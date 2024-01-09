Kyshawn George brille ++ Mbappé égale CR7

Les Suisses très moyens à Alta Badia, Schwarz mène largement Luca Aerni meilleur représentant après la première manche du géant d'Alta Badia Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Il faudra une sacrée remontée des Suisses lors du géant d'Alta Badia. A l'issue de la 1re manche, Aerni, Meillard et Odermatt sont 6e, 7e et 11e, alors que Schwarz mène le bal.

Quintuple vainqueur sur la Gran Risa, Marco Odermatt avait l'air perplexe en voyant son chrono dans l'aire d'arrivée. Il faut dire que voir le Nidwaldien relégué à 1''51 en géant ne correspond pas à la norme. On repense à 2022 lorsque le patron du ski mondial avait bouclé sa première manche à 1''42 de Zan Kranjec et qu'il avait effectué une impressionnante remontada pour finalement échouer au 3e rang à 0''10 du vainqueur Lucas Braathen, qui courait alors pour la Norvège.

Comme en 2022, Odermatt voit deux coéquipiers mieux classés que lui. Sixième à 1''14, c'est Luca Aerni qui défend le mieux les couleurs de Swiss-Ski. Sa 2e place à Val d'Isère lui donne visiblement des ailes. Juste derrière le skieur des Barzettes, on retrouve Loïc Meillard à 1''14. Thomas Tumler occupe lui le 13e rang provisoire à 1''70 de Marco Schwarz.

L'Autrichien a réalisé la manche parfaite. Un run "à la Odermatt" pour repousser ses rivaux River Radamus à 0''64 et Stefan Brennsteiner à 0''67. Le coureur de Villach aura-t-il les nerfs assez solides pour décrocher un deuxième succès dans la discipline après sa victoire sous la neige de Palisades Tahoe en 2023? Réponse dès 13h30 pour la seconde manche.



Kyshawn George brille et les Wizards gagnent Kyshawn George régale en NBA Image: KEYSTONE/AP/Brandon Dill Rare victoire pour les Wizards en NBA. Grâce à un excellent Kyshawn George, Washington a battu Memphis 130-122 pour un cinquième succès cette saison.

Le Chablaisien a livré un tout grand match. En 39 minutes, il a amassé 28 pts (10/16 soit 62,5%), avec un 3/7 à distance, 7 rebonds, 7 assists, une interception et un contre. Cette deuxième année est vraiment celle de la confirmation pour le Valaisan qui affiche une moyenne de 14,7 pts, 5,8 rebonds et 5 assists.

Les Houston Rockets ont battu les Denver Nuggets de Nikola Jokic 115-101, mais Clint Capela n'est pas entré en jeu. Quant à Yanic Konan Niederhäuser, il n'était pas dans l'effectif des Clippers qui ont pris le meilleur sur les Lakers dans le derby de Los ANgeles, 103-88.



Des victoires mais peu de points pour les Suisses en NHL Soirée de travail assez moyenne pour Akira Schmid Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh Deux maigres assists pour Janis Moser et Roman Josi la nuit dernière en NHL. Mais les deux défenseurs bernois ont gagné.

Mené 3-0 puis 4-3, Tampa Bay a battu les Carolina Hurricanes 6-4. Le but victorieux est tombé de la canne de Jake Guentzel sur une passe de Janis Moser.

Le joueur de Safnern a été utilisé près de 23 minutes, dont plus de cinq en infériorité numérique. Il a tenté quatre tirs, a bloqué trois shoots et a distribué trois mises en échec.

Roman Josi s'est imposé avec les Predators 5-3 contre Toronto. Le capitaine s'est fait l'auteur d'une nouvelle passe décisive en 21'35 de glace.

Pius Suter et les St-Louis Blues ont fait tomber les Florida Panthers, vainqueurs de la Coupe Stanley ces deux dernières années. Un succès 6-2 auquel le Zurichois a participé de manière moins visible que sur le tableau de marque. Pas de point pour Suter, mais un bon temps de jeu et surtout dans toutes les situations.

Dernier Helvète en lice, le gardien Akira Schmid et les Vegas Golden Knights se sont inclinés 6-3 face à Calgary. Le Bernois a repoussé 20 des 25 tirs pour un médiocre 80% d'arrêts.



Odermatt vise un 6e succès en géant à Alta Badia Le marathon italien se poursuit pour Marco Odermatt. Après les trois courses de vitesse de Val Gardena, le Nidwaldien retrouve dimanche l'un de ses terrains de jeu favori avec le géant d'Alta Badia.

Marco Odermatt est même quasiment intouchable dans la station des Dolomites. Il y a fêté cinq de ses 28 succès obtenus en géant sur le front de la Coupe du monde, et reste sur quatre victoires consécutives: une en 2022 - au lendemain d'une 3e place -, deux en 2023 et une en 2024.

Le Nidwaldien, qui s'était également imposé à Alta Badia en 2021 dans sa discipline fétiche, pointe déjà en tête de la Coupe du monde de la spécialité malgré son élimination à Copper Mountain. Vainqueur à Sölden et à Beaver Creek, il reste sur une troisième place à Val d'Isère où Swiss-Ski avait signé un fameux triplé.

Vainqueur pour la première fois de l'hiver dans la station française, Loïc Meillard espère quant à lui confirmer son retour au tout premier plan. Le skieur d'Hérémence est toujours en quête d'un premier podium en géant à Alta Badia. Deuxième à Val d'Isère, Luca Aerni skiera quant à lui sans trop de pression après avoir validé son ticket pour les JO 2026.



Lausanne sur sa lancée européenne? Le LS reçoit Lucerne lors de la 19e journée de Super League dimanche. Les Vaudois doivent surfer sur leur qualification en Conference League pour distancer le club de Suisse centrale.

Auréolés de leur victoire de prestige sur la Fiorentina jeudi soir, les Lausannois doivent profiter de l'euphorie pour dominer des Lucernois qui couchent sur quatre défaites de rang. L'attaque de la troupe de Mario Frick semble en berne en ce moment. Le LS reste lui sur deux nuls 0-0 en championnat. Et les hommes de Peter Zeidler, 8es, ne comptent que trois points de marge sur leur adversaire. Une victoire leur donnerait un peu d'air.

En visite à GC, St-Gall va tenter de se rapprocher de Thoune, mais les Zurichois ont infligé un 6-2 à YB dernièrement. Des Bernois qui se déplacent eux à Lugano avec la ferme intention de remettre les pendules à l'heure face à ses Tessinois invaincus depuis quatre matches.



Mbappé égale les 59 buts de CR7 au Real sur une année civile Kylian Mbappé a inscrit son 59e but en 2025 Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez L'attaquant français du Real Madrid Kylian Mbappé a égalé le record établi par Cristiano Ronaldo en 2013. Il a inscrit son 59e but de l'année 2025 sur penalty samedi face à Séville (2-0).

Mbappé, qui fêtait ses 27 ans, a transformé un penalty provoqué par le Brésilien Rodrygo à la 86e pour atteindre le même total que le meilleur buteur de l'histoire du club madrilène. Le 1-0 a été inscrit par Jude Bellingham en première mi-temps.

Séville a terminé le match en infériorité numérique après l'expulsion du Brésilien Marcão, qui a reçu un carton jaune à la 68e. Djibril Sow a joué pour les Andalous, Ruben Vargas est toujours absent pour cause de blessure.

Le Real revient à un point du Barça qui joue dimanche pour le compte de cette 17e journée de Liga. Les Catalans se déplacent à Villareal, actuellement 3e.



Fribourg et Lausanne triomphent, Genève sous la barre Lausanne a enchaîné un septième succès de rang Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Fribourg a dominé Zurich 4-2 lors de la soirée de National League. Lausanne s'est débarrassé d'Ambri 5-1 pour enregistrer un 7e succès de rang, alors que Bienne a battu Genève 3-2.

Fribourg et Berra n'ont pas été malheureux lors de la période médiane. Rudolfs Balcers pensait bien avoir marqué le 3-1 pour Zurich après une relance catastrophique du portier des Dragons, mais après avoir visionné les images à disposition, les arbitres n'ont pas pu déterminer avec certitude que le puck avait franchi la ligne.

Avant cet épisode qui a fait perdre énormément de temps, c'était au cours des vingt premières minutes qu'il s'est passé des choses. Balcers a ouvert le score (9e), puis Bertschy a égalisé sur le premier jeu de puissance accordé aux Dragons (11e). Mais un peu plus de deux minutes plus tard, c'est Fröden qui a redonné une longueur d'avance aux visiteurs.

Mais comme on a pu l'observer à plusieurs reprises cette saison, Gottéron sait renverser la vapeur. Et dans le troisième tiers, en une minute entre la 51e et la 52e, Seiler et De la Rose ont permis aux Fribourgeois de retrouver le sourire. Les locaux ont assuré leur succès dans la cage vide grâce à Nemeth.

A noter qu'en guise de cadeau de Noël, les dirigeants fribourgeois ont annoncé la prolongation pour deux saisons supplémentaires de leur défenseur américain Michael Kapla. Débarqué cet été, Kapla s'est tout de suite intégré et s'est imposé comme un rouage essentiel dans le jeu de Roger Rönnberg.

7e succès consécutif pour le LHC Après avoir perdu un point la veille à Porrentruy, Lausanne n'avait pas l'intention de laisser Ambri rentrer avec la moindre unité. Les Vaudois ont donc fait en sorte de ne pas trembler.

L'ouverture du score est tombée à la 19e de la canne de l'inévitable Brännström. Le meilleur défenseur de National League a de nouveau fait preuve d'un flair offensif aiguisé pour tromper Senn sur une passe lumineuse de Czarnik.

Le tiers médian fut largement dominé par des Vaudois bien dans leurs patins. Le LHC a tiré 20 fois au but contre seulement six envois pour les Léventins. lausanne a su faire fructifier cette domination en inscrivant deux réussites par Oksanen (33e) et Riat (37e en power-play).

Incapables d'ajouter une quatrième réussite rapidement, les Lions ont donné un peu d'espoir à Ambri qui a réduit la marque à la 50e avant d'attraper la transversale de Hughes. Le quatrième but est finalement intervenu dans la cage vide de la canne de Niku, puis Aurélien Marti a inscrit le 5-1.

Bienne bat Genève A Bienne, Genève s'est présenté avec cinq étrangers en raison des absences de Sakari Manninen et du nouvel arrivé Derick Brassard. Ce sont pourtant les Aigles qui ont ouvert le score à la 9e par Granlund. Les Seelandais pensaient avoir égalisé à la 11e, mais les arbitres ont invalidé la réussite de Kneubühler. L'attaquant vaudois se rattrapera par la suite en marquant le 2-1 à la 15e, un peu moins de deux minutes après l'égalisation de Dionicio.

Les choses se sont décantées dans le dernier tiers avec Cajka (46e) puis Pouliot (48e) qui ont fait bouger le score, mais pas l'issue du match. Bienne profite de cette victoire pour prendre trois points de marge sur la 11e place. Genève glisse de son côté au 7e rang, mais avec le même nombre de points que Lugano, 5e.

Le leader Davos a remporté un nouveau succès en disposant de Lugano 5-4. Mené rapidement 2-0, Rapperswil a trouvé les ressources nécessaires pour battre Zoug 4-2. Les Saint-Gallois repassent devant leur adversaire du soir.

Langnau a pu compter sur ses étrangers et notamment son attaquant suédois Andre Petersson qui a fêté sa prolongation de contrat d'un an en inscrivant ses 16e et 17e buts, le deuxième en prolongation, pour offrir la victoire aux Tigres 4-3 ap face à Kloten.



Super League: Bâle tenu en échec par un Servette pourtant diminué Xherdan Shaqiri et B稷e: cela va moins bien qu'au printemps Image: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER Diminué par de nombreuses absences, Servette est revenu de Bâle avec un point en obtenant le nul 1-1 lors de la 19e journée de Super League. Ce résultat ne fait les affaires d'aucun des deux clubs.

En cette période de fêtes, le portier bâlois Marwin Hitz s'est mué en père Noël: son incroyable boulette à la relance a offert l'ouverture du score à un Guillemenot qui n'en a presque pas cru ses yeux (29e). Bien organisés défensivement malgré l'inexpérience de plusieurs jeunes, les visiteurs ont fait déjouer des Bâlois très éloignés de leur niveau du printemps, à l'image de Shaqiri.

Les Rhénans, qui n'avaient plus marqué à domicile en championnat depuis sept semaines, ont mis fin à cette disette à la 64e par Traoré, à la conclusion d'une rare action collective réussie des tenants du titre. Mais ceux-ci n'ont pas su enchaîner et ont égaré deux nouveaux points précieux. Ce sont même les Genevois qui sont passés plus près de la victoire dans la phase finale.

Le FCB accuse ainsi huit longueurs de retard sur le leader Thoune. Quant à Servette, il reste à sept points de la barre et devra cravacher à la reprise pour se hisser dans le top 6.



Super League: Thoune bat le FC Zurich 4-2 après avoir été mené 2-0 Christopher Ibayi inscrit le 3-2 Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Thoune passera les fêtes dans le fauteuil de leader de Super League. Lors de la 19e journée, les Bernois ont comblé un déficit de deux buts pour s'imposer 4-2 chez eux contre le FC Zurich.

Cette partie a connu deux périodes totalement différentes. La première a appartenu aux visiteurs, qui ont marqué sur leurs deux premiers tirs cadrés: Kamberi a ouvert le score de la tête (12e) avant que Phaeton ne double l'avantage du FCZ (25e).

La seconde a vu une belle réaction des hommes de Mauro Lustrinelli. Rastoder a réduit l'écart (53e) et redonné espoir aux siens. Une sortie ratée de Brecher a ensuite permis à Bürki d'égaliser (65e). Les deux formations ont eu des occasions d'arracher la totalité de l'enjeu, chacune trouvant le cadre adverse. C'est finalement Thoune qui a eu le dernier mot grâce à Ibayi (85e) et Fehr (89e), auteur d'une superbe frappe.

Confirmé de manière ferme la veille comme entraîneur du FCZ après avoir été intérimaire, Dennis Hediger a donc entamé ce nouveau chapitre de sa carrière par une défaite, après avoir pu croire à l'exploit. Au classement, Thoune compte six points d'avance sur Saint-Gall. Les Brodeurs joueront dimanche à Zurich contre Grasshopper.



Premier League: Manchester City prend la tête Deux buts de plus pour le phénomène Erling Haaland Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Manchester City s'est installé provisoirement en tête de la Premier League. Lors de la 17e journée, les hommes de Pep Guardiola ont battu West Ham 3-0 grâce notamment à un doublé d'Haaland.

Les Citizens comptent 37 points, soit un d'avance sur Arsenal. Les Gunners se déplaceront dès 21h00 à Liverpool pour y affronter Everton.

Avec Fabian Schär, Newcastle a été accroché 2-2 à domicile par Chelsea. Granit Xhaka et Sunderland ont pour leur part empoché un précieux point en faisant 0-0 à Brighton.



Saut à Engelberg: un 20e rang pour le vétéran Simon Ammann Un résultat encourageant pour Simon Ammann Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Simon Ammann a réussi la meilleure performance de sa saison lors du premier des deux concours Coupe du monde à Engerlberg. Le quadruple champion olympique, âgé de 44 ans, s'est classé au 20e rang.

Auteur de deux sauts à 133 m, Ammann a été le Suisse le plus en vue sur le tremplin du Titlis. Trois de ses compatriotes ont aussi inscrit des points, à savoir Felix Trunz (25e), Sandro Hauswirth (26e) et Killian Peier (29e). Grosse déception par contre pour Gregor Deschwanden (31e), pas en finale tout comme Yannick Wasser (34e).

La victoire est revenue au Slovène Domen Prevc, qui s'est posé à 138,5 et 142 m. Le podium a été complété par l'Allemand Felix Hoffmann (138/141 m) et le Japonais Ren Nikaido (141,5/129,5 m).



Calendrier: du changement annoncé pour la CAN Le ballon officiel de la CAN Image: KEYSTONE/EPA/JALAL MORCHIDI Dès 2028, la Coupe d'Afrique des Nations se disputera tous les quatre ans et non plus tous les deux ans. à partir de 2028. Ce changement vise à harmoniser le calendrier mondial.

Ce changement s'inscrit dans la volonté de restructurer le football sur le continent africain afin que son "calendrier dans le monde soit davantage harmonisé", a déclaré Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine (CAF). "En 2027 nous irons en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda (les trois pays organisateurs, ndlr) et la CAN suivante aura lieu en 2028", a expliqué le patron de la CAF aux journalistes à Rabat samedi, à la veille du match d'ouverture de l'édition 2025 organisée au Maroc

Une nouvelle compétition, basée sur le modèle de la Ligue des Nations de l'UEFA et qui se tiendra tous les ans à partir de 2029, va parallèlement être créée. "Après la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2029, nous aurons la première Ligue des Nations africaines... avec plus de prize money, plus de ressources, plus de compétition", a détaillé Patrice Motsepe.

"Dans le cadre de cet arrangement, la CAN aura désormais lieu tous les quatre ans", a-t-il conclu. La CAN a lieu tous les deux ans depuis la toute première édition en 1957, mais au cours des quinze dernières années, son positionnement dans le calendrier mondial a souvent posé problème.



Von Allmen devant Odermatt, nouveau doublé suisse à Val Gardena Franjo von Allmen a pris sa revanche à Val Gardena en devançant Marco Odermatt lors de la 2e descente Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Les descendeurs suisses ont une nouvelle fois frappé fort samedi à Val Gardena, signant comme jeudi un doublé.

Battu par Marco Odermatt pour 15 centièmes 48 heures plus tôt, Franjo von Allmen menait le bal après le passage de 50 concurrents avec 0''30 d'avance sur le Nidwaldien, deuxième.

Les deux hommes ont joué les funambules sur la Saslong, compensant quelques imprécisions par un engagement de tous les instants et leur capacité à toujours laisser aller les skis. Premier à s'élancer avec son dossard 6, Marco Odermatt a pris les commandes en 1'58''97 avec une marge de 0''82 sur le Zurichois Niels Hintermann (7e au final).

Le Nidwaldien, privé d'un 51e succès en Coupe du monde par le Tchèque Jan Zabystran vendredi dans un super-G où les dossards élevés étaient avantagés, n'a cette fois-ci pas eu le temps de se réjouir. Mais il saura se contenter de ce 96e podium en Coupe du monde.

Septième partant, Franjo von Allmen a réalisé une démonstration pour aller chercher sa quatrième victoire à ce niveau. Le "chien fou" bernois, qui triomphe pour la troisième fois dans la discipline-reine sur le Cirque blanc (la quatrième si l'on tient compte de son titre mondial de 2025), a ainsi réagi de la plus belle des manières après sa chute de la veille.

L'espoir zurichois Alessio Miggiano, 42e à s'élancer, a quant à lui pleinement profité d'une luminosité parfaite pour décrocher une superbe 5e place (à 1''04) pour son septième départ en Coupe du monde. Il a fait mieux que Justin Murisier, "puni" en devant partir avec le dossard 45 et 16e de cette course.

Alexis Monney a pour sa part chuté sans dommage apparent après 90 secondes de course, après avoir manqué totalement le passage d'une bosse. Peut-être à bout de forces pour sa troisième course en trois jours, le 3e de la descente des Mondiaux 2025 s'était déjà fait quelques frayeurs sur un saut.



Hütter s'impose en descente, les Suissesses larguées Cornelia Hütter a remporté samedi la descente de Val d'Isère Image: KEYSTONE/EPA Les Suissesses n'ont comme prévu pas tenu les premiers rôles dans la descente de Val d'Isère, remportée par Cornelia Hütter.

Les meilleures d'entre elles, Jasmine Flury et Delia Durrer, ont terminé ex-aequo au 18e rang.

En l'absence de Lara Gut-Behrami et de Corinne Suter, difficile d'envisager un exploit suisse en vitesse chez les dames. Brillante 6e du super-G de St-Moritz six jours plus tôt, Malorie Blanc est logiquement rentrée dans le rang. La Valaisanne a concédé 2''18 pour décrocher le 23e rang.

Victorieuse sur cette même piste deux ans plus tôt devant Joana Hählen, Jasmine Flury ne pouvait espérer pareille issue pour sa quatrième course après ses 22 mois de pause forcée. La championne du monde 2023 de la discipline a perdu 1''72, se classant à égalité avec Delia Durrer.

Cornelia Hütter s'est quant à elle régalée sur la piste Oreiller-Killy. L'Autrichienne de 33 ans, impressionnante sur les parties de glisse, a devancé de 0''26 l'Allemande Kira Weidle-Winkelmann pour signer sa 10e victoire en Coupe du monde, la cinquième en descente.

Première puis 2e à St-Moritz, Lindsey Vonn a pour sa part terminé 3e (à 0''35) pour signer son troisième podium en trois descentes disputées cet hiver. Décidément impressionnante cette saison, la "quadra" américaine a pris le large en tête de la Coupe du monde de la discipline.

Goggia manque le coche Nettement en tête après une minute de course, Sofia Goggia a par ailleurs commis une erreur fatale qui lui a fait perdre toute sa vitesse et ses illusions. L'Italienne, qui aurait très certainement pris les commandes sans cette faute, a échoué à la 8e place à 0''62 de la gagnante.

