxième du Tour de France en 2020. Le directeur sportif de la formation néerlandaise a ajouté qu'une participation de Roglic fin août au Tour d'Espagne, qu'il a déjà remporté à trois reprises, était en revanche une "option viable", tout comme le Tour de Lombardie en octobre. L'absence de Roglic, remplacé numériquement sur le Tour de France (1-23 juillet) par le Néerlandais Dylan van Baarle, sera la seule différence dans l'effectif de huit coureurs de Jumbo-Visma par rapport à 2022. Pour entourer Jonas Vingegaard, la formation néerlandaise comptera, outre Van Baarle, à nouveau sur les Belges Wout Van Aert, Tiesj Benoot et Nathan van Hooydonck ainsi que sur l'Américain Sepp Kuss et le Français Christophe Laporte, a souligné le directeur sportif.