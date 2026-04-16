Le Bayern et Arsenal en demi-finales ++ Alcaraz forfait

Le Bayern élimine le Real lors d'une soirée européenne de légende Harry Kane rugit, Kylian Mbappé grimace: le Bayern a eu le dernier mot sur le Real. Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Une soirée européenne de légende a vu le Bayern Munich écarter le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des champions (4-3, 2-1 à l'aller). Les Allemands affronteront le PSG en demi-finale.

Cinq buts en première période, une course poursuite ininterrompue et un final en apothéose: le Bayern et le Real se sont livré un combat titanesque mercredi soir. Et alors qu'on se dirigeait vers des prolongations, ce sont finalement les Bavarois qui ont eu le dernier mot sur un éclair de génie de Luis Diaz.

Le Colombien a armé un coup de canon du pied droit à la 89e pour propulser le Bayern dans le dernier carré, quelques instants après l'expulsion d'Eduardo Camavinga pour un deuxième carton jaune. Cinq minutes plus tard, Michael Olise entérinait la qualification des Allemands avec le 4-3.

Comme lors du match aller déjà remporté par le Bayern (2-1), les deux équipes ont proposé un festival offensif, marquant cette fois cinq buts dans les 45 premières minutes.

Tout a commencé après seulement 40 secondes lors que Manuel Neuer, pourtant phénoménal mercredi dernier à Madrid, a commis une erreur improbable. Le portier allemand, très avancé dans sa surface, a relancé dans les pieds d'Arda Güler. Le jeune Turc (21 ans) s'est appliqué pour marquer dans le but vide.

Le Bayern n'a pas tardé à réagir, égalisant dès la 6e minute par Aleksandar Pavlovic, qui a profité d'une sortie ratée d'Andriy Lunin pour reprendre un corner bien botté par Joshua Kimmich.

Le 50e but de Kane A nouveau virtuellement éliminé, le Real a repris l'avantage à la 29e sur une nouvelle inspiration de Güler. Alors qu'il n'avais encore jamais marqué en C1, il s'est offert un doublé en transformant avec brio un coup-franc pas bien lu par Neuer.

Dans cette première mi-temps aux allures de course poursuite, le Bayern a égalisé à 2-2 à la 38e grâce à son buteur maison Harry Kane, lequel a inscrit au passage sa 50e réussite de la saison. Avant le 3-2 du Real signé Kylian Mbappé, une minute après la barre transversale trouvée par Vinicius.

Etant parvenus à refaire leur retard, les Madrilènes ont ensuite tenté d'assurer le coup en fin de match pour aller chercher les prolongations. C'était sans compter sur le but splendide de Diaz, qui a offert au Bayern un nouveau défi alléchant face au champion d'Europe en titre, le Paris Saint-Germain.



Ligue des champions: Arsenal en demi-finale par la petite porte Piero Hincapié (à gauche) et les Gunners affronteront l'Atlético Madrid pour une place en finale. Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Arsenal sera au rendez-vous des demi-finales de la Ligue des champions. Les Gunners se sont qualifiés après un 0-0 face au Sporting Portugal mercredi en quart de finale retour (1-0 à l'aller).

Le but tardif de Kai Havertz mardi dernier à Lisbonne aura finalement suffi aux joueurs de Mikel Arteta. Solides sans êtres géniaux, ils ont assuré l'essentiel à Londres pour rejoindre l'Atlético Madrid dans le dernier carré (match aller le 29 avril, retour le 5 mai).

Toujours privé de Bukayo Saka et de Martin Odegaard, Arsenal a livré une performance terne, dans la lignée de ses dernières sorties. Le leader de Premier League est sur une trajectoire inquiétante alors qu'il se déplace dimanche sur la pelouse de Manchester City pour un match qui pourrait décider de la course au titre en Angleterre.

Les Londoniens se sont fait quelques frayeurs mercredi, notamment juste avant la mi-temps lorsque Geny Catamo a trouvé le poteau de David Raya (43e). Le Sporting s'est procuré les plus grosses occasions du match, même si Arsenal aurait aussi pu se mettre à l'abri si Leandro Trossard n'avait pas lui aussi trouvé le poteau sur corner (84e).



Patrick Fischer licencié à un mois du Mondial Patrick Fischer n'a pas résisté à la tempête médiatique causée par son faux certificat Covid. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Patrick Fischer n'est plus le sélectionneur de l'équipe de Suisse. Swiss Ice Hockey a annoncé mercredi le licenciement du Zougois, dans la tourmente depuis la révélation de son faux certificat Covid.

La pression était devenue trop forte. Alors qu'elle avait publiquement soutenu Patrick Fischer lundi soir lorsque l'affaire a éclaté, la fédération suisse a finalement décidé de se séparer de son sélectionneur deux jours plus tard.

"Si l'affaire est close juridiquement, elle a toutefois déclenché un débat public portant sur les valeurs et la confiance, que la Fédération prend très au sérieux. Dans l'optique actuelle, notre évaluation initiale était trop réductrice. Il est question ici de valeurs et de respect, des points centraux qui n'ont pas été appliqués par Patrick Fischer en 2022", déclare le président de Swiss Ice Hockey Urs Kessler dans un communiqué.

Jan Cadieux lui succède Dans une vidéo publié sur ses réseaux sociaux lundi, Patrick Fischer a expliqué être entré en Chine en 2022 pour les Jeux olympiques à l'aide d'un faux certificat Covid. Le soir, la SRF a révélé que l'entraîneur de 50 ans avait été condamné en 2023 par ordonnance pénale pour faux dans les titres à une amende de 38'910 francs.

"La Fédération tient à remercier Patrick Fischer pour ses indéniables grands succès", a ajouté Urs Kessler. "Sous sa direction, l'équipe de Suisse a connu un développement continu pendant plus d'une décennie, est passée de la 8e à la 2e place au classement mondial et a remporté trois médailles d'argent (réd: 2018, 2024 et 2025."

C'est donc Jan Cadieux, son successeur annoncé depuis décembre, qui lui succède à la tête de la sélection. L'ancien coach à succès de Genève-Servette, qui entraîne les M20 suisses et assistait Patrick Fischer depuis un an, devait prendre les commandes à l'issue du Mondial en Suisse (15-31 mai). C'est désormais lui qui tâchera d'amener la Suisse à un premier titre mondial.



Blessé au poignet, Carlos Alcaraz se retire du tournoi de Barcelone Carlos Alcaraz a souffert du poignet mardi contre Otto Virtanen. Image: KEYSTONE/EPA/Enric Fontcuberta L'Espagnol Carlos Alcaraz a annoncé mercredi qu'il se retirait du tournoi ATP 500 de Barcelone. Le no 2 mondial a expliqué avoir ressenti des douleurs au poignet lors de son entrée en lice mardi.

"Je ne vais pas pouvoir poursuivre dans ce tournoi. Comme vous l'avez vu, hier pendant le match j'ai senti que mon poignet avait lâché et la douleur n'a fait que s'amplifier petit à petit", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Finaliste à Monte-Carlo dimanche, battu par son grand rival italien Jannik Sinner, il avait franchi mardi le premier tour à Barcelone face au Finlandais Otto Virtanen 6-4 6-2. Il avait fait appel au kinésithérapeute lors de la première manche pour faire manipuler son poignet douloureux.

"C'est une blessure plus sérieuse que ce à quoi on s'attendait, et je dois écouter mon corps. C'est avec une grande tristesse que je dois rentrer à la maison, pour être dans la meilleure condition physique le plus rapidement possible", a-t-il détaillé.

Sinner peut creuser L'Espagnol de 22 ans, qui vient de céder sa première place mondiale à son rival italien Jannik Sinner, est incertain pour le Masters 1000 de Madrid la semaine prochaine, à moins d'un mois de Roland-Garros.

Son forfait à Barcelone, tournoi où il avait atteint la finale l'année dernière, va permettre à Sinner d'accroître son avance en tête du classement ATP.

C'est la cinquième année consécutive qu'Alcaraz ne peut pas disputer la totalité des tournois sur terre battue, sa surface favorite, avant Roland-Garros.



Silvana Tirinzoni prend sa retraite Silvana Tirinzo a mis fin à sa longue et riche carrière (archives). Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Silvana Tirinzoni met un terme à sa carrière à l'âge de 46 ans. La quadruple championne du monde, médaillée d'argent olympique à Cortina en février, a annoncé son retrait mercredi sur Instagram.

"Tout a commencé à l'âge de 10 ans, quand mon père m'a inscrit à un cours de curling. Maintenant, 37 ans plus tard, je sens que c'est le bon moment de prendre ma retraite", a écrit l'Argovienne dans un message publié sur ses réseaux sociaux.

Silvana Tirinzoni range donc son balai alors que son équipe, le "Team Tirinzoni" qu'elle forme avec Carole Howald, Alina Pätz et Selina Witschonke, occupe la première place du classement mondial. "Cela peut sembler fou de s'arrêter en étant no 1 mondial, mais je sens que j'ai repoussé mes limites jusqu'au bout", explique la skip.

Elle aura mis un point d'orgue à sa longue carrière en février à Cortina, où elle et ses coéquipières ont remporté l'argent olympique après une défaite en finale face à la Suède (6-5). Son palmarès est également riche de quatre titres de championne du monde et de deux titres de championne d'Europe.

Ses trois coéquipières vont poursuivre leur carrière. Carole Howald souhaite se concentrer sur le mixte et la jeune Rock League, la première ligue professionnelle de curling. Quant à Alina Pätz et Selina Witschonke, elles planifient ensemble leur avenir sportif et étudient actuellement leurs options.



Décès de José Emilio Santamaria, figure du Real des années 1960 Jose Emilio Santamaria (à droite) en 2005, aux côtés d'Enrique Perez "Pachin", autre ancien joueur du Real Madrid. Image: KEYSTONE/AP/FERNANDO BUSTAMANTE L'Hispano-Uruguayen José Emilio Santamaria, vainqueur de quatre Coupes d'Europe avec le Real Madrid dans les années 1950 et 1960, et sélectionneur de l'Espagne au Mondial-1982, est mort à l'âge de 96 ans, a annoncé mercredi le club merengue.

"On se souviendra toujours de Santamaria comme de l'un des grands symboles de notre club", a déclaré le président Florentino Perez.

"Aux côtés des Di Stefano, Puskas, Gento ou Kopa", le défenseur natif de Montevideo a évolué dans l'équipe qui "a commencé à construire le mythe du Real Madrid", a poursuivi le dirigeant.

De 1957 à 1966 avec le Real, Santamaria a remporté quatre Coupes d'Europe (1958, 1959, 1960, 1966), une Coupe intercontinentale, six Championnats d'Espagne et une Coupe d'Espagne.

Il compte 25 sélections avec l'Uruguay, et 16 avec l'Espagne qu'il a rejoint après sa naturalisation, pour deux participations à une Coupe du monde, en 1954 (avec l'Uruguay) et en 1962 (avec l'Espagne).

Entraîneur de l'Espanyol Barcelone pendant sept saisons à partir de 1971, il a dirigé la sélection de l'Espagne lors du Mondial-1982 organisé à domicile. La Roja avait été éliminée au 2e tour.



Prolifération de produits dopants sur le web, mise en garde suisse L'organisme chargé de la lutte antidopage en Suisse s'inquiète de la prolifération sur internet de "produits miracles". Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Swiss Sport Integrity s'inquiète de la popularité croissante et de la prolifération sur internet de produits miracles censés permettre d'obtenir un "corps parfait".

Le nombre de saisies effectuées l'an dernier a nettement augmenté.

Chargé de la lutte antidopage en Suisse, Swiss Sport Integrity annonce dans son rapport annuel que 1282 saisies de produits interdits ont été faites en 2025. Cela concerne notamment les modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs) et l'ibutamoren, aussi appelé MK-677, un sécrétagogue de l’hormone de croissance et d’IGF-1.

Ces substances, prisées par certains amateurs des salles de fitness par exemple, facilitent la croissance musculaire et la sécrétion d'hormones de croissance, génératrices de meilleures performances comme l'espèrent ses utilisateurs.

Les effets secondaires sont importants. Le MK-677 peut provoquer une rétention d'eau, une augmentation de l'appétit, une augmentation du taux de glycémie et un dysfonctionnement sexuel. Les SARMs de leur côté augmentent le risque d’infarctus du myocarde ou d'attaque cérébrale et peuvent provoquer, entre autres, psychoses, lésions hépatiques, infertilité, atrophie des testicules et dysfonctionnements sexuels.

Le web est inondé de propositions de produits dangereux, fabriqués illégalement et sans contrôle de qualité, censés améliorer la vitalité et garantir une forme juvénile, prévient la fondation. "Les athlètes qui commandent ou utilisent de tels produits dopants risquent des sanctions sévères, entraînant de longues suspensions", ajoute-t-elle. L'an dernier, une trentaine d'infractions aux normes antidopage ont été constatées.

Les atteintes aux normes éthiques ont aussi été conséquentes. Le centre indépendant d'enregistrement en la matière a recensé 501 signalements, un cinquième de plus qu'en 2024.

Un total de 2623 contrôles antidopage ont été effectués dans le cadre du programme de la fondation, débouchant sur 3621 prélèvements. Une attention particulière a été portée, durant le second semestre, vers les candidats à une sélection aux JO d'hiver 2026.



Pas de sursaut final pour les Devils et leur trio suisse Reverra-t-on Alexander Ovechkin en NHL la saison prochaine? Image: KEYSTONE/AP/Sue Ogrocki Les New Jersey Devils et leur trio helvétique ont conclu leur saison la tête basse. Ils se sont inclinés 4-0 à Boston et terminent à une bien décevante 13e place dans la Conférence Ouest.

Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler n'ont donc pas pu mettre à point d'honneur à finir leur pensum sur une note positive.

Nino Niederreiter et les Winnipeg Jets, également écartés des play-off, sont allés s'incliner 5-3 contre Utah Mammoth pour leur avant-dernier match de la saison régulière. L'attaquant grison n'a toujours pas marqué le moindre point après cinq matches depuis son retour de blessure,

Pius Suter a en revanche fêté un succès (anecdotique, son équipe étant elle aussi écartée des play-off) sous le chandail de St-Louis. Les Blues ont battu Pittsburgh 7-5, après avoir été menés 3-0 puis 4-1.

Alexander Ovechkin a signé un assist lors du succès 2-1 des Washington Capitals contre Columbus, pour ce qui pourrait avoir été le dernier match de sa légendaire carrière. L'attaquant russe aux désormais 1734 matches de NHL, qui détient le record de buts de la ligue (929 en saison régulière), garde cependant l'espoir, à 40 ans, de disputer l'an prochain une 22e saison outre-Atlantique. "J'espère que ce n'était pas mon dernier match. Je ne sais pas ce qui va se passer", a confié le capitaine des Capitals.



Portland passe en play-off, Charlotte y croit encore Les Portland Trail Blazers de Jerami Grant (9), auteur ici d'un tir à 3 points devant Jalen Green (Phoenix), se sont qualifiés pour les play-off de NBA. Image: KEYSTONE/AP/Ross D. Franklin Les Portland Trail Blazers ont dominé les Phoenix Suns 114-110 en barrages afin de se qualifier pour les play-offs NBA.

Ils ont réussi une magnifique fin de match dans le sillage de l'Israélien Deni Avdija (41 points, 7 rebonds, 12 passes).

Portland affrontera les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama au premier tour des play-off. Phoenix pour sa part aura une dernière chance vendredi de rejoindre les play-off, en affrontant le vainqueur du duel entre les Los Angeles Clippers et les Golden State Warriors, programmé mercredi.

Match fou De leur côté, les Charlotte Hornets, à l'issue d'une rencontre folle, ont éliminé le Miami Heat de la course aux play-off grâce à un succès 127-126 après prolongation en barrages.

Charlotte affrontera vendredi à l'extérieur le perdant de la rencontre de mercredi entre Philadelphie et Orlando, qui offrira un dernier ticket pour les play-offs à l'Est.

Le Heat a réussi à tenir malgré la sortie sur blessure de son intérieur All-Star Bam Adebayo en début de deuxième quart-temps. Son remplaçant Kel'el Ware s'est montré à la hauteur (12 points, 19 rebonds), avant que Andrew Wiggins (27 points) et Davion Mitchell (28 points) ne fassent parler leur adresse, donnant l'avantage au Heat dans les dernières minutes.

Les Hornets se sont montrés grandement à la peine à trois points, leur force habituelle. Mais les frelons se sont accrochés et Coby White (19 points) a réussi à égaliser d'un tir lointain très difficile à 10 secondes de la sirène, pour arracher la prolongation, après avoir accusé six points de retard à 1'30 du terme.

Les locaux ont compté 5 points d'avance et la possession à 25 secondes de la fin des 5 minutes supplémentaires, mais Tyler Herro (23 points) a rentré un tir difficile puis LaMelo Ball (30 points, 10 passes) a cafouillé la balle, avant de faire faute sur Herro, impeccable aux lancers francs (3/3) pour offrir un point d'avance au Heat à 8 secondes du buzzer.

Ball s'est rattrapé en marquant vite de près avant un ultime contre de Miles Bridges (28 points) sur Mitchell pour sceller le score en faveur de Charlotte.



Holden: "Le joueur était en quelque sorte mon alter ego" L'entraîneur Josh Holden réalise une saison brillante avec le HC Davos, qui s'est qualifié avec panache pour la finale des play-off où il affrontera Fribourg-Gottéron dès samedi.

"Nous nous sommes donné une devise: être des guerriers silencieux", lâche-t-il dans une interview accordée dimanche à Keystone-ATS.

Ce ne fut pas un coup de foudre, bien au contraire. Lorsque Josh Holden s'est tenu pour la première fois derrière le banc du HC Davos en tant qu’entraîneur, les fans ont déployé une banderole sur laquelle on pouvait lire: "Connu pour être une figure honnie, nommé entraîneur principal, tu peux être une légende à Zoug, mais tu dois mériter d’être à Davos." C’était en septembre 2023.

Ancien joueur de... Gottéron, le natif de Calgary est devenu un héros à Zoug. C’est là qu’il a fait ses armes en tant qu’entraîneur, au poste d'assistant de Dan Tangnes, avant de rejoindre Davos. La première année, il a mené les Grisons à la 6e place et en quarts de finale des play-off, la deuxième année à la 5e place et en demi-finales, et maintenant à la 1re place et en finale.

- Josh Holden, vous souvenez-vous de ce qu’avaient écrit les fans du HCD lors de votre arrivée ?

(sourire) "A l’époque, je ne m’en étais pas rendu compte tout de suite, mais on m’avait mis au courant."

- Qu’en avez-vous pensé à l’époque ?

"Honnêtement, j’étais sans doute un peu naïf. Je pensais simplement venir à Davos pour aider ces gars à s’améliorer. Je savais bien que cela prendrait un certain temps. Mon objectif principal était de travailler dur et de gagner le respect des gens."

- Etiez-vous conscient de votre réputation en tant que joueur ?

(sourire) "Oui et non. Le métier d’entraîneur correspond certainement davantage à ma vraie nature. En tant que joueur, j’essayais de prendre mes distances; le joueur était en quelque sorte mon alter ego. Sur la glace, on crée quelque chose, on livre une performance, et oui, certaines des choses que je faisais étaient provocantes et visaient à semer la zizanie. Mais en tant qu’entraîneur, je suis plus proche de ce que je suis en tant que personne, en tant que père, en tant qu’ami. J’espérais que les gens verraient cette facette de moi et non pas celui que j’étais en tant que joueur."

- Vous avez ensuite rapidement convaincu les fans.

"Je pense que c'était mi-décembre lors de la première saison que nous avons commencé à remporter beaucoup de matches. Les premiers mois ont été difficiles, mais ensuite nous avons gagné la Coupe Spengler. Ça a été un tournant."

- Vous êtes Canadien de naissance et avez fait vos armes en tant qu’entraîneur sous la houlette de Dan Tangnes. Quelle philosophie vous correspond le mieux, la canadienne ou la suédoise ?

"Je dirais que la philosophie européenne me correspond davantage. En Amérique du Nord, on pratique davantage le +dump and chase+, c’est-à-dire envoyer le palet vers l’avant puis aller le récupérer. Le hockey européen mise davantage sur la possession du palet, c’est plus stratégique. On essaie de déstabiliser l’adversaire ou de trouver des espaces, c’est la partie qui me plaît beaucoup. Nous travaillons maintenant depuis quelques années avec les gars, et ils savent que nous sommes bons lorsque nous identifions les faiblesses de l’adversaire et que nous savons en tirer parti. L'autre chose qui m'importe, c'est l'esprit d'équipe. Chacun travaille pour l'équipe, mais chacun joue aussi avec intensité, un peu à la limite, mais sans aller trop loin."

- L'entraîneur des Zurich Lions, Marco Bayer, a constaté que votre équipe était difficile à déstabiliser, et que vous-même dégagez une grande sérénité.

"Je crois beaucoup à une présence calme sur le banc. Si je commence à crier tout le temps, les joueurs le ressentiront, ils s'essouffleront, serreront leur crosse plus fort, ce n'est pas bon. Quand les arbitres font quelque chose, que les fans à Zurich mettent l'ambiance ou que les médias écrivent quelque chose, il faut laisser ça derrière soi, passer à autre chose. Ces dernières années, nous nous sommes donné une devise: être des guerriers silencieux. C'est ce que nous voulons être."

- Cette année, vous semblez avoir trouvé la combinaison parfaite. Jusqu'à présent, ça n'aurait guère pu mieux se passer.

"Comme vous le dites. Nous nous sommes mis dans une excellente situation, qui nous permet de réaliser nos rêves. Nous avons remporté la qualification, la Coupe Spengler, et beaucoup de gars font aussi une bonne saison sur le plan personnel. Tout cela est nécessaire pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Mais il reste encore du travail."

- Vous avez également bien géré les blessures, notamment celle de Michael Fora récemment. Comment va-t-il ?

"Le mieux est sans doute de dire que nous prenons les choses au jour le jour. Il n'a pas besoin d'être opéré, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas non plus si rose que ça."

- Ces cinq jours de pause avant le premier match de la finale samedi tombent à point nommé. Que faites-vous de tout ce temps libre ?

"Les joueurs ont deux jours de congé (lundi et mardi). Ça a été un combat difficile, les gars ont besoin de se reposer un peu. On se retrouve mercredi, le jeudi sera consacré à la récupération active, et vendredi, on examinera le plan de match pour Fribourg."

- Vous accordez-vous aussi un jour de repos ?

"Honnêtement, on réfléchit sans arrêt. On va commencer tout de suite à se pencher sur Fribourg et à se faire une idée de la stratégie. (il réfléchit) Ma femme est aux Etats-Unis en ce moment, son père vient d'avoir 80 ans. Elle revient lundi. Ce sera sympa quand elle sera de retour et qu'on pourra se détendre un peu."

- Evoquons votre adversaire en finale. Etes-vous surpris que Fribourg ait remporté la demi-finale aussi facilement ?

"Pas vraiment. Ils ont montré tout au long de la saison qu'ils formaient une équipe très solide. Je suis toutefois un peu surpris que Genève n'ait pas opposé plus de résistance. Mais c'était aussi un duel entre gardiens, et Fribourg l'a aussi remporté. C'est une équipe bien entraînée et bien structurée. Nous devons trouver un bon plan de jeu, l'essayer et le mettre en œuvre dès le premier match."



Arsenal et le Bayern Munich en position de force Les deux derniers quarts de finale retour de la Ligue des champions se disputent mercredi dès 21h.

Arsenal et le Bayern abordent cette soirée dans une position idéale après s'être imposés mardi dernier à l'extérieur.

Les Gunners et le "Rekordmeister", qui avaient terminé aux deux premières places de la phase de Ligue, ont jusqu'ici poursuivi sur leur lancée. Mais les Londoniens marquent le pas en Premier League, où ils n'ont virtuellement plus que 3 points d'avance sur leur dauphin Manchester City.

Les hommes de Mikel Arteta restent d'ailleurs sur un inquiétant revers à domicile face à Bournemouth (1-2), qui a fait ressurgir le débat sur leur capacité à résister à la pression. Mais ils ont largement les moyens de passer l'épaule mercredi face au Sporting, qu'ils ont battu 1-0 à Lisbonne à l'aller, avant de songer à leur choc face à Manchester City dimanche prochain.

Le Bayern du coach belge Vincent Kompany se méfie forcément plus du grand Real Madrid de Kylian Mbappé, qui semble capable de renverser la table après sa défaite 2-1 à Santiago Bernabeu. Mais contrairement à Arsenal, les Bavarois n'ont pas à se soucier de ce qui les attend dans leur championnat national: leurs 12 points d'avance sur leur dauphin Dortmund leur permettent de se concentrer pleinement sur le choc face aux Merengues.



Pas de nouvelle remontada pour le Barça Un but pour rien pour Lamine Yamal. Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Malgré deux buts inscrits très tôt, il n’y a pas eu de nouvelle remontada pour le FC Barcelone. Battus 2-0 au match aller sur leur pelouse, les Catalans ont logiquement été éliminés par l’Atlético.

Victorieux 2-1 à Madrid grâce aux réussites de Lamine Yamal (4e) et de Ferran Torres (24e), le FC Barcelone aura cédé sur un but marqué en contre d’Ademola Lookman à la 31e. Le transfuge de l’Atlanta a su profiter des largesses d’une équipe qui ne sait pas vraiment défendre et qui aura concédé 44 buts lors de cette campagne européenne. La sienne, en revanche, a su faire le dos rond malgré la contre-performance de Clément Lenglet, le défenseur central français qui a connu un début de match vraiment catastrophique.

L’Atlético affrontera en demi-finale le vainqueur de la confrontation entre Arsenal et le Sporting Lisbonne. Tout indique que sa route croisera celle des Londoniens. Mais avec cette culture du réalisme poussée à l’excès, l’Atlético peut croire en son étoile.

Paris gagne encore Sous la pluie d’Anfield Road, le PSG n’a pas craqué malgré des séquences rendues éprouvantes par la furia adverse. Victorieux 2-0 de Liverpool au match aller, les tenants du titre se sont imposés 2-0 sur un doublé d’Ousmane Dembélé (71e et 91e). Mais ils doivent cette victoire à leur défense et en premier lieu et à leur gardien Matveï Safonov.

Le Russe a réussi un miracle sur sa ligne à la demi-heure pour maintenir les siens sur la ligne de flottaison. Comme l’an dernier avec Gianluigi Donnarumma, le PSG possède dans ses rangs un portier qui peut vraiment lui permettre de remporter cette Ligue des Champions. Il reste à espérer pour Luis Enrique que Nuno Mendes et Désiré Doué, blessés en cours de match, seront rétablis pour la demi-finale contre le Bayern Munich ou le Real Madrid.

Avec Mohamed Salah sur le banc au coup d’envoi mais introduit avant la pause après la grave blessure de Hugo Ekitiké – on redoute une rupture du tendon d’Achille pour le Français -, Liverpool est vraiment tombé les armes à la main. On n’ose imaginer le vent de folie qui aurait pu souffler sur Anfield Road si les Reds avaient ouvert le score.



Le grand soir d'Aurélie Csillag Aurélie Csillag inscrit le 2-1. Image: KEYSTONE/EPA/CLAUDIO THOMA La Suisse a cueilli un succès sans prix à Zurich. Elle a battu 3-1 la Turquie pour conserver le bon rythme sur la route tortueuse des qualifications pour le Mondial 2027 au Brésil.

Rafel Navarro peut remercier Aurélie Csillag. La joueuse de Liverpool a signé un doublé pour forcer la décision dans cette rencontre longtemps indécise. Elle a ouvert le score à la 49e avec une magnifique "Madjer" sur un centre d’Iman Beney. Elle a ensuite surgi à la 75e après un mauvais renvoi de la gardienne turque sur une frappe anodine de Geraldine Reuteler pour redonner l'avantage à ses couleurs. Quatre minutes plus tard, Viola Calligaris inscrivait le 3-1 pour classer cette fois définitivement l’affaire.

Avec cette victoire mille fois méritée pour le 400e match de leur histoire, les Suissesses s’avancent vers le match retour samedi en Turquie avec toutes les cartes dans leurs mains. Un nul leur assurera pratiquement la première place du groupe, synonyme de retour en Ligue A de la Ligue des Nations, et, surtout, un tirage au sort plus clément pour la deuxième phase de ce tour préliminaire. Même si elles ont dû attendre le dernier quart d’heure pour prendre le large, les joueuses de Rafel Navarro possèdent une marge vraiment conséquente sur les Turques.



Stan Wawrinka dans l'attente d'un sésame Stan Wawrinka: à quatre rangs du cut. Image: KEYSTONE/EPA/Alejandro Garcia 107e joueur mondial, Stan Wawrinka aura besoin d’une wild card pour intégrer le tableau principal de Roland-Garros sans passer par le cap des qualifications. Le tournoi débutera le 24 mai.

Il semble bien improbable que les organisateurs ne délivrent pas au vainqueur de l’édition 2015 ce précieux sésame. Ils lui avaient accordé une telle faveur l'an dernier déjà.

Le cut pour l’admission direct s’est situé au 103e rang ATP occupé par l’Australien Rinky Hijikata. Deux joueurs ont fait jouer leur classement protégé : le Chinois Zhizhen Zang, 60e, et l’Australien Thanasi Kokkinakis, 84e.

Absente des courts depuis septembre dernier, Jil Teichmann (WTA 193) bénéficie également de son classement protégé, 89ë, pour être admise directement. Belinda Bencic (WTA 11), Viktorija Golubic (WTA 81) et Simona Waltert (WTA 92) seront les trois autres Suissesses présentes dans le tableau principal.

