Fin de règne pour Iga Swiatek ++ MVDP au Dauphiné

La marche était trop haute pour Loïs Boisson Rien Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA La magnifique aventure de Loïs Boisson (WTA 361) à Roland-Garros a connu une fin abrupte : une défaite 6-1 6-2 en seulement 1h09’ devant la no 2 mondiale Coco Gauff.

Après ses succès contre Jessica Pegula (WTA 3) et Mira Andreeva (WTA 6), la joueuse de Dijon n’a pas eu l’ombre d’une chance face à la gagnante de l’US Open 2023. Dès les premiers coups de raquette, l’Américaine a placé la barre beaucoup trop. A aucun moment, le public parisien n’a pas s’enflammer pour sa joueuse comme il l’avait fait lors des précédents matches.

Finaliste malheureuse à Paris en 2022 face à Iga Swiatek, Coco Gauff s’offre une deuxième possibilité de cueillir le titre à la Porte d’Auteuil. Elle aura vraiment sa chance face à Aryny Sabalenka dans cette finale qui opposera les deux premières du classement de la WTA. L’Américaine et la Bélarusse ont été opposées à dix reprises à ce jour avec cinq victoires pour chacune des deux joueuses. C’est Aryna Sabalenka qui est sortie victorieuse de leur dernier affrontement, en avril dernier en finale du tournoi WTA 1000 de Madrid (6-3 7-6).



Fin de règne pour Iga Swiatek Iga Swiatek: elle a perdu sa couronne à Paris. Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA Iga Swiatek n’a pas gagné un... 27e match de suite à Roland-Garros. La triple tenante du titre est tombée en demi-finale, battue 7-6 (7/1) 4-6 6-0 par la no 1 mondiale Aryna Sabalenka.

Ce choc tant attendu entre la Polonaise et la Bélarusse n’a pas vraiment tenu ses promesses. Trop tendues, les deux joueuses ont eu bien de la peine à développer leur tennis. Le grand mérite d’Aryna Sabalenka fut d’élever le curseur au jeu décisif du premier set après avoir galvaudé deux balles de... 5-1. Elle fut également la plus incisive au début du troisième set pour reprendre la main dans cette demi-finale. Le 6-0 qui a sanctionné ce troisième set fut presque humiliant pour une Iga Swiatek qui a très vite renoncé dans cette fin de match et qui a bouclé jeudi avec cette défaite une année entière sans gagner le moindre tournoi...

Pour sa première finale à Paris, Aryna Sabalenka affrontrera samedi la gagnante de la rencontre entre la no 2 mondiale Coco Gauff et Loïs Boisson (WTA 361) qui sera, bien sûr, poussée par tout le public de Roland-Garros.





Mathieu van der Poel sera bien au départ du Dauphiné Mathieu van der Poel sera au départ du Dauphiné Image: KEYSTONE/EPA/TERESA SUAREZ Mathieu van der Poel, qui avait subi une fracture du poignet après une double chute en VTT le 25 mai, sera bien au départ du Critérium du Dauphiné dimanche. Son équipe Alpecin l'a annoncé jeudi.

Le Néerlandais était tombé lors d'une manche de Coupe du monde de VTT à Nove Mesto après avoir mis sur pause sa saison sur route.

Souffrant d'une "petite fracture du scaphoïde", un os du poignet, et d'une atteinte des ligaments de cette articulation, le triple vainqueur de Paris-Roubaix avait ensuite renoncé à participer à un stage d'altitude à La Plagne, dans les Alpes françaises.

Il doit en principe être au départ du Tour de France, qui aura lieu du 5 au 27 juillet.

Sa présence renforce encore le plateau du Dauphiné, répétition générale avant le Tour de France, puisque Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel, soit les trois premiers de la dernière Grande Boucle, seront au départ.



Simone Inzaghi nommé entraîneur du club saoudien Al Hilal Simone Inzaghi va diriger le club saoudien d'Al Hilal Image: KEYSTONE/EPA/MICHELE MARAVIGLIA L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur de l'Inter Milan battu en finale de la Ligue des champions samedi dernier par le PSG, a été nommé entraîneur du Al Hilal. Le club saoudien l'a annoncé.

Son départ de l'Inter avait été annoncé mardi et les médias italiens avaient évoqué un contrat de deux ans avec Al Hilal pour 50 millions d'euros. Le club n'a pas immédiatement confirmé ce contrat jeudi.

En quatre saisons comme entraîneur du club milanais, Simone Inzaghi a remporté avec ses joueurs un championnat d'Italie, deux Coupes d'Italie et trois Supercoupes d'Italie.

Mais cette année, l'Inter a terminé la saison sans trophée. Laminée 5-0 en finale de Ligue des champions par le PSG, la formation milanaise a en effet aussi laissé échapper le titre en Serie A en échouant à un point de Naples, après une finale de la Supercoupe d'Italie perdue en janvier et une élimination en demi-finales de la Coupe d'Italie en avril.

"J'ai toujours suivi Al Hilal avec beaucoup de sympathie parce qu'ils ont Sergej Milinkovic, un joueur que j'avais entraîné à la Lazio, et je suis heureux de le retrouver", assure Inzaghi dans un entretien diffusé sur le site du club saoudien.

Outre le milieu de terrain serbe, Inzaghi pourrait retrouver sous ses ordres Cristiano Ronaldo, 40 ans, qui a annoncé fin mai son départ du club saoudien d'Al-Nassr.

Dans la foulée, une source au sein du Fonds public d'investissement (PIF) saoudien, un fonds souverain fortement impliqué dans le football national, avait annoncé que des négociations étaient menées avec le joueur portugais pour qu'il reste en Saudi Pro League et que "la piste principale était un transfert à Al Hilal avec l'opportunité de disputer la Coupe du monde des clubs" cet été aux Etats-Unis (14 juin - 13 juillet).



Edmonton remporte l'acte I de la finale en prolongations Leon Draisaitl a offert l'acte I de la finale de la Coupe Stanley à Edmonton. Image: KEYSTONE/AP/JASON FRANSON Le premier match de la finale des play-off de NHL a souri à Edmonton. Les Oilers ont arraché la victoire aux Florida Panthers mercredi grâce à un but de Leon Draisaitl en prolongations (4-3 ap).

L'artificier allemand des Oilers a marqué le 4-3 décisif après 79'29 de jeu, dans la première prolongation. Il a profité d'une offrande de son compère Connor McDavid en power-play pour libérer la patinoire d'Edmonton.

Ce premier acte du remake de la finale 2024, remportée par Florida au 7e match, aurait pu très bien tourner en faveur des Panthers, qui ont mené 3-1 à l'entame de la deuxième période. Sam Bennett (deux fois) et Brad Marchand (à 5 contre 4) avaient répondu à l'ouverture du score de Draisaitl tombée après seulement 66 secondes de jeu.

Mais les joueurs de l'Alberta ont bien réagi devant leur public, recollant grâce à deux buts des Suédois Viktor Arvidsson et Mattias Ekholm, avant le "game-winning goal" de Draisaitl. Leurs efforts offensifs (46 tirs cadrés à 32) ont finalement été récompensés.

Meilleur départ Avec cette victoire, Edmonton lance ainsi idéalement sa quête d'une sixième Coupe Stanley, la première depuis 1990. L'an dernier, la franchise canadienne avait perdu les trois premiers duels face aux Panthers avant de se rebiffer et de finalement s'incliner lors du match 7. Avec l'avantage de la glace et un premier point marqué, les Oilers ont désormais toutes les cartes en main pour mettre fin à leur disette.



Johan Manzambi: "C'est allé très vite" Il est le seul néophyte convoqué par Murat Yakin pour la tournée américaine. Johan Manzambi a vécu une ascension vertigineuse ces derniers mois avant de débarquer en sélection à seulement 19 ans.

Au début de l'année, lui-même n'aurait sans doute pas imaginé atterrir en juin à Salt Lake City, où la Suisse affrontera le Mexique samedi (22h00 en Suisse). Avec une seule apparition en Bundesliga dans les crampons lors de la première partie de saison, le milieu de terrain genevois était encore loin de se retrouver sur le devant de la scène.

De la réserve au onze titulaire Titulaire avec la réserve du SC Fribourg, en 4e division allemande, et sélectionné avec l'équipe de Suisse M20, Johan Manzambi poursuivait tranquillement sa progression. Mais tout s'est subitement accéléré pour le joueur formé au Servette FC.

"Je suis moi-même un peu surpris, car c'est allé très vite jusqu'à ce que je me retrouve dans le onze titulaire de la première équipe. Mais j'ai beaucoup travaillé pour y arriver", explique-t-il aux médias ayant fait le voyage aux Etats-Unis.

Johan Manzambi a surtout su saisir les opportunités offertes par son entraîneur Julian Schuster ce printemps. Le 12 avril, après plusieurs entrées en cours de jeu, il a marqué son premier but en Bundesliga. Un but décisif tombé à la 90e minute d'un match opposant Fribourg au Borussia Mönchengladbach (2-1).

Il a ensuite été titularisé à quatre reprises lors des cinq dernières journées du championnat allemand, ajoutant deux passes décisives et un autre but à son compteur. Et c'est lors du duel contre le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka (2-2) qu'il a définitivement convaincu Murat Yakin, en visite dans le Bade-Wurtenberg, de l'emmener en Amérique.

Fribourg, le bon tremplin Jonglant habilement entre l'allemand et le français, le Genevois retrace sa décision de quitter le bout du Léman pour le SC Fribourg à l'âge de 17 ans, au lieu de poursuivre sa formation en Suisse.

"Aujourd'hui, on peut dire que c'était un choix payant", affirme-t-il. "Le projet sportif de Fribourg, où beaucoup de joueurs passent par les M19 et les M21 avant de faire leur trou, était le bon pour moi. Tout s'est déroulé comme le club l'avait prédit lorsqu'ils m'ont fait cette offre. C'était même plus rapide que prévu."

L'ascension du jeune milieu de terrain, capable d'évoluer tant devant la défense qu'au poste de numéro 10 - "c'est ce qui le rend si spécial", dixit Julian Schuster -, n'a toutefois pas suffi à qualifier le club de la Forêt-Noire pour la première fois de son histoire en Ligue des champions.

Mais, "l'Europa League, c'est déjà bien", lâche-t-il, ajoutant vouloir poursuivre sur sa lancée la saison prochaine malgré une concurrence féroce. "On a un contingent de qualité. L'objectif sera de jouer le plus de matches possible."

Avant cela, Johan Manzambi espère disputer ses premières minutes sous le maillot helvétique lors de cette tournée américaine. "Je veux prouver que je n'ai pas volé ma place. Et même si je n'ai pas l'occasion de jouer, je resterais très satisfait de l'expérience", déclare-t-il avec une certaine lucidité.

Sous l'aile de Zakaria Lors du premier entraînement de l'équipe de Suisse sur l'un des terrains de "soccer" de "l'U of U", l'Université de l'Utah, l'ancien grenat a en tout cas fait bonne impression auprès de ses coéquipiers qu'il a pour la plupart rencontré dans l'avion.

A peine jet-laggé, il a récolté à plusieurs reprises les encouragements de Denis Zakaria. Le capitaine de l'AS Monaco est comme lui un pur produit de la formation du SFC. "C'est un joueur qui m'a inspiré. Il connaissait mon grand frère qui a aussi joué à Servette donc on a un peu échangé avant ma sélection. C'est une très bonne personne", confie le néophyte.

Nul doute que les précieux conseils de son aîné genevois permettront à Johan Manzambi de prendre ses marques au sein de cette équipe de Suisse. Et au rythme auquel il gravit les échelons, un seul rassemblement pourrait lui suffire pour devenir plus qu’un simple invité surprise.



Le premier obstacle est franchi Novak Djokovic: Sinner après Zverev ? Image: KEYSTONE/AP/Lindsey Wasson A Roland-Garros, Novak Djokovic a franchi le premier obstacle qui se dresse sur sa route d’un 25e titre en Grand Chelem. Le Serbe a éliminé Alexander Zverev pour se hisser dans le dernier carré.

Novak Djokovic s’est imposé 4-6 6-3 6-2 6-4 devant le finaliste de l'an dernier pour signer un 22e succès de rang sur la terre battue de Roland-Garros où il est invaincu depuis une défaite en quart de finale face à Rafael Nadal en 2022. Cueilli à froid avec un break concédé d’entrée de jeu, le récent vainqueur du Geneva Open a tranquillement pris ses marques pour produire un tennis toujours aussi inspiré avec comme arme souvent fatale avec l'amortie qu'il aura délivrée à... 31 reprises.

Vendredi, Novak Djokovic aura rendez-vous avec Jannik Sinner dans une demi-finale qu’il abordera dans la peau de l’outsider. Il reste sur trois défaites contre le no 1 mondial, mais il veut croire que la terre battue est la surface qui lui offre les meilleures chances de le battre à nouveau.



Cristiano Ronaldo donne la victoire au Portugal Un 137e but en s閘ection pour Cristiano Ronaldo. Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Cinq ans après son succès à Porto devant les Pays-Bas, le Portugal disputera ce dimanche une nouvelle finale de la Ligue des Nations. A Munich, il a renversé l’Allemagne pour déjouer les pronostics.

Les Portugais se sont imposés 2-1 malgré l’ouverture du score de Florian Wirtz à la 48e. Cinq minutes leur ont toutefois suffi pour renverser le cours de cette partie avec un exploit personnel de Francisco Conceiçao à la 63e et le 137e but en 220 sélections de Cristiano Ronaldo à la 68e. Transparent depuis le début du match, le capitaine a sauvé sa soirée sur un service magnifique de Nuno Mendes.

Comme l’an dernier à l’Euro lors de son élimination face à l’Espagne, la "Mannschaft" a dévoilé bien des limites. Les Allemands n’ont jamais témoigné de la maîtrise espérée pour concéder une défaite finalement très logique.

Métamorphosé par les introductions en seconde période de Francisco Conceiçao et de Vitinha, le Portugal sera opposé dimanche toujours à Munich au vainqueur du choc qui opposera jeudi l’Espagne et la France. Même si la marche sera un peu plus haute, un deuxième sacre en Ligue des Nations est à la portée d’une équipe qui regorge autant de talents individuels.



Le récital de Jannik Sinner se poursuit Jannik Sinner: une ma羡rise absolue sur la terre battue de Roland-Garros. Image: KEYSTONE/AP/Aurelien Morissard Jannik Sinner est toujours aussi impitoyable. Le no 1 mondial s’est hissé dans le dernier carré de Roland-Garros sans lâcher le moindre set.

Malgré la magie qui peut sortir parfois de sa raquette, Alexander Bulbik (ATP 62) n’a rien pu faire pour s’opposer à la puissance de l’Italien, à *ce véritable robot" comme il décrivait la veille de cette rencontre. Le Kazakh s’est incliné 6-1 7-5 6-0 en seulement 1h49’ pour son premier quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem.

Eliminé l’an dernier par Carlos Alcaraz en cinq sets, Jannik Sinner attend le vainqueur du choc de mercredi soir entre Alexander Zverev et Novak Djokovic. L’Italien s’avance comme le favori logique de cette demi-finale dans la mesure où le tennis qu’il produit depuis le début de la quinzaine est d’une qualité rare. Il frappe très fort, il touche les lignes et il ne laisse aucun répit à ses adversaires.



Loïs Boisson élimine Mirra Andreeva Mais où s'arrêtera Loïs Boisson ? Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Le rêve bleu continue: Loïs Boisson (WTA 361) jouera ce jeudi les demi-finales de Roland-Garros.

Après son succès sur la no 3 mondiale Jessica Pegula lundi, la joueuse de Dijon a éliminé Mirra Andreeva (WTA 6). Elle a battu 7-6 (8/6) 6-3 la Russe après avoir été pourtant menée 5-3 au premier set et 3-0 au second.

Au fil des jeux, Loïs Boisson a pris l'ascendant sur le plan mental face à la Russe, victorieuse cette année des WTA 1000 de Dubaï et d'Indian Wells. Elle a gagné les six derniers jeux de ce quart de finale devant une Andreeva qui a traversé cette fin de match comme un véritable cauchemar.

Jeudi, Loïs Boisson entend poursuivre sa route dans ce tournoi. Elle affrontera Coco Gauff avec une chance raisonnable de succès. "Je veux aller au bout", avoue Loïs Boisson, la première Française demi-finaliste à Paris depuis Marion Bartoli en 2011.



Bellemare prolonge le plaisir d'une saison Pierre-Edouard Bellemare reste une saison de plus Image: KEYSTONE/PostFinance Pierre-Edouard Bellemare va encore jouer une saison à Ajoie. Le Français de 40 ans a prolongé son contrat avec les Jurassiens.

Bonne nouvelle pour les Ajoulots qui pourront compter sur un attaquant qui ne triche jamais. Arrivé en cours de saison à Porrentruy, le Tricolore a immédiatement amené son incroyable expérience et son professionnalisme.

Il a inscrit 28 points (10 goals) en 34 matches de saison régulière et 11 points en 11 parties de play-out et de barrage.

Le joueur français, relégué avec les Bleus à Stockholm, espère bien pouvoir disputer les JO en février en Italie.



La Suisse avec les champions du monde Suisses et Américains seront dans le même groupe à Zurich en 2026 Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Suisse connaît ses adversaires pour le prochain Championnat du monde qui aura lieu à Zurich et Fribourg du 15 au 31 mai. Et ce ne sera pas facile.

A Zurich dans le groupe A, la troupe de Patrick Fischer aura les champions du monde américains, les Finlandais et les Allemands comme pays "forts". Mais attention, la Lettonie et l'Autriche seront également dans la plus grande ville du pays. La Hongrie et la Grande-Bretagne devraient logiquement se battre pour éviter la relégation.

A Fribourg, les spectateurs auront la chance d'avoir dans le groupe B le Canada, la Suède et la Tchéquie. Le Danemark, récent demi-finaliste surprise du Mondial et la Slovaquie devraient se battre pour la 4e place. Restent encore la Norvège, la Slovénie et l'Italie pour éviter la relégation.



Gauff renverse Keys et passe en demi-finale Coco Gauff est en demi-finale Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Coco Gauff (WTA 2), finaliste en 2022, a renversé sa compatriote Madison Keys (8e) 6-7 (6/8) 6-4 6-1 en quarts de Roland-Garros. L'Américaine rejoint pour la 3e fois le dernier carré à Paris.

La lauréate de l'US Open en 2023 défiera jeudi la gagnante du match entre la Française Loïs Boisson (361e) et la jeune Russe Mirra Andreeva (6e).

L'histoire avait mal commencé pour Gauff en étant menée 1-4. Mais Madison Keys s'est mise à déjouer et l'Américaine de 21 ans est remontée à 5-4 avec une balle de set sur le service de Keys. L'Américaine de 30 ans l'a repoussée et remporté le tie-break grâce à des services maladroits de Coco Gauff (10 doubles fautes sur le match).

La finaliste à Madrid et Rome (WTA 1000) s'est ressaisie dans le deuxième set, avec un double break d'avance sur Keys pour mener 4-1.

Mais Gauff est retombée dans ses travers avec de nombreuses fautes directes et Keys, demi-finaliste en 2018, a repris ses deux breaks de retard. Elle est finalement parvenue à prendre le service de Keys dans un moment critique pour elle et servir pour le gain du set.

Dans le dernier set, la jeune Américaine a conclu le match sur un jeu blanc sur le service de Madison Keys en 2h11.



Okoh de retour au LS Bryan Okoh, ici avec l'équipe de Suisse, est de retour au LS Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le FC Lausanne-Sport annonce l'arrivée de Bryan Okoh. Le défenseur de 22 ans, formé au club, est de retour au bercail après plusieurs années à l’étranger.

Originaire de la région lausannoise, Bryan a commencé sa formation au FC Espagnol Lausanne avant de rejoindre l’académie du LS, où il a évolué au sein de la génération 2003, avec notamment Alvyn Sanches.

Défenseur central, Okoh a quitté le club à 15 ans pour rejoindre le Red Bull Salzburg. Appelé en équipe de Suisse par Murat Yakin en novembre 2021, il avait malheureusement dû quitter le rassemblement à la suite d'une grave blessure aux ligaments.