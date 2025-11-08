Le Bayern tenu en échec ++ Alex Marquez vainqueur

Bundesliga: le Bayern Munich tenu en échec à Berlin Harry Kane jubile après l'égalisation à 2-2 Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Le Bayern Munich a connu un premier accroc. Les Bavarois, qui avaient gagné tous leurs matches cette saison, ont été tenus en échec 2-2 à Berlin par Union lors de la 10e journée de Bundesliga.

Un doublé de Doekhi (27e/83e) a donné par deux fois l'avantage au club de la capitale. Mais les tenants du titre ont trouvé les ressources pour égaliser à chaque reprise, d'abord par Luis Diaz (38e) puis dans les arrêts de jeu par l'inévitable Harry Kane (93e), auteur de son treizième but de l'exercice en championnat.

Les poursuivants du Bayern n'ont pas profité des premiers points égarés par les hommes de Vincent Kompany. Leipzig s'est incliné 3-1 à Hoffenheim, pour qui l'ancien Luganais Albian Hajdari a inscrit le premier but, alors que Borussia Dortmund a concédé le nul 1-1 sur la pelouse du SV Hambourg, qui a égalisé à la 97e!

Au classement, le Bayern compte six points d'avance sur Leipzig et sept sur Dortmund.



MotoGP: Alex Marquez vainqueur du sprint au GP du Portugal Alex Marquez: belle victoire dans le sprint du GP du Portugal Image: KEYSTONE/EPA/JOSE SENA GOULAO L'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini) a remporté samedi le sprint du Grand Prix du Portugal à Portimao. Au terme des 12 tours, il a précédé son compatriote Pedro Acosta (KTM) de 0''120.

L'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia) a complété le podium à 0''637. Les trois hommes ont survolé la course, se dépassant à de nombreuses reprises. Quatrième, le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a franchi la ligne avec 5''276 de retard.

Déjà assuré du titre honorifique de vice-champion du monde derrière son frère Marc Marquez - blessé et forfait pour la fin de saison -, Alex Marquez a signé son deuxième succès de la saison en sprint après celui conquis lors du GP de Grande-Bretagne à Silverstone.



GP de Sao Paulo: victoire de Lando Norris Belle opération pour Lando Norris lors du sprint Image: KEYSTONE/AP/Andre Penner Lando Norris (McLaren-Mercedes) a remporté le sprint du GP de Sao Paulo à Interlagos. Le Britannique, parti de la pole, a mené d'un bout à l'autre des 24 tours du circuit brésilien.

Le vainqueur a précédé les Mercedes de Kimi Antonelli (à 0''845) et George Russell (à 1''473). Max Verstappen (Red Bull-Honda) a dû se satisfaire du quatrième rang.

Grâce à ce succès, Norris a un peu renforcé sa place de leader du championnat. Son coéquipier Oscar Piastri, alors troisième, est sorti de la piste au 6e tour, comme deux autres pilotes, ce qui a entraîné un drapeau rouge. L'Australien se retrouve ainsi à 9 points de Norris alors que Verstappen accuse un retard de 39 longueurs.

Les Sauber-Ferrari n'ont pas réussi à finir dans le top 8 synonyme de points. Nico Hülkenberg (16e) et Gabriel Bortoleto (18e - victime d'une violente sortie de piste au début du dernier tour) sont restés loin du compte. Les pilotes seront de retour en piste dès 19h00 pour les qualifications du Grand Prix prévu dimanche (18h00).



La Suisse malmenée par la Suède (8-3) Jacob De La Rose inscrit sur cette action le 1-1 pour la Suède Image: KEYSTONE/AP/Emmi Korhonen L'équipe de Suisse a souffert samedi à Tampere pour son deuxième match dans l'étape finlandaise du Euro Hockey Tour.

Convaincante jeudi face à la Finlande, la sélection helvétique a été écrasée 8-3 par la Suède, qui est entraînée par le futur coach de Genève-Servette Sam Hallam.

La troupe de Patrick Fischer a pris une leçon samedi à Tampere. Elle a pourtant ouvert la marque grâce à Sven Jung (6e), et a pu croire à nouveau en ses chances lorsque le Fribourgeois Sandro Schmid a inscrit le 2-2 (22e) alors que le premier "power play" helvétique n'avait démarré que depuis 13 secondes.

Mais l'espoir fut de courte durée. Bien payée au premier tiers (9 tirs à 3 pour la Suède, mais "seulement" 2-1 au panneau d'affichage), la sélection suisse a sombré après son but égalisateur, malgré un début de deuxième période prometteur. Sandro Aeschlimann a capitulé quatre fois dans ce tiers médian.

Dominée tant physiquement que tactiquement par le Tre Kronor, la Suisse a mieux résisté durant l'ultime période. Elle a même recollé à 6-3 à la 56e sur un but de Simon Knak - avec un assist de Christoph Bertschy - à 6 contre 5 alors que Patrick Fischer avait sorti son gardien à sept minutes de la fin.

Quatre "mercenaires" de National League ont par ailleurs marqué pour la Suède. Jacob de la Rose (Gottéron) a inscrit le 1-1 (11e, à 5 contre 4), Erik Brännström (Lausanne) le 4-2 (31e), Jesper Fröden (Zurich Lions) le 6-2 (39'58 !) et le 7-3 (57e), et Simon Ryfors (Davos) le 8-3 à 40'' de la fin du match.

Place à la Tchéquie L'équipe de Suisse - qui a concédé le 7-3 alors qu'Aeschlimann avait à nouveau quitté sa cage - tentera de se reprendre dimanche à 12h également, face à la Tchéquie. Les Helvètes restent sur une défaite face aux Tchèques, en entame du championnat du monde 2025 à Herning, défaite concédée aux tirs au but.



Lukas Britschgi termine 3e à Osaka Lukas Britschgi a terminé 3e du NHK Trophy à Osaka Image: KEYSTONE/AP/Hiro Komae Lukas Britschgi a pris la 3e place du NHK Trophy samedi à Osaka. Le Schaffhousois a été devancé par les Japonais Yuma Kagiyama et Shun Sato. Il ne pointait qu'au 5e rang après le programme court.

Quatrième à Angers à la mi-octobre lors de la première étape du Grand Prix 2025, Lukas Britschgi (27 ans) a donc fait mieux au Japon. Mais il n'a obtenu que 246,94 points au total, contre 249,04 en France. Le champion d'Europe en titre, qui a ainsi terminé à plus de 40 points du vainqueur, avait déjà terminé 3e à Osaka en 2023.



Fin de série pour les Rockets Victor Wembanyama (à droite) a brillé vendredi face aux Spurs Image: KEYSTONE/AP/Eric Gay La belle série de Houston a pris fin vendredi en NBA. Vainqueurs de leurs cinq derniers matches, les Rockets de Clint Capela ont subi la loi des San Antonio Spurs (121-110).

Les Spurs de Victor Wembanyama (22 points, 8 rebonds, 4 assists) ont fait la différence dans un dernier quart-temps entamé sur le score de 86-82 en leur faveur. Leur meilleur marqueur fut Harrison Barnes, auteur de 24 points.

Du côté des Rockets, c'est le pivot turc Alperen Sengun qui s'est montré le plus prolifique avec ses 25 points. Aligné durant 6 minutes seulement, l'intérieur genevois Clint Capela n'a pas tenté le moindre tir, captant tout de même 3 rebonds.

Malade, l'ailier valaisan Kyshawn George s'est pour sa part retrouvé au repos forcé vendredi. En son absence, les Wizards ont été écrasés 148-114 à Washington par les Cleveland Cavaliers, subissant ainsi leur 8e défaite en 9 matches disputés cette saison.



Kurashev bat Niederreiter Philipp Kurashev (en vert) a réussi un assist vendredi face aux Jets Image: KEYSTONE/AP/Godofredo A. Vásque Le "derby" suisse programmé vendredi en NHL a souri à Philipp Kurashev.

Les San Jose Sharks ont en effet battu les Winnipeg Jets de Nino Niederreiter 2-1 pour cueillir un cinquième succès dans leurs sept derniers matches.

Les deux attaquants helvétiques se sont illustrés dans cette partie. Nino Niederreiter a réussi la passe décisive - du patin - sur l'ouverture du score signée Josh Morrissey à la 13e minute. Le Grison en est à 9 points - dont 6 assists - en 14 matches disputés cette saison.

Philipp Kurashev a quant à lui été crédité d'une mention d'assistance sur le but de la victoire des Sharks, inscrit par Will Smith à la 56e. Le Bernois renaît depuis son arrivée dans la franchise californienne: il a réussi 10 points - dont 5 assists - en 13 parties jouées durant cet exercice 2025/26.

Auteur de la passe décisive sur le 2-1, Macklin Celebrini avait permis aux Sharks d'égaliser à 1-1 à la 14e grâce à son 9e but de la saison. L'attaquant canadien de 19 ans, no 1 de la draft 2024, a pris la tête du classement des compteurs de la NHL après cette soirée avec 23 points à son actif.



Le rythme infernal du LS va encore s'accélérer Le Lausanne-Sport enchaîne les rencontres à un rythme effréné depuis le début de la saison. Et ce n'est pas près de s'arrêter, car le programme du LS va vite devenir "encore plus fou".

Le match nul contre l'Omonia Nicosie, jeudi en Conference League, à peine digéré, Peter Zeidler et ses joueurs avaient déjà le regard tourné vers le FC Sion, qu'ils accueillent dimanche en championnat. Un duel tout aussi important, qui ne fait qu'annoncer un calendrier délirant.

Neuf matches en l'espace de quatre semaines, entre le 23 novembre (à Saint-Gall) et le 21 décembre (réception de Lucerne), voilà ce qui attend les Vaudois après la dernière trêve internationale de l'année. Avec cinq affiches de Super League, un 8e de finale de Coupe de Suisse à Yverdon (le 3 décembre) et trois duels européens au programme, les supporters du LS peuvent se réjouir: le menu ne pourrait pas être plus copieux.

"Le rythme était déjà un peu fou, il va devenir encore plus fou", a lâché Peter Zeidler jeudi peu avant minuit, en conférence de presse d'après-match. L'entraîneur allemand n'a même pas eu le temps d'être frustré par le penalty raté d'Olivier Custodio, qui aurait pu permettre au LS d'arracher la victoire contre les Chypriotes. Il ne pensait déjà qu'aux hommes qu'il allait aligner dimanche lors du derby romand.

Quel bilan à Noël ? Mais où en seront les Lausannois au moment de mettre les crampons au chaud pour profiter des fêtes et recharger les batteries ? En championnat, difficile à dire, tant Lausanne (8e, à six points du podium) alterne le bon - des récitals contre Young Boys (5-0) et Bâle (5-1) - et le moins bon - un sabordage à Lucerne (2-2) et une défaite dans le derby lémanique contre Servette (3-1) - ces derniers temps.

En revanche, l'escouade de Peter Zeidler semble avoir davantage de certitudes sur la scène européenne, où elle n'a plus perdu depuis son entrée en lice à Skopje le 24 juillet. A mi-parcours de la phase de ligue, les Lausannois figurent ainsi toujours dans le top 8, synonyme de qualification directe pour les 8es de finale.

Il sera difficile d'y rester jusqu'au bout, car l'adversité va monter d'un cran pour Lausanne, qui doit encore se déplacer sur la pelouse du Lech Poznan et accueillir la Fiorentina. Mais avec un 7e point récolté jeudi contre l'Omonia, actuel leader du championnat chypriote, le LS peut sereinement envisager un printemps européen.

"Ce n'est pas encore fait" "Avec une troisième victoire, on aurait déjà pu planifier le voyage pour les barrages", a quand même regretté Zeidler, pas entièrement convaincu que les 7 points feront l'affaire pour rallier la phase à élimination directe: "Il faudra sans doute plus cette année, mais pourquoi pas aller faire quelque chose en Pologne, il y aura une belle ambiance."

Le mentor de la Tuilière, qui a succédé à Ludovic Magnin en juin, est toutefois persuadé que l'aventure européenne du LS va se poursuivre. "Avec cette équipe et notre public, on va vivre ce printemps européen. Ce n'est pas encore fait, mais j'y crois", a-t-il assuré.

Le club vaudois possède en tout cas un effectif suffisamment fourni pour survivre à son calendrier infernal. Avec un buteur, Theo Bair, qui semble avoir trouvé son rythme de croisière (8 buts en 12 matches depuis son arrivée), les artistes Gaoussou Diakité et Beyatt Lekoueiry en soutien, et une défense suffisamment concurrentielle pour reléguer Bryan Okoh, une des recrues phares du mercato estival, sur le banc, Peter Zeidler peut compter sur des joueurs de qualité à chaque poste.

Sa gestion du temps de jeu de chacun et sa capacité à motiver ses joueurs, que ce soit face à Yverdon ou contre la Viola, sera décisive ces prochaines semaines. Pour que le LS puisse passer la trêve hivernale en chaussons et avec l'assurance de continuer à jouer sur tous les tableaux en 2026.



Servette accueille Thoune, l'étonnant leader de Super League Le Servette FC défie Thoune, le suprenant leader de Super League, samedi à Genève (20h30). Les Grenat chercheront à rebondir après leur défaite à Winterthour (4-2) le week-end dernier.

Retombés dans leurs travers contre la lanterne rouge alors qu'ils semblaient lancés après deux succès consécutifs en championnat, les joueurs de Jocelyn Gourvennec tenteront de faire chuter une équipe thounoise qui reste sur cinq victoires de rang en Super League. Lors de cette série, le promu avait d'ailleurs dominé le SFC le 18 octobre dans l'Oberland bernois (3-1).

Une victoire relancerait complètement les Genevois (9es, 14 pts) dans la course au top 6, alors que Thoune (1er, 28 pts), gardera quoiqu'il arrive son fauteuil de leader à l'issue de cette 13e journée. Avec six points d'avance sur Bâle, qui accueille Lugano dimanche (14h00), les joueurs de Mauro Lustrinelli sont dans une position confortable.

Deux autres affiches sont au programme samedi sur les pelouses suisses. Les deux cancres du championnat, Winterthour et Grasshopper, s'affrontent à la Schützenwiese (18h00), tandis que Zurich (10e) accueille Lucerne (6e) au Letzigrund (18h00).



Ligue 1: Embolo donne la victoire à Rennes Breel Embolo arrivera en pleine confiance au rassemblement de l'équipe de Suisse Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Breel Embolo a été décisif pour Rennes lors de la 12e journée de Ligue 1. L'attaquant suisse a inscrit le but de la victoire à la 81e sur la pelouse du Paris FC.

Embolo en est à trois réussites depuis son arrivée à Rennes en fin de mercato estival. Il arrivera ainsi en pleine confiance pour le prochain rassemblement de l'équipe de Suisse.



GP de Sao Paulo: Lando Norris partira en pole pour le sprint Bonne journ閑 pour Lando Norris avec la pole du sprint Image: KEYSTONE/EPA/Isaac Fontana Lando Norris (McLaren-Mercedes) partira samedi en tête du sprint lors du Grand Prix de Sao Paulo. Le leader du championnat du monde aura à ses côtés Kimi Antonelli (Mercedes), battu de 0''097.

Norris a frappé un grand coup par rapport à ses rivaux dans la lutte pour le titre mondial. Son coéquipier Oscar Piastri a signé le troisième chrono à 0''185 alors que Max Verstappen, qui s'est plaint d'une Red Bull-Honda, "cassée et inconduisible", a dû se contenter du sixième temps à 0''337.

George Russell (Mercedes/4e) et Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes/5e) se sont intercalés entre Piastri et Verstappen. Nico Hülkenberg a réussi à entrer en Q3 avec sa Sauber-Ferrari. L'Allemand s'élancera en dixième position, alors que son coéquipier brésilien Gabriel Bortoleto sera quatorzième sur la ligne.



Elena Rybakina première finaliste du Masters WTA Elena Rybakina disputera la finale samedi à Ryad Image: KEYSTONE/AP/Fatima Shbair La Kazakhe Elena Rybakina (WTA 6) s'est qualifiée pour la finale du Masters WTA de Ryad. Elle a battu l'Américaine Jessica Pegula (WTA 5) en trois sets, 4-6 6-4 6-3.

Le second duel du dernier carré, programmé dans la foulée, oppose la no 1 mondiale bélarusse Aryna Sabalenka à l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 4), finaliste de Wimbledon et de l'US Open.

Déjà lauréate de ses trois matches de poule, Rybakina réalise le meilleur parcours de sa carrière au Masters WTA, qu'elle dispute pour la troisième année d'affilée. Dernière des huit joueuses à avoir validé son billet pour Ryad, Rybakina tentera samedi de décrocher un troisième titre en 2025, après les WTA 500 de Strasbourg (terre battue) et de Ningbo (dur).

La lauréate de l'édition 2022 de Wimbledon a cependant dû batailler pour arracher une troisième victoire en six duels contre Pegula.



Pep Guardiola va diriger dimanche son 1000e match Pep Guardiola: un 1000e match comme entraîneur dimanche Image: KEYSTONE/AP/Ian Hodgson L'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a jugé "déments" les chiffres de sa carrière d'entraîneur avant son 1000e match sur un banc. Son équipe recevra Liverpool dimanche en Premier League.

"Les chiffres sont déments... Je ne passe pas mon temps à penser à combien, mais quand vous atteignez cette marque et que vous regardez ce que vous avez accompli... Les victoires, le niveau, pas seulement en Premier League et en Ligue des champions, on a fait des choses incroyables à Barcelone, incroyables", a dit Guardiola en conférence de presse.

L'ancien milieu défensif du Barça et de l'équipe d'Espagne a gagné 715 des 999 matches qu'il a disputés comme entraîneur, depuis ses débuts avec l'équipe B de Barcelone en 2007. Et l'entraîneur de 54 ans s'est dit ravi que sa 1000e sur un banc ait lieu contre Liverpool, le principal rival anglais, avec qui les Citizens ont dû partager les huit derniers titres de champion.

Le plus grand rival "Bien sûr, Barcelone, l'impact sur ma vie en tant que joueur de foot, de manager et davantage encore, c'est évident, et bien sûr, le Bayern a aussi constitué une étape incroyable", a commenté le technicien catalan. "Mais Liverpool, en particulier avec (l'ancien coach des Reds, Ndlr) Jürgen Klopp, a été le plus grand rival dans ce pays. Il n'aurait pas pu y en avoir de meilleur".

Après avoir entamà sa carrière sur le banc avec l'équipe B de Barcelone en 2007, Guardiola a pris les rênes de l'équipe première un an plus tard et s'est bâti un copieux palmarès, avec le Barça (2008-2012), le Bayern Munich (2013-2016) puis Manchester City (depuis 2016).



Suisse: Calvin Thürkauf blessé et forfait ce week-end Thürkauf n'a pas fini le match jeudi contre la Finlande Image: KEYSTONE/EPA/KIMMO BRANDT L'équipe de Suisse sera privée de Calvin Thürkauf ce week-end en Finlande lors de l'Euro Hockey Tour. L'attaquant de Lugano s'est blessé en haut du corps jeudi lors du match contre la Finlande (3-1).

Thürkauf (28 ans) ne pourra pas participer aux rencontres face à la Suède samedi et la République tchèque dimanche. Il avait dû quitter la glace en cours de match jeudi. La nature exacte de sa blessure n'a pas été précisée dans le communiqué de Swiss Ice Hockey.

