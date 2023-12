Une prolongation à Gottéron ++ La Nati a choisi son camp de base

Ryan Gunderson restera une saison de plus à Fribourg Ryan Gunderson, à gauche, un pilier de la défense de Fribourg-Gottéron. Image: KEYSTONE/POSTFINANCE Fribourg-Gottéron pourra toujours compter sur les services de son défenseur Ryan Gunderon à l'avenir. L'Américain de 38 ans a prolongé d'une saison son contrat avec la formation fribourgeoise. Alors qu'il dispute sa cinquième saison sous les couleurs de Gottéron, Gunderson a joué 248 matches officiels. Un chiffre qui démontre son excellente hygiène de vie et son absence de blessures. "Depuis son arrivée, Ryan Gunderson est la pierre angulaire de notre dispositif défensif. Il démontre, saison après saison, qu'il reste un défenseur dominant de notre championnat", souligne l'entraîneur Christian Dubé dans un communiqué du club. Avec le prolongement du contrat de Gunderson, Gottéron a déjà sous contrat six joueurs étrangers pour la saison prochaine. Il s'ajoute à ceux du Canadien Chris DiDomenico, et des Suédois Jacob De la Rose, Marcus Sörensen, Lucas Wallmark et Andreas Borgman, tous liés jusqu'au printemps 2025.

La Suisse choisit un camp de base à Stuttgart Murat Yakin et la Suisse séjoureront à Stuttgart pendant l'Euro 2024. Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER L'équipe de Suisse installera son camp de base à Stuttgart pendant la durée de l'Euro 2024 en Allemagne. La Suisse disputera ses trois premiers matches à Cologne et Francfort. La sélection helvétique, dirigée par Murat Yakin, ne séjournera donc pas trop loin de la Suisse à Stuttgart, capitale du Bade-Wurtemberg. Le choix a été motivé par les excellentes infrastructures déjà existantes, précise l'ASF dans un communiqué. Le camp de base a été proposé par l'UEFA. L'équipe de Suisse effectuera ses entraînements au stade de la Waldau. La Suisse livrera ses deux premiers matches du tour préliminaire à Cologne, le 15 juin contre la Hongrie et le 19 juin face à l’Ecosse. Elle bouclera son premier tour le 23 juin à Francfort contre l’Allemagne.

Harri Säteri prolonge à Bienne Le portier du HC Bienne Harri Säteri fait partie des meilleurs gardiens de la National League. Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Bonne nouvelle à Bienne alors que le club végète en fond de classement de la National League. Le portier finlandais Harri Säteri (33 ans) a prolongé de deux saisons son contrat avec les Seelandais. A Bienne depuis deux saisons, Säteri fait partie des meilleurs portiers du Championnat. Arrivé de Sibir Novosibirsk en KHL, où il avait passé trois saisons, entrecoupées avec un passage en NHL pour six matches avec les Arizona Coyotes en 2021-2022, Säteri a désormais la voie libre à Bienne. Son coéquipier portier Jeroen van Pottelberghe ayant décidé de poursuivre sa carrière à Lugano dès la saison prochaine.

Hüberli/Brunner renoncent aux finales à Doha Nina Brunner, à gauche, et Tanja Hüberli doivent renoncer aux finales à Doha. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le duo suisse Tanja Hüberli/Nina Brunner ne participera pas aux Beach Pro Tour finals à Doha. Nina Brunner s'est blessée musculairement lors du dernier entraînement sur place. De mercredi à samedi, les dix meilleures équipes de la saison se disputeront le titre à Doha. Chez les femmes, Nina Brunner et Tanja Hüberli se sont également qualifiées pour ce tournoi relevé de fin de saison grâce à la constance de leurs performances. Mais les deux joueuses doivent maintenant renoncer pour cause de blessure. Nina Brunner s'est blessée sur place lors du dernier entraînement. "Je suis bien sûr déçue que mon corps ne me permette pas de jouer, car les Beach Pro Tour Finals sont un super événement. En même temps, ce n'est pas un tournoi sur lequel nous avons mis l'accent et il est plus important que je ne sois pas à nouveau absente longtemps et que notre préparation pour 2024 ne soit pas compromise sur le long terme", a déclaré la Zougoise dans un communiqué de la Fédération suisse.

LeBron James une fois de plus irrésistible LeBron James (à gauche) face à Kevin Durant pour une nouvelle performance XXL. Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill On connaît désormais l’affiche du Final Four du In-Season Tournament de Las Vegas. Les demi-finales opposeront ce jeudi les Lakers à New Orleans et Milwaukee à Indiana. Les Lakers ont arraché le dernier billet grâce à leur succès 106-103 à domicile devant Phoenix. Auteur de 31 points, LeBron James a été le grand artisan de cette victoire. Crédité également de 11 assists et 8 rebonds, il a inscrit 15 des 19 premiers points des Lakers lors de l’ultime quarter. Dans le camp adverse, Kevin Durant a également marqué 31 points. Mais il devait rater un tir à 3 points au buzzer qui aurait pu permettre aux Suns de jouer la prolongation. Plus tôt dans la soirée, Milwaukee s’était imposé 146-122 devant les Knicks. Sur leur parquet, les Bucks ont pu compter sur le duo magique formé par Giannis Antetokounmpo (35 points) et Damian Lillard (28 points) pour étouffer les New-Yorkais.

Un record pour les Kings de Kevin Fiala Une 10e victoire à l'extérieur pour Kevin Fiala et les Kings. Image: KEYSTONE/AP NY/FRANK FRANKLIN II 10 sur 10 pour Los Angeles ! Victorieux 4-3 à Columbus, les Kings ont cueilli leur dixième succès en dix rencontres à l’extérieur depuis le début de la saison. Dans l’Ohio, Kevin Fiala et ses coéquipiers ont témoigné d’une réelle force de caractère pour égaler le record établi par Buffalo en 2006. Menés 3-0 à l’appel de l’ultime période, ils ont égalisé en l’espace de 6’15’’ avant de rafler la mise grâce à une réussite de Drew Doughty après 33’’ de jeu dans la prolongation. Kevin Fiala a été l’un des artisans de cette remontada. Le Saint-Gallois a comptabilisé son 21e point de la saison avec son assist pour le 3-2 de Phillip Danault à la 46e. Le meilleur compteur suisse de la NHL était resté "muet" lors de ses deux derniers matches. Roman Josi décisif Roman Josi a, pour sa part, inscrit un 18e point avec un assist lors du succès 4-3 aux tirs au but de Nashville à Chicago. Victorieux de huit de leurs dix derniers matches, les Predators doivent une fière chandelle à leur capitaine. Roman Josi a, en effet, suppléé son gardien Juuse Saros sur la ligne lors de l’ultime période alors que le score était de 3-3. Enfin à Vancouver qui est toujours privé de Pius Suter blessé, New Jersey a cueilli une improbable victoire (6-5). Elle porte la griffe de Jesper Bratt auteur du but décisif à 35’’ de la sirène sur un assist de son capitaine Nico Hischier alors que les Canucks étaient revenus de 5-2 à 5-5 dans cette ultime période. Comme Nico Hischier, Jonas Siegenthaler a, pour son 300e match de NHL, comptabilisé un point avec sa cinquième passe décisive de la saison sur l’ouverture du score de Bratt. Avec cette 12e victoire de la saison, les Devils reviennent à 3 points de la barre.

YB pour reprendre la tête Trois matches en retard de Super League sont au programme mercredi soir. Et en recevant le SLO, YB a la possibilité de reprendre la tête du championnat. Trois matches en retard de Super League sont au programme mercredi soir. Et en recevant le SLO, YB a la possibilité de reprendre la tête du championnat. Le duel entre Bernois et Vaudois apparaît déséquilibré. Même si le champion en titre reste sur un nul contre Servette et une défaite face à Zurich, il va de soi que la troupe de Raphaël Wicky est favorite au moment d'accueillir la lanterne rouge. Alors oui, les hommes de Ricardo Dionisio ont tenu Bâle en échec (1-1) le week-end dernier, mais ils auront besoin de faire davantage de points s'ils entendent remonter au classement. L'autre club vaudois engagé, Yverdon, effectue le difficile déplacement de St-Gall. Les joueurs du Nord-Vaudois couchent sur un 5-0 face à Lugano et seulement deux points lors des six dernières parties. Il faut remonter au 1er octobre et un succès 1-0 contre...St-Gall pour trouver trace d'une victoire. Battus voici une dizaine de jours par Bâle, les Brodeurs doivent se ressaisir. Le dernier match oppose Lugano à Bâle. Les Tessinois restent sur deux succès et aucun but encaissé. Avant-derniers mais en regain de forme, les Rhénans doivent empiler les points s'ils entendent s'éloigner du fond de la classe.

Premier League: le leader arrache la victoire à la 97e Osho égalise à 1-1 Image: KEYSTONE/AP/Ian Walton Arsenal s'est imposé in extremis 4-3 à Luton lors de la 15e journée de Premier League. Rice a marqué le but décisif à la 97e, alors que six minutes de temps additionnel avaient été annoncées. Arsenal a mené deux fois après des buts de Martinelli (20e) et Jesus (45e), mais les Hatters ont chaque fois répondu par Osho (25e) et Adebayo (49e). Luton a même pris l'avantage grâce à Barkley (57e), qui profitait d'une boulette du gardien Raya, mais Havertz (60e) a remis les deux équipes à égalité. Au classement, Arsenal compte cinq points d'avance sur Liverpool et six sur Manchester City, qui seront en lice mercredi. Les Reds se déplaceront sur la pelouse de la lanterne rouge Sheffield United alors que les Citizens joueront à Birmingham contre Aston Villa. Zeki Amdouni et Burnley restent en avant-dernière position. Les Clarets ont été battus 1-0 à Wolverhampton. L'attaquant suisse a disputé l'intégralité de la partie.

Ligue des champions: belle soirée pour les clubs suisses Vincent Praplan a inscrit le quatrième but genevois Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT En difficulté en championnat, Genève-Servette a retrouvé des couleurs en Ligue des champions. En quart de finale aller, les Grenat ont en effet battu les Växjö Lakers 4-1. La formation dirigée par Jan Cadieux a ainsi pris une très sérieuse option sur une place en demi-finale. A moins d'une catastrophe au retour en Suède mardi prochain, les Genevois devraient pouvoir préserver le net avantage pris sur leur glace. Celui-ci s'est matérialisé dès les premiers instants de la partie. Filppula (4e), Berni (5e) et Richard (19e) ont placé les champions de Suisse sur la bonne orbite. En power-play, Praplan a encore enfoncé le clou (36e). Les visiteurs ont inscrit le but de l'espoir par Rieder à deux minutes et une seconde de la sirène. L'autre club suisse encore en lice a aussi gagné, mais plus chichement. Les Rapperswil-Jona Lakers l'ont emporté 2-1 à domicile contre Vitkovice. Tous les buts ont été marqués dans le tiers initial. Les Tchèques ont ouvert le score par Barinka (2e) avant la réaction des Lakers matérialisée par des réussites de Vouardoux (14e) et Rask (17e).

Ligue des nations dames: l'Italie bat la Suisse 3-0 Reto Gertschen: son intérim finit sur une défaite Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER L'équipe de Suisse dames a bouclé son parcours en Ligue des nations sur une cinquième défaite en six matches. A Parme, elle s'est en effet inclinée 3-0 face à l'Italie. Les Italiennes ont marqué par Giugliano (31e), Salvai (48e) et Caruso (85e). En grande difficulté sur le plan offensif, les Suissesses n'ont pas été en mesure de répliquer. Elles n'ont inscrit que deux buts dans cette Ligue des nations, ce qui est évidemment très insuffisant et qui les a condamnées à terminer au quatrième et dernier rang du groupe 4 de la Ligue A, synonyme de relégation. Reto Gertschen, sélectionneur intérimaire après la rupture avec Inka Grings, a ainsi enregistré un premier revers après avoir mené les Suissesses à une courte mais bienvenue victoire contre la Suède vendredi (1-0).

Européens en petit bassin: Djakovic manque de peu le bronze Une quatrième place sur 400 m libre pour Djakovic Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Antonio Djakovic (21 ans) a manqué le bronze pour un dixième aux Européens en petit bassin à Otopeni. En Roumanie, le Thurgovien a dû se contenter de la quatrième place sur 400 m libre. L'Irlandais Daniel Wiffen a survolé la course puisqu'il s'est imposé avec une avance de 2''33 sur son plus proche poursuivant. Derrière lui, la bataille a fait rage pour les rangs 2 à 5. Encore sur le podium virtuel au dernier temps intermédiaire, le Suisse a un peu faibli sur la fin. En 3'38''01, Djakovic est resté assez loin de son record de Suisse établi en 2021 (3'36''83). Le Thurgovien avait signé le sixième chrono des qualifications, mais il faisait figure de candidat crédible à une médaille. Sur cette distance, il avait en effet déjà obtenu le bronze en 2021 à Abou Dhabi lors des Mondiaux en petit bassin, ainsi que de l'argent en 2022 aux Européens de Rome.

Schaffhouse nomme Admir Mehmedi comme directeur sportif Admir Mehmedi: un nouveau rôle pour l'ancien international Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lanterne rouge de Challenge League, Schaffhouse a procédé à divers changements dans son organigramme. Le plus important concerne le poste de directeur sportif confié à Admir Mehmedi. L'ancien international avait pris sa retraite de joueur cet été. Il revient donc dans le monde du ballon rond. Par ailleurs, la responsabilité du scouting est désormais conjointement assurée par Dusan Pavlovic et Kubilay Türkyilmaz. Enfin, Jimmy Berisha est le nouveau CEO du club. Il avait déjà occupé une fonction similaire à Grasshopper. Il remplace à ce poste Roland Klein, atteint dans sa santé mais qui demeure l'actionnaire unique du FC Schaffhouse.

Formule 1: il y aura encore six courses sprint la saison prochaine Six courses sprint en formule 1 la saison prochaine aussi Image: KEYSTONE/EPA EFE/ISAAC ESQUIVEL Six courses sprint seront au menu du championnat du monde de formule 1 la saison prochaine, soit autant que cette année. Le promoteur de Formula One l'a annoncé. Elles auront lieu lors des Grands Prix de Chine (21 avril), de Miami (5 mai), d'Autriche (30 juin), des États-Unis (20 octobre), du Brésil (3 novembre) et du Qatar (1er décembre). Ces circuits "favorisent les dépassements et permettent des courses serrées et divertissantes", a expliqué Formula One dans un communiqué. Si les quatre derniers rendez-vous ont déjà accueilli un sprint, pour les deux premiers circuits - dont la Chine qui fera son retour après cinq ans d'absence en raison de la pandémie de covid, il s'agira d'une nouveauté. Adoptées pour la première fois en 2021, ces courses sprints visent à offrir du spectacle sur trois jours. Leur introduction a chamboulé le déroulé d'un week-end classique de GP, puisqu'elles avancent au vendredi les qualifications du Grand Prix (habituellement disputées le samedi). Cette journée-là devient exclusivement consacrée au sprint, avec une séance parallèle de qualifications qui détermine la grille de départ de cette course de 100 km. Les huit premiers de chaque course sprint marquent des points au championnat du monde.

Meilleur temps pour Noè Ponti, finale pour Antonio Djakovic Noè Ponti meilleur temps aux Européens à Otopeni sur le 100 m papillon Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Les Championnats d'Europe en petit bassin à Otopeni ont plutôt bien commencé pour les nageurs suisses. Noè Ponti a réalisé le meilleur temps des séries du 100 m papillon. Le Tessinois de 22 ans a bouclé sa course en 49''14. Il est resté à 0''33 de son record de Suisse. La demi-finale se déroule ce soir à 17h45. Noè Ponti a remporté la médaille de bronze du 100 m papillon aux JO de Tokyo. Antonio Djakovic est lui déjà en finale. Lors des séries du 400 m libre, le nageur d'Uster a battu de trois secondes et demie son record de Suisse datant de 2021. Il s'est qualifié avec le sixième meilleur temps. Djakovic a lui aussi déjà remporté des médailles sur 400 m libre. Le Zurichois de 21 ans a décroché le bronze aux Championnats du monde 2021 à Abu Dhabi et l'argent aux Championnats d'Europe 2022 à Rome. La finale a lieu ce soir vers 17h. Thierry Bollin (23 ans) s'est également qualifié pour les demi-finales du 50 m dos en 23''64. Bollin a battu de 26 centièmes son record de Suisse établi il y a deux semaines aux Championnats de Suisse à Uster.