Colorado égalise ++ Oklahoma au 2e tour

L'Avalanche égalise à 2-2 face aux Stars de Lian Bichsel Gabriel Landeskog (92) a réussi un but et un assist samedi face à Dallas Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Lian Bichsel et les Stars ont été lourdement battus 4-0 samedi sur la glace de l'Avalanche. La franchise du Colorado égalise ainsi à 2-2 face à Dallas en quart de finale de la Conférence Ouest de NHL. L'Avalanche a pu compter sur son "revenant" Gabriel Landeskog pour faire la différence. L'attaquant suédois, qui disputait son deuxième match après une pause forcée de près de trois ans due à une blessure chronique à un genou, a réussi un but et un assist pour être désigné première étoile de cette rencontre. Battue lors des deux précédents matches, l'Avalanche a survolé les débats, cadrant 48 tirs contre 23 pour les Stars. Colorado menait déjà 2-0 après une première période pourtant équilibrée (12 tirs à 11). Aligné durant 15 minutes, le défenseur soleurois Lian Bichsel a terminé la partie avec un bilan de -1. Le défenseur biennois du Lightning Janis Moser a passé une bien meilleure soirée, même s'il est resté "muet". Tampa Bay est en effet allé s'imposer 5-1 sur la glace des Florida Panthers, derniers vainqueurs de la Coupe Stanley, pour n'être plus mené que 2-1 dans ce quart de finale de la Conférence Est.

OKC passe l'obstacle Memphis en quatre matches Shai Gilgeous-Alexander (à gauche) a inscrit 38 points samedi face à Memphis Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Meilleure équipe de la saison régulière, Oklahoma City est la première équipe qualifiée pour le 2e tour des play-off de NBA. Le Thunder a réglé le cas de Memphis en quatre matches. OKC est allé s'imposer 117-115 samedi sur le parquet des Grizzlies dans l'acte IV de ce quart de finale de la Conférence Ouest. Le Thunder a une nouvelle fois pu s'appuyer sur Shai Gilgeous-Alexander pour faire la différence: le meneur canadien a inscrit 38 points, ajoutant 6 assists, 5 rebonds et 2 interceptions. Oklahoma City affrontera au 2e tour le vainqueur d'une série bien plus indécise, celle qui oppose les Nuggets aux Clippers. Denver a égalisé à 2-2 samedi en allant s'imposer 101-99 à Los Angeles grâce à un dunk réussi au buzzer par Aaron Gordon, lequel a transformé un airball de Nikola Jokic en panier de la victoire. Tête de série no 1 dans la Conférence Est, Cleveland s'achemine également vers une qualification tranquille. Les Cavaliers ont écrasé le Heat 124-87 samedi à Miami, grâce notamment aux 22 points et 10 rebonds de leur intérieur Jarrett Allen.

Koundé offre un 32e sacre au Barça Le Bar軋 savoure sa 32e Coupe du Roi Image: KEYSTONE/EPA/Julio Munoz Au terme d'une finale houleuse et renversante, jouée dans un contexte délétère autour de l'arbitrage, le FC Barcelone a remporté sa 32e Coupe du Roi. Le Barça est venu à bout de son éternel rival, le Real Madrid, en prolongation (3-2) samedi soir à Séville. Après 116 minutes d'effort, l'inusable Jules Koundé a libéré les siens d'une frappe limpide de l'extérieur de la surface. Le latéral français a ainsi offert au géant catalan son deuxième titre de la saison après la Supercoupe d'Espagne, déjà remportée en janvier face au Real (5-2). Loué pour son jeu offensif, le Barça d'Hansi Flick, déjà vainqueur lors des deux premiers Clasico de la saison, a une nouvelle fois su souffrir. Les Catalans conservent donc leurs espoirs d'un quadruplé historique (Liga, Ligue des champions, Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne). Tout proche d'un 21e trophée, qui aurait sauvé, a minima, une saison bien terne, le Real se dirige lui vers une saison ratée, sans trophée majeur, hormis la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale. Décisions litigieuses Sous une immense pression après le chaos de la veille, où il avait dénoncé, en larmes, les attaques de la chaîne Real Madrid TV, M. De Burgos Bengoechea a eu beaucoup de travail, mais aucune des deux équipes ne pourra, au final, accuser l'arbitre de favoriser un camp. Les deux ennemis trouveront de quoi se plaindre: le Real s'est vu refusé un but de Bellingham (35e) et un pénalty clair sur Vinicius (47e), mais à chaque fois pour des hors-jeu indiscutables. Le Barça a protesté, en vain, pour une main dans la surface de Federico Valverde (17e) et un tacle violent d'Aurélien Tchouaméni qui ne lui a valu qu'un jaune (31e). Le club catalan a surtout cru arracher la victoire à la 96e minute. Mais le pénalty d'abord accordé à Raphinha a été annulé après intervention de la VAR, dirigée par l'homme à l'origine du courroux madrilène, et pas en mesure d'officier selon le club. Mbappé encore décisif en vain Sur le terrain, le Barça, d'abord largement dominateur et en tête au score après un coup de canon en lucarne de son magicien Pedri (28e, 1-0), a paru, comme souvent, sur un fil défensivement, dès que le Real parvenait à sauter sa première ligne en cherchant la profondeur. Les hommes de Carlo Ancelotti ont attendu l'entrée de Kylian Mbappé à la mi-temps pour mettre la défense barcelonaise en difficulté. Le Français s'est mis en évidence dès son premier ballon, et lui comme Vinicius ont buté sur le gardien polonais Wojciech Szczesny (50e, 54e), bien aidé ensuite par Jules Koundé (56e). D'un coup franc génial qu'il avait lui-même provoqué (70e, 1-1), et d'une tête rageuse sur corner (77e, 2-1), Mbappé, auteur de son 34e but de la saison, et Tchouaméni ont alors pensé offrir une nouvelle remontée folle aux Merengues. Mais Ferran Torres, lancé dans la profondeur, a devancé Courtois et égalisé quelques instants plus tard, envoyant les deux équipes en prolongation (83e, 2-2). Les Blaugranas n'étaient pas au bout de leurs émotions, et ils ont chaviré de bonheur à la 116e sur le coup de canon du marathonien Koundé, nouveau héros barcelonais.

Pogacar/Evenepoel: un duel enfin pour la passe de trois ? Qui gagnera un troisième Liège-Bastogne-Liège ? Tadej Pogacar et Remco Evenepoel, tous deux doubles vainqueurs de la Doyenne, se retrouvent dimanche pour clore la saison des classiques. Cette bataille des Ardennes est d'autant plus attendue qu'elle n'a encore jamais eu lieu: jusque-là, en matière de duels, la Doyenne est d'abord pour les deux champions une histoire de rendez-vous manqués. En 2021, lors de la première victoire de Pogacar dans le plus ancien des cinq Monuments, Evenepoel pansait encore les plaies de sa lourde chute au Tour de Lombardie. En 2022, pour le premier succès du Belge, le Slovène était aux obsèques de sa belle-mère. L'année suivante, on pensait enfin avoir droit au combat des chefs avant que Pogacar ne chute dès le kilomètre 85 et abandonne avec une fracture au poignet, laissant filer Evenepoel vers son deuxième succès. Et l'an dernier, c'est à nouveau le Belge qui était absent, convalescent après son crash au Tour du Pays basque, laissant Pogacar s'imposer facilement. Dimanche, on pourrait donc voir pour la première fois un mano a mano entre le champion du monde et le double champion olympique dans les raidards de la Redoute et/ou de la Roche-aux-Faucons, les deux juges de paix traditionnels placés cette année à 34 et 13 km de l'arrivée à Liège. L'erreur d'Evenepoel La Doyenne sera le cadre de leur troisième confrontation en une semaine. Dimanche dernier à l'Amstel Gold Race, Pogacar a devancé le Flamand dans un sprint à trois, mais la victoire est revenue au surprenant Danois Mattias Skjelmose qui sera encore un outsider dimanche s'il est remis de sa chute à la Flèche Wallonne. Mais c'est bien Evenepoel qui avait alors laissé la meilleure impression en ramenant presque à lui seul Skjelmose sur Pogacar qui - fait rarissime - a échoué à transformer son raid solitaire en victoire. Dans le mur de Huy mercredi, le Slovène a en revanche mis tout le monde d'accord pour gagner sa deuxième Flèche. "Une réponse de champion de la part du meilleur coureur du monde", selon son manager Mauro Gianetti. Evenepoel, lui, regrettait surtout d'avoir pris froid après avoir enlevé trop tôt sa veste de pluie, "une petite erreur" qu'il a "payé cash dans la montée finale", terminée à la 9e place. Dimanche, le leader de Soudal Quick-Step retrouvera un terrain de jeu mieux adapté à ses qualités sur un parcours plus éprouvant, plus long et plus usant sur 252 km et 4405 m de dénivelé. Mais Pogacar sera aussi dans l'un de ses bacs à sable préférés. Et si les signes de fatigue s'incrustent de plus en plus sur son visage, qui ressemble à celui qu'on affiche à la fin d'un grand Tour, il assure avoir encore les réserves nécessaires pour "un dernier show" avant une grosse pause. Pogacar comme Merckx ? "Trois jours devraient être suffisants pour récupérer des efforts de la Flèche. Je cours toutes les grandes classiques mais pas les semi-classiques comme le Grand Prix E3 par exemple. Je suis prêt pour une dernière course avant un +reset+", assure le leader d'UAE qui ne devrait ensuite plus courir avant le Critérium du Dauphiné en juin. Comme à chaque sortie désormais du phénomène slovène, il y aura aussi des enjeux historiques et comme souvent c'est Eddy Merckx, le plus grand de tous les temps, qu'on convoque. Le cannibale belge reste à ce jour le seul coureur à avoir gagné la même année le Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège et Pogacar peut le rejoindre dimanche pour clore une saison des classiques tonitruante. Trop tôt pour Hirschi Côté suisse, une victoire est attendue depuis 2001 (Oscar Camenzind), soit la plus longue disette parmi les Monuments du cyclisme. Marc Hirschi est le dernier coureur helvétique à être monté sur le podium à Liège. Il y a cinq ans, le Bernois n'avait dû s'avouer vaincu que par Primoz Roglic. Cette saison, Marc Hirschi n'a cependant pas encore atteint le niveau de performance qui lui avait permis de briller à l'automne 2020, et il ne semble pas en mesure de jouer le podium dimanche. Ses coéquipiers chez Tudor Fabian Weiss et Yannis Voisard, Mauro Schmid et Jan Christen, équipier de Pogacar, figurent eux aussi sur la liste de départ provisoire.

Lausanne peut y croire face au FCB Leader de la Super League avant le "Championship Group", le FC Bâle peut rêver d'un doublé. Les Rhénans accueillent Lausanne-Sport dimanche dès 15h30 en demi-finale de la Coupe de Suisse. Dans l'ombre des Young Boys depuis son dernier sacre en Super League en 2017, le FCB a l'occasion de retrouver la lumière ce printemps. Sous l'impulsion d'un Xherdan Shaqiri impérial depuis son retour en Suisse, il abordera la phase finale du championnat avec 6 points d'avance sur son plus proche poursuivant Servette. C'est donc l'esprit serein que les joueurs de Fabio Celestini abordent cette demi-finale. Ils partent favoris, mais les confrontations directes les incitent à la prudence: battus 3-2 à Lausanne dans le premier duel de la saison (lors de la 1re journée), ils ont dû ensuite se contenter de deux nuls 1-1 à domicile. Lausanne-Sport, qui n'avait passé l'obstacle Bellinzone qu'aux tirs au but en quart de finale, se satisfait pleinement de son rôle d'outsider. La troupe de Ludovic Magnin, qui a d'ores et déjà réussi sa saison en arrachant son ticket pour le "Championship Group", aborde sa demi-finale en confiance et l'esprit libéré. Le FC Bâle n'a pas disputé de finale de Coupe de Suisse depuis 2019, année de son 13e et dernier sacre dans cette compétition. Vainqueur à neuf reprises de ce trophée - la dernière fois en 1999 -, Lausanne-Sport n'a quant à lui pas disputé de finale depuis 2010. Il avait alors été écrasé 6-0 par... le FCB.

Le FC Bienne en finale de la Coupe de Suisse Malko Sartoretti transforme le penalty de la victoire. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Il aura fallu attendre la 100e édition de la Coupe de Suisse pour saluer la présence d’une équipe de troisième division en finale. Le FC Bienne a, en effet, réussi l’impossible. Déjà "tombeur" du Champion d’automne Lugano en quart de finale, les Seelandais se sont imposés 1-0 sur leur pelouse devant les Young Boys dans une demi-finale qui semblait si déséquilibrée sur le papier. Le 1er juin, le FC Bienne affrontera pour la deuxième finale de son histoire après celle perdue en 1961 contre La Chaux-de-Fonds le vainqueur de la rencontre qui opposera ce dimanche le FC Bâle au Lausanne-Sport. La décision est tombée à la 96e minute. David von Ballmoos, le gardien déchu, a commis l’irréparable devant Loïc Socka pour provoquer un penalty transformé magistralement par l’international M20 Malko Sartoretti. Même si le FC Bienne a été copieusement dominé si Lukasz Lakomy a trouvé la barre à la 113e, Chris Bedia rater l'immanquable à la... 121e et, enfin la VAR annuler - justement - deux buts adverses, cette victoire ne sort pas de nulle part. Les joueurs de Samir Chaibeddra ont cherché à piquer l’adversaire à chaque fois que c’était possible. Kastriot Imeri le symbole Ainsi, les Young Boys auraient pu être éliminés avant même les prolongations si la VAR n’avait pas convaincu l’arbitre d’annuler le penalty qu’il avait accordé pour une faute de Katriot Imeri sur Abdoulaye Coulibaly. Justement expulsé après cette action alors qu’il venait d’entrer en jeu, Katriot Imeri personnifie sans doute le mieux les maux que traversent les Young Boys cette saison. Le transfert le plus onéreux de l’histoire du club ne joue plus que les utilités dans une équipe bien trop souvent à côté de son sujet. Comme ses deux prédécesseurs Patrick Rahmen et Joël Magnin, Giorgio Contini se demande encore comment faire pour lui éviter de telles sorties de route. A 8 points du FC Bâle avant d'aborder le sprint final du championnat, les Young Boys ont galvaudé leur dernière chance de redorer leur blason. Bienne n'a rien volé En course pour la promotion en Challenge League, son objectif majeur cette saison, le FC Bienne n’aura donc rien volé dans ce derby. Cette victoire récompense un esprit de corps magnifique, une faculté presque inouïe de dépasser ses limites et un mental d'acier. Sur le plan individuel, tous les joueurs méritent bien sûr une pluie d’éloges. On insistera toutefois sur le brio du gardien Raphaël Radtke, écarté pourtant depuis le début du mois, et sur le culot de Brian Beyer qui a allumé les premières mèches. Celui qui fut il y a deux ans le grand artisan de la promotion d’Yverdon en Super League retrouve la lumière après s’être égaré à Annecy et à Osnabrück. A Bienne, l’Alsacien évolue à nouveau dans un contexte favorable qui lui commande de croire que l’impossible est toujours possible.

Lorient et Yvon Mvogo retrouvent l'élite Yvon Mvogo et Lorient: une seule ann閑 dans le purgatoire de la Ligue 2. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Yvon Mvogo et Lorient n’auront fait qu’un court passage en Ligue 2. Le club breton est assuré de retrouver sa place au sein de l’élite après sa victoire 4-0 à domicile devant Caen. Les Bretons ne peuvent plus être rejoints par Metz, le troisième qui s’est incliné 2-1 à Pau alors que deux journées sont encore programme. La deuxième place, synonyme également de promotion directe, est occupée par le Paris FC. Par ailleurs, on connait déjà un premier relégué en Ligue 2. Le Montpellier de Becir Omeragic ne peut plus échapper à ce sort funeste après le point arraché à domicile par Le Havre face à Monaco (1-1). Yvon Mvogo, qui fêtera ses 31 ans le 6 juin, évolue à Lorient depuis l’été 2022. Après la relégation l’an dernier, il avait suscité l’intérêt de plusieurs clubs avant de rester en Bretagne. Son année en Ligue 2 n’a pas modifié son statut de no 2 de l’équipe de Suisse derrière Gregor Kobel. Le Fribourgeois compte 11 sélections, la dernière le 25 mars lors du succès 3-1 devant le Luxembourg à St-Gall.

Union retarde l'échéance, trois qualifiés connus Joanis Maquiesse (à droite) et Neuchâtel ont fait plier les Lions de Juwann James samedi Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Trois des quatre demi-finalistes des play-off de SBL messieurs sont connus après l'acte III des quarts. Fribourg, Pully Lausanne et Massagno ont passé l'épaule en trois matches, alors qu'Union Neuchâtel a cueilli le succès de l'espoir face à Genève (77-74). Les Lions de Genève semblaient pourtant maîtriser leur sujet lorsqu'ils ont pu reprendre 11 longueurs d'avance à la 31e (62-51). Mais ils ont flanché dans le "money time" à la Riveraine, où Joanis Maquiesse (31 points) a sorti le grand jeu pour offrir un match no 4 aux supporters neuchâtelois ce mardi. Sextuple tenant du titre et 1er de la phase préliminaire, Olympic n'a en revanche pas failli. Les Fribourgeois sont allés s'imposer 98-79 sur le terrain de Monthey-Chablais pour classer l'affaire. Ils ont pris les commandes grâce à un deuxième quart de feu (40-20) pour mener 64-42 à la pause. Pully Lausanne a aussi rapidement mis fin aux espoirs des Starwings, qui se sont inclinés 94-77 samedi à Birsfelden. Emmenés par Michael Marsh (24 points, 12 rebonds), les Foxes comptaient ainsi déjà 14 longueurs d'avance après 7'30 de jeu (24-10), grâce à un partiel de 12-0 réussi en quatre minutes. Le quart de finale le plus indécis sur le papier s'est également conclu en trois matches. Vainqueur des deux premiers matches à Nyon, le 5e de la phase préliminaire Massagno a validé son ticket en s'imposant 100-83 à domicile samedi.

Bencic qualifiée pour les 8es de finale à Madrid Belinda Bencic a eu besoin de 3h04' pour battre Beatriz Haddad Maia samedi à Madrid Image: KEYSTONE/EPA/SERGIO PEREZ Belinda Bencic (WTA 42) poursuit sa route dans le WTA 1000 de Madrid. La championne olympique 2021 s'est hissée en 8e de finale en sortant Beatriz Haddad Maia (WTA 19) après un combat de 3h04'. Tombeuse en deux sets de la 23e mondiale Clara Tauson au 2e tour, Belinda Bencic s'est imposée 6-3 4-6 7-6 (7/2) au 3e tour devant la gauchère brésilienne pour enchaîner un deuxième succès consécutif face à une top 30. Elle était pourtant au bord du précipice dans la troisième manche. La St-Galloise s'est ainsi retrouvée menée 4-1 dans le set décisif, après avoir concédé son service à six reprises depuis l'entame de la deuxième manche. Elle a su élever son niveau de jeu pour renverser la table, survolant les débats dans le tie-break, non sans avoir effacé deux balles de break à 5-5. Belinda Bencic retrouvera en 8e de finale Coco Gauff (WTA 4), qu'elle affrontera pour la troisième fois de l'année déjà. Battue par l'Américaine en 8e de finale de l'Open d'Australie en janvier, la jeune maman avait pris sa revanche au même stade de la compétition en mars à Indian Wells. Rebeka Masarova (WTA 153) disputera quant à elle son 3e tour dimanche sur la terre battue madrilène. La Bâloise, issue des qualifications, aura un joli coup à jouer face à l'Américaine Peyton Stearns (WTA 44). En cas de succès, elle pourrait se frotter au no 1 mondial Aryna Sabalenka en 8e de finale.

Une nouvelle désillusion pour Novak Djokovic Nivak Djokovic: Madrid a rimé avec Monte-Carlo pour le Serbe. Image: KEYSTONE/EPA/Chema Moya La campagne sur terre battue de Novak Djokovic (ATP 5) est bien laborieuse. Comme à Monte-Carlo, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a été sorti d’entrée de jeu à Madrid. Battu par le Chilien Alejando Tabilo dans la Principauté, Novak Djokovic s’est incliné 6-3 6-4 devant Matteo Arnadli (ATP 44) dans ce Masters 1000 qu'il a remporté à trois reprises. Après un premier set bâclé, il est parvenu à élever le niveau de son jeu. Mais à 3-3, il concédait l’unique break du second set sur deux échanges qui ont vu l’Italien réussir des miracles en défense. Novak Djokovic espère rebondir dans une quinzaine à Rome. Mais si son parcours devait encore s’arrêter très tôt, il lui restera la possibilité, comme l’an dernier, de passer par le Geneva Open avant le rendez-vous de Roland-Garros.

Marc Marquez remporte le sprint, devant son frère Alex Marc Marquez a dominé le sprint du GP d'Espagne Image: KEYSTONE/EPA/ROMAN RIOS Marc Marquez (Ducati) est décidément intouchable lorsqu'il ne part pas à la faute. Le leader du championnat du monde de MotoGP a remporté samedi le sprint du GP d'Espagne en devançant une nouvelle fois son frère cadet Alex (Ducati). Vainqueur des quatre premiers sprints de l'année, Marc Marquez a réussi la passe de cinq sur le circuit de Jerez, pour le plus grand bonheur de ses supporters. L'Espagnol de 32 ans s'est imposé avec un peu plus d'une seconde de marge sur Alex Marquez, l'Italien Francesco Bagnaia (Aprilia) se classant quant à lui 3e à 3''077. L'octuple champion du monde conforte ainsi son avance en tête du championnat du monde et compte désormais respectivement 20 et 31 longueurs d'avance sur son frère et sur Bagnaia. A noter que le Français Fabio Quartararo, qui s'était élancé en pole, a chuté au moment où Marquez le dépassait dans le 2e des 12 tours de course. Marc Marquez visera dimanche son quatrième succès dans un Grand Prix dominical en 2025. Il n'a connu pour l'heure qu'un seul échec durant cette saison quasi parfaite pour lui, à Austin au Texas où il était parti à la faute alors que la victoire lui semblait promise.

23''51 pour Mujinga Kambundji sur 200 m Mujinga Kambundji a signé une rentrée discrète en plein air Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Mujinga Kambundji a signé une rentrée discrète en plein air. La Bernoise a pris la 8e et dernière place du 200 m du meeting de Xiamen, première étape de la Ligue de diamant. Pourtant bien partie, Mujinga Kambundji a flanché sur la ligne droite pour se contenter d'un chrono de 23''51. Elle disputait sa première course depuis son deuxième sacre mondial sur 60 m en salle, fêté il y a tout juste un mois en Chine déjà (Nanjing). Mujinga Kambundji, qui avait réussi 23''39 lors du même meeting l'an dernier mais pour ce qui constituait sa première course de l'année 2024, sera à nouveau présente sur le front de la Ligue de diamant la semaine suivante à Shanghai. Elle courra à nouveau un 200 m. A noter par ailleurs la défaite de la Jamaïcaine Shericka Jackson dans cette épreuve. La deuxième femme la plus rapide de l'histoire sur le demi-tour de piste a terminé 2e en 22''79, battue par l'Américaine Anavia Battle (22''41).

Un grand footballeur romand s'est éteint André Bosson lève la Coupe de Suisse en 1971 après la victoire du Servette FC devant Lugano. Image: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/STR Le football genevois et romand pleure l’un de ses joueurs les plus emblématiques. International à quatre reprises, André Bosson s’est éteint à l’âge de 83 ans annonce le Servette FC. Découvert par Paul Garbani à Etoile Carouge où il fut titulaire à 15 ans déjà, André Bosson a ensuite porté les couleurs du Servette FC, du FC Sion et du Lausanne-Sport. Ce demi à la technique raffinée a remporté deux championnats avec le Servette FC en 1961 et en 1962. En 1971, il fut le capitaine des Grenat lors de la victoire en finale de la Coupe de Suisse face au FC Lugano. Après sa carrière de joueur, il a connu une expérience d’entraîneur en LNA à la tête du CS Chênois lors de la saison 1977/1978 conclue de manière positive avec le maintien. Son remplacement à l'époque par Hervé Revelli avait suscité bien des incompréhensions.

Un premier succès pour les Devils face aux Canes Nico Hischier a insrit le 1er but des Devils vendredi Image: KEYSTONE/AP/Noah K. Murray Jonas Siegenthaler a signé un retour gagnant vendredi avec les Devils. New Jersey s'est en effet imposé 3-2 après prolongation face à Carolina pour n'être plus mené que 2-1 dans ce quart de finale de la Conférence Est de NHL. Les Devils ont forcé la décision après 2'36 dans la deuxième période supplémentaire sur une réussite de leur défenseur Simon Nemec. Dos au mur après avoir perdu les deux premiers matches de la série, ils ont survolé les débats en "overtime", cadrant alors 12 tirs contre seulement 3 pour les Hurricanes. Sur la touche depuis le 4 février, Jonas Siegenthler aurait dû avoir un temps de jeu limité pour ce "comeback" inattendu. Mais le Zurichois a finalement été aligné pendant plus de 27 minutes, les Devils ayant dû évoluer à cinq défenseurs dès le deuxième tiers après la blessure de Johnathan Kovacevic. Si Siegenthaler est resté "muet" dans cette partie, ses compatriotes Nico Hischier et Timo Meier se sont illustrés. Le centre valaisan a ainsi ouvert la marque à la 17e, signant sa deuxième réussite dans ces play-off en profitant d'une passe décisive de l'Appenzellois. Les deux compères ont eu droit à plus de 30' de jeu. L'attaquant saint-gallois des Kings Kevin Fiala a lui aussi marqué son deuxième but dans ces séries finales, mais en vain. Los Angeles a été battu 7-4 sur la glace des Edmonton Oilers de Connor McDavid (3 points), qui ont débloqué leur compteur après avoir perdu les deux premiers actes de ce quart de finale de la Conférence Ouest.