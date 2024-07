Kym sacré à Zoug ++ Russell disqualifié

Le Japon pénalisé, la Suisse 3e avant le saut du concours complet Après le bronze d'Audrey Gogniat au tir, la Suisse pourrait bien également décrocher une médaille en hippisme lundi. L'équipe de concours complet passe en effet de la 4e à la 3e place avant le saut d'obstacles programmé lundi à Versaille. La raison de cette progression porte un nom: Cekatinka. Le cheval du Japonais Ryuto Kitajima n'a pas passé le contrôle vétérinaire, contraignant le cavalier à choisir une autre monture. Le Japon écope de 20 points de pénalité en raison du changement de cheval et n'occupe plus que le 5e rang avec 113,8 points de pénalité. Après deux des trois épreuves de ce Concours complet, les Japonais avaient 8,6 points d'avance sur l'équipe de Suisse, composée de Felix Vogg (4e en individuel), du Fribourgeois Robin Godel et de la Valdo-Valaisanne Mélody Johner. Les Helvètes possèdent une marge de 7,6 points sur la Belgique (4e), soit l'équivalent de deux fautes en saut. Le Japon accuse 11,4 points de retard.

Première médaillée suisse, Audrey Gogniat décroche le bronze La première médaille suisse aux JO de Paris est romande. La tireuse jurassienne Audrey Gogniat a obtenu le bronze, au terme d'une finale parfaitement maitrisée. Audrey Gogniat est la première médaillée suisse des Jeux Olympiques de Paris 2024. A Châteauroux, la Jurassienne a décroché le bronze au tir à la carabine à air comprimé à 10 m. Déjà troisième lors des qualifications de dimanche, la Franc-Montagnarde a fait preuve d'une grande régularité durant sa finale, figurant sur le podium durant l'ensemble de la compétition. Malgré la pression, Audrey Gogniat aura su garder la tête froide, ne réalisant qu'un tir inférieur à 10 points sur 22 tentatives! Pour la Jurassienne, il s'agit de la deuxième médaille de l'année dans un grand championnat. Elle avait déjà décroché le bronze, en mars dernier, lors des championnats d'Europe à Györ, en Hongrie. La dernière médaille jurassienne aux JO d'été datait de 2012 avec le sacre à Londres de Steve Guerdat dans l'épreuve individuelle du saut d'obstacles, en hippisme.

Le second entraînement de triathlon dans la Seine annulé Il n'y aura pas de "familiarisation" des triathlètes avec la Seine avant les épreuves individuelles. Les pluies tombées vendredi et samedi sur Paris ont souillé la Seine et contraint les organisateurs des Jeux olympiques à annuler le second entraînement prévu lundi matin dans le fleuve, après celui de dimanche. Les organisateurs restent "confiants" sur la tenue des épreuves mardi et mercredi, ont-ils dit dans la nuit de dimanche à lundi. Après une réunion avec le comité d'organisation des JO, les autorités locales et Météo-France, la fédération internationale de triathlon a pris la "décision d'annuler la partie natation de la familiarisation triathlon" prévue lundi matin, comme la veille, car les "niveaux de qualité de l'eau (...) ne présentent pas les garanties suffisantes", ont indiqué Paris 2024 et World Triathlon dans un communiqué. Ceci "est dû aux pluies qui se sont abattues sur Paris" vendredi, pendant la cérémonie d'ouverture, et samedi, ont-ils affirmé. Ils n'ont pas précisé le taux des bactéries E.Coli et entérocoques qui doivent être en deçà d'un certain seuil, mais ont rappelé que "la priorité est la santé des athlètes". Dimanche matin, l'adjoint à la mairie de Paris aux JO et à la Seine Pierre Rabadan avait indiqué que le "dépassement" des seuils pour les analyses de samedi n'était pas "très important". Les décisions sur l'autorisation ou non donnée aux athlètes de nager dans le fleuve sont prises la nuit précédant l'événement sur la base d'un certain nombre d'éléments, dont les analyses de la qualité de l'eau effectuées la veille et qui prennent 24h à livrer leur verdict. Si la qualité de l'eau était insuffisante à J-1, les organisateurs ont prévu des "jours de contingence" pour reporter les épreuves. Le triathlon est la première discipline olympique qui doit se tenir dans la Seine, avant la natation en eau libre la deuxième semaine des JO de Paris. L'épreuve individuelle masculine de triathlon doit débuter mardi à 8h00, avant l'épreuve individuelle féminine mercredi à la même heure.

Schurter, Flückiger et Stump visent le podium Les chances de médaille seront nombreuses lundi aux JO de Paris dans le camp suisse. Nino Schurter et Mathias Flückiger visent le podium en VTT, mais les places y seront chères. Autre temps fort helvétique de la journée, le tournoi de judo des moins de 73 kg, avec l'ambitieux Nils Stump. La lutte s'annonce belle sur la Colline d'Elancourt à Saint-Quentin-en-Yvelines dès 14h10. Une lutte interne peut-être, l'union sacrée semblant difficile à imaginer entre Nino Schurter et Mathias Flückiger. A Tokyo en 2021, Flückiger s'était paré d'argent, Schurter terminant pour sa part "chocolat". Il y a évidemment suffisamment de place sur le podium pour le Bernois et pour le Grison, lequel vise une quatrième médaille olympique après le bronze de 2008, l'argent de 2012 et l'or de 2016. Mais le favori reste le tenant du titre Tom Pidcock. Et les Français Jordan Sarrou et Victor Koretzky ont les crocs. En judo, Nils Stump est mûr pour un premier exploit olympique chez les moins de 73 kg, trois ans après avoir été sorti d'entrée à Tokyo. Le champion du monde 2023, qui s'est paré de bronze lors des Mondiaux 2024 alors qu'il revenait d'une blessure à une épaule, affrontera le Mongol Erdenebayar Batzaya en 16e de finale. Autre chance de médaille, moins attendue celle-là: Audrey Gogniat cherchera à créer l'exploit en finale du concours à la carabine à 10 m. La Jurassienne a brillé lors des qualifications, qu'elle a conclues au 3e rang. Mais la pression sera forcément grande sur ses épaules lundi matin à Châteauroux. Les beachvolleyeuses entrent en scène L'équipe de Suisse de gymnastique abordera quant à elle sans pression la finale, pour laquelle elle s'est qualifiée en 7e position. Une médaille semble néanmoins inaccessible pour Matteo Giubellini (12e des qualifications en individuel) et ses partenaires. Les ambitieuses beachvolleyeuses entreront elles en lice à l'ombre de la Tour Eiffel. Doubles championnes d'Europe, Tanja Hüberli et Nina Brunner se mesureront aux Espagnoles Daniela Alvararez/Tania Moreno, alors que le duo Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré se frottera aux solides Lettones Tina Graudina/Anastasija Samoilova.

Un premier or olympique pour Léon Marchand Léon Marchand a enflammé La Défense Arena dimanche soir à Paris. La star de la natation française a cueilli à 22 ans son premier titre olympique, sans doute pas le dernier, sur 400 m 4 nages. Présent en masse depuis le début de ces épreuves en grand bassin, le public français a porté son idole à bout de bras, comme il l'avait déjà fait lors de séries matinales disputées dans une ambiance de folie, entonnant des chants à sa gloire 15 minutes avant cette finale. Léon Marchand n'en avait pas besoin, mais il a offert un récital à ses fans en transe. Double champion du monde en titre et recordman du monde de la discipline (4'02''50), le Toulousain a certes manqué de peu cette marque, s'imposant en 4'02''95 (record olympique). Mais il a nagé dans une autre dimension: 2e, le Japonais Tomoyuki Matsushita a terminé à 5''67! La troisième place est revenue à l'Américain Carson Forster, largué à 5''71. Léon Marchand a donc parfaitement réussi la première partie de son pari parisien. Il sera encore en lice sur 200 m 4 nages - où le record du monde de Ryan Lochte (1'54''00) pourrait bien tomber, ainsi que sur 200 m papillon et sur 200 m brasse en individuel. Sans compter les relais, qui pourraient lui permettre d'améliorer sa moisson. Le protégé du légendaire coach Bob Bowman poursuivra sa quête d'or en individuel mardi, avec un double programme: il disputera tout d'abord les séries du 200 m papillon - où le Tessinois Noè Ponti figure parmi ses adversaires - puis celles du 200 m brasse, sa discipline la plus faible. Il s'attaquera ensuite jeudi au 200 m 4 nages, avec un certain Jérémy Desplanches dans sa série.

Bons débuts de Schneiter/de Planta Sébastien Schneiter/Arno de Planta ont bien entamé leurs régates olympiques sur le plan d'eau de Marseille. Ils occupent la 9e place après la 1re journée en 49er, marquée par un vent faible. Schneiter, qui dispute ses troisièmes Jeux, et son nouveau coéquipier se montraient satisfaits de leur performance. Le Genevois et le Vaudois ont même pris la 2e place de la 1re régate, avant de fléchir un peu. Mais ils restent en course pour se qualifier pour la course aux médailles (Medal Race) qui réunira les dix premiers après 12 régates. "La compétition ne se joue pas sur la première journée. Nous devrons faire en sorte d'éviter les petites erreurs au cours des prochains jours", a dit Sébastien Schneiter. La suite de la compétition se déroule lundi. En planche à voile support iQFoil, le Tessinois Elia Colombo doit encore patienter pour entrer en lice. En raison des vents trop légers pour ce type de planches volantes, les régates du jour ont été reportées. Une décision parfaitement logique aux yeux de Colombo.

George Russell: sa Mercedes était trop légère... George Russell, vainqueur du Grand Prix de Belgique, a été disqualifié. Le poids de sa Mercedes s'est révélé inférieur au minimum autorisé. Le Britannique a enfreint l'article 4.1 du code de régulations techniques de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), sa monoplace ayant été contrôlée à un poids "inférieur au poids minimum requis (798 kg)", selon un document officiel consulté par l'AFP. Avec cette décision, son coéquipier Lewis Hamilton, initialement deuxième, gagne une place et remporte ainsi son 105e GP de F1.

Les Etats-Unis dominent nettement la Serbie de Jokic Ils étaient attendus, ils n'ont pas déçu. Les Américains ont battu la Serbie 110-84 pour leur entrée en lice dans le tournoi olympique. La bande à LeBron James a mis quelques minutes à se mettre en action. Les Serbes ont en effet connu un début de partie enflammé pour mener 10-2. Mais on le sait, il n'est jamais très bon de titiller l'orgueil des Américains et James et Durant ont pris le match en mains pour inverser la tendance. Malgré trop de pertes de balle, les joueurs de Team USA ont montré leurs muscles. Et leur adresse de loin. Avec une ligne des trois points plus proche qu'en NBA, les artificiers se sont régalés. Les joueurs de Steve Kerr ont réussi un affolant 18/32 à 3pts (56%). Kevin Durant a inscrit 23 points avec un seul tir manqué sur neuf et un parfait 5/5 à distance. Le tout en 16'44 seulement! "LBJ" a ajouté 21 points. Dans les rangs serbes, Nikola Jokic a fait honneur à son statut de joueur exceptionnel. Le centre des Denver Nuggets, triple MVP (21, 22, 24) en NBA, a marqué 20 points, pris 5 rebonds, délivré 8 assists et volé 4 ballons. Mais cela n'a pas suffi face à l'armada venue des Etats-Unis.

Stan Wawrinka fait le plein de confiance Seize ans après sa victoire devant le Canadien Frank Dancevic à Pékin, Stan Wawrinka a gagné à nouveau un simple aux JO. Victorieux 6-1 6-1 de Pavel Kotov, le Vaudois a fait le plein de confîance. Face à un Russe qui est très vite apparu hors sujet, Stan Wawrinka a conclu ce premier tour en moins d’une heure pour prendre une revanche sur la défaite concédée au deuxième tour du dernier Roland-Garros. Concentré, percutant et affûté, Stan Wawrinka a très vite imposé sa loi pour livrer un véritable cavalier seul contre un Pavel Kotov qui n'était que l'ombre du joueur qui l'avait battu il y a deux mois. Son prochain adversaire sera le vainqueur d'un match qui opposera deux joueurs contre lesquels il reste sur des défaites mortifiantes, le Chilien Nicolas Jarry (ATP 24) qui l’a battu cette année à Buenos-Aires ou l’Australien Alexei Popyrin qui l’avait privé du titre l’an dernier en finale de l’ATP 250 d’Umag. Cette rencontre pourrait permettre à Stan Wawrinka de gagner pour la première fois depuis près de... onze mois deux matches de suite.

Il y aura bien un Nadal-Djokovic à Paris Rafael Nadal a passé le 1er tour du tournoi olympique. L'Espagnol de 38 ans s'est imposé face au Hongrois Marton Fucsovics 6-1 4-6 6-4 et a ainsi validé son billet pour le 2e tour face à Djokovic. Après avoir remporté nettement le premier set, l'homme aux 22 titres du Grand Chelem s'est fait une petite chaleur dans la deuxième manche. Mané 5-2, l'Espagnol est revenu à 5-4 mais cela n'a pas suffi. Dans la dernière manche, Nadal a fait le break pour virer en tête à 3-2 et s'imposer finalement 6-4 sur sa 3e balle de match. Les fans n'ont cessé de pousser leur chouchou sur le court Philippe-Chatrier en criant "Rafa, Rafa". Nadal aura également les spectateurs de son côté lundi contre Djokovic. Mais l'Ibère, qui souffre de problèmes à la cuisse et qui est également engagé en double avec Carlos Alcaraz, aura fort à faire face au Serbe, vainqueur de 24 tournois du Grand Chelem.

Le champion bascule dans la crise Rien ne va plus pour les Young Boys et Partrick Rahmen ! Battus 4-0 à St. Gall, les Bernois ont concédé leur troisième défaite de rang, leur entraîneur sa... dixième. Avec ce nouveau revers, le technicien bâlois, qui avait perdu ses sept derniers matches à la tête du FC Winterthour au printemps dernier, se retrouve dans une position presque intenable. Il jouera sans doute sa tête dimanche prochain contre le FC Zurich, si elle n’a pas roulé avant. Comme lors des défaites face au FC Sion (2-1) et le Servette FC (3-1), l’équipe qui a gagné six des sept derniers championnats a laissé une impression bien triste à St. Gall. L’entraîneur ne peut pas être tenu pour seul responsable de ce naufrage. Le directeur sportif Steve von Bergen n’a pas, depuis de longs mois, la main heureuse avec les transferts. Celui du Français Tangui Zoukrou, relégué la saison dernière en D3 avec Troyes, qui a bu la tasse dimanche face au tranchant des attaquants adverses, est ainsi le parfait exemple d'un choix discutable. "Lanterne rouge" de la Super League, les Young Boys accusent 9 points de retard sur le Servette FC et 6 sur le FC Lugano et le FC Zurich, deux équipes qui ont joué un match en moins. Le FC Zurich a remporté 3-2 un derby zurichois enlevé au Letzigrund contre le FC Winterthour. Le football alerte du FCZ contraste bien en ce début de saison avec le onze sans vie des Young Boys. Une semaine suffira-t-elle aux Bernois pour retrouver un certain lustre ? Il est permis d’en douter.

Le premier show époustouflant de Simone Biles Paris n'attendait qu'elle ! Simone Biles, qui a écrit les plus belles pages de l'histoire de la gym, a fait son grand retour aux Jeux en livrant de brillantes performances lors des qualifications. Devant un parterre de stars américaines telles que les acteurs Tom Cruise, Jessica Chastain, Ariane Grande et Lady Gaga, la quadruple championne olympique 2016 a enchaîné les figures avec force et précision sur les quatre agrès, prenant la tête du classement provisoire sur deux d'entre eux, le sol (14,600) et le saut (15,300), où elle réalisé impeccablement un saut de sa création, le Biles II. Aux barres asymétriques, son agrès le plus faible, elle n'a pas présenté le nouveau mouvement qu'elle a soumis vendredi à la commission technique de la Fédération internationale. Elle a obtenu une note de 14,433, ce qui la place provisoirement en 8e position. Il reste encore trois groupes à passer pour cette journée, ce qui pourrait potentiellement éliminer Biles de la finale individuelle aux barres, prévue dimanche prochain, alors que seules les huit premières accèdent à la finale. Hormis cela, Biles a sorti le grand jeu dans sa tenue étoilée et pailletée dans l'Arena Bercy, où le public a crié son soutien et son enthousiasme à la super-championne, très concentrée, mais qui leur a envoyé des baisers de la main dès son arrivée et en les saluant énergiquement après sa dernière performance aux barres, un large sourire sur le visage. Petite douleur A la poutre, son premier agrès de la compétition, elle s'est classée deuxième (14,733). Elle a ensuite enchaîné avec le sol, où lors de l'échauffement, une douleur est apparue au mollet gauche, nécessitant la pose d'un strap. "Elle a ressenti un petit quelque chose au mollet, c'est tout", a expliqué son entraîneure, la Française Cécile Landi, devant les journalistes. La coach a raconté que Biles avait ressenti une douleur il y a quelques semaines. "Après, ça s'est arrêté et c'est revenu un petit peu aujourd'hui (dimanche)". Mais Landi a été ferme: il n'est pas question de s'arrêter pour Biles. La coach était ravie des performances de sa protégée. "C'était plutôt incroyable, avec une note (globale) de 59,400 et un quatre sur quatre. Ce n'était pas parfait mais ça veut dire qu'elle peut encore s'améliorer. Mais c'était vraiment bien", s'est félicitée Cécile Landi, qui, avec son mari Laurent, entraîne Biles depuis novembre 2017. Riche de 37 médailles, JO et Mondiaux confondus - un record -, Biles pourrait augmenter sa collection de 6 nouvelles médailles en tout avec le concours par équipes (mardi), le concours général individuel (jeudi), et les finales par agrès (samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 août).

Un deuxième titre pour Jérôme Kym 2024 est bien l’année de Jérôme Kym (ATP 278) ! 485e le 1er janvier, l’Argovien figurera ce lundi dans le top 200 de l’ATP au lendemain de sa victoire au Challenger de Zoug. Victorieux à Prostejov en juin dernier, l’Argovien de 21 ans a cueilli un deuxième titre sur le front des Challengers. Il s’est imposé 6-4 6-4 en finale devant l’Argentin Roman Burruchaga (ATP 148), le fils du Champion du monde de football Jorge, pour succéder au Français Arthur Rinderknecht au palmarès du tournoi zougois. Ce titre tient du miracle dans la mesure où Jérôme Kym avait dû écarter... sept balles de match vendredi en quart de finale contre l’Allemand Marko Topo. Grâce aux 125 points ATP remportés lors de ce challenger, Jérôme Kym gagnera 97 rangs dans le prochain classement ATP.

Alena Marx en reste là en slalom Alena Marx a commis deux fautes et ne s'est pas montrée assez rapide pour aller au-delà des demi-finales de l'épreuve olympique de slalom monoplace en kayak. La Bernoise a fini 19e, à 17 secondes de la 12e et dernière place qualificative pour la finale. Les séries de la veille avaient déjà indiqué que Marx avait peu de chances d'aller au bout. Mais il lui restera deux chances à ces JO parisiens: mercredi en canadien monoplace (canoë) et dimanche dans l'épreuve du kayak cross, une nouvelle épreuve en eaux vives dans laquelle les concurrentes s'élancent par groupes de quatre.