Lugano surprend Bâle ++ Rui Costa réélu

Alcaraz sans encombre pour son premier match contre de Minaur Carlos Alcaraz a remporté son premier match au Masters Image: KEYSTONE/EPA/Alessandro Di Marco Un temps malmené mais toujours solide dans les moments clés, Carlos Alcaraz (ATP 2) a remporté son premier match au Masters de Turin dimanche. Il a dominé Alex De Minaur (7e) 7-6 (7/5) 6-2.

Eliminé dès la phase de poules l'an dernier, Alcaraz pourrait en cas de victoire à Turin récupérer sa place de no 1, cédée à l'Italien Jannik Sinner après le sacre de ce dernier à Paris, où l'Espagnol de 22 ans a été sorti dès son entrée en lice.

Au sein du groupe Jimmy Connors, le Murcien, vainqueur de Roland-Garros et l'US Open cette année, affrontera ensuite l'Américain Taylor Fritz et l'Italien Lorenzo Musetti, qui remplace le Serbe Novak Djokovic, forfait.

En tête 4-1 avec une balle de 5-1 dans le premier set, Alcaraz a ensuite connu une baisse de régime, en difficulté sur ses premières balles, permettant à De Minaur de revenir à égalité.

Mené 3-1 puis 5-3 dans le tie-break, Alcaraz a à chaque fois haussé son niveau de jeu pour recoller, avant de faire craquer l'Australien pour remporter le premier set.

Parfois inconstant, capable de remporter des jeux blancs sur le service de l'Australien comme de perdre le sien dans la foulée, l'Espagnol s'est nettement détaché dans ce second set, de nouveau à 4-1, mais a cette fois assuré ses services pour remporter sa cinquième victoire en autant de confrontations contre De Minaur.

Plus tard dans la journée, l'Allemand Alexander Zverev fait face à l'Américain Ben Shelton pour la première rencontre du groupe Björn Borg, qui comprend également Sinner et le Canadien Félix Auger-Aliassime.



Super League: Lugano s'impose 1-0 à Bâle Saipi retient le penalty de Shaqiri Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Lugano est bien l'une des équipes en forme en Super League. Lors de la 13e journée, les Tessinois sont allés gagner 1-0 sur la pelouse du FC Bâle. Ils se hissent ainsi du bon côté de la barre.

Les bianconeri ont fait la décision grâce à une réussite de Behrens (62e). Ils ont infligé déjà une cinquième défaite au tenant du titre, qui est assez loin de son niveau du printemps. Xherdan Shaqiri a manqué un penalty à la 27e, son essai étant détourné par l'excellent gardien Saipi.

Le FCB de Ludovic Magnin accuse donc un retard de 9 points sur l'étonnant leader Thoune. Pour sa part, Lugano est à 12 points, mais compte un match en moins.



Rui Costa réélu à la tête du Benfica Rui Costa reste président du Benfica Image: KEYSTONE/EPA LUSA L'ancien milieu de terrain international portugais Rui Costa (94 sélections) a été réélu à son poste de président du Benfica jusqu'en 2029. Le club lisboète l'a annoncé dimanche.

En poste depuis 2021, Rui Manuel César Costa, formé au Benfica où il avait démarré sa carrière en pro, a récolté 65,9% du vote des socios au second tour, battant largement son rival Joao Noronha Lopes, un homme d'affaires et ancien vice-président du club.

Lors du premier tour qui s'était déroulé le 25 octobre, Costa avait déjà terminé en tête. Le deuxième tour a réuni 93'081 votants parmi les socios, un nouveau record dans l'histoire du club portugais.

"Il est maintenant temps de mettre nos idées et projets en pratique, avec une détermination renouvelée afin de répondre aux défis du présent et remporter l'avenir", a déclaré l'ancien joueur de 53 ans, passé par l'AC Milan ou la Fiorentina.

Durant le premier mandat de Rui Costa, "O glorioso" (réd: Le glorieux, le surnom du Benfica) avait remporté le 38e titre national de son histoire en 2023.

Actuellement troisième du championnat portugais, le Benfica est entraîné depuis septembre par José Mourinho, revenu sur le banc où il a débuté sa fructueuse carrière de coach 25 ans auparavant.

"Mou" a pris la suite de son compatriote Bruno Lage, limogé après une défaite surprise en Ligue des champions face aux Azerbaïdjanais de Qarabag, qui l'ont emporté 3-2 après avoir été menés 2-0.



Marc Bezzecchi s'impose au Portugal Marco Bezzecchi vainqueur au Portugal Image: KEYSTONE/EPA/JOSE SENA GOULAO L'Italien Marco Bezzecchi a remporté le Grand Prix du Portugal dimanche sur le circuit de Portimao. Il s'agissait de l'avant-dernière manche de la saison de MotoGP.

Le pilote Aprilia a devancé de plus de 2''5 l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini), assuré de terminer deuxième du championnat derrière son frère Marc (Ducati).

Le jeune Espagnol de 21 ans Pedro Acosta (KTM) complète le podium de cette avant-dernière manche de la saison, devant son compatriote Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini) et coéquipier chez KTM, le Sud-africain Brad Binder, cinquième.

Le double champion du monde 2022-2023 Francesco Bagnaia (Ducati) a abandonné, victime d'une chute peu avant la mi-course.

Blessés, Marc Marquez, forfait jusqu'à la fin de la saison, et son compatriote champion du monde 2024 Jorge Martin (Aprilia) n'ont pas fait le déplacement au Portugal.



La Suisse termine sur une défaite La Suisse a trébuché devant la Tchéquie à Tampere Image: KEYSTONE/EPA/KIMMO BRANDT La Suisse a terminé dimanche à Tampere l'étape finlandaise del'Euro Hockey Tour sur une défaite. Les Suisses se sont inclinés 4-0 face à la Tchéquie.

Entre le visage présenté face à la Finlande jeudi et celui d'hier face à la Suède, la sélection à croix blanche a malheureusement choisi la deuxième option. Dès les premières minutes, les Tchèques ont attaqué le filet de Berra. Après 78 secondes, ils ont vu l'ouverture du score leur être refusée pour une faute sur Berra de Kondelik.

Pas de quoi freiner les intentions tchèques puisque les joueurs de Radim Rulik ont inscrit deux buts à la 4e et à la 6e. A deux reprises c'est Filip Chlapik qui a levé les bras. L'ancien attaquant d'Ambri confirme qu'il est un excellent buteur. A noter que le joueur du Sparta Prague va manquer un match de championnat dimanche soir, alors que le Sparta affronte Liberec.

Les joueurs de Patrick Fischer ont fait preuve de trop d'indiscipline. A la 20e, Baechler s'est rendu coupable d'une faute sur Zohorna et a pu rentrer au vestiaire. Une bête pénalité de Gross a ensuite placé la Suisse en double infériorité numérique. Le Davosien Stransky a trouvé la faille à la 24e, tandis que Schmid avait cassé sa canne en défendant. Le 4-0 est tombé à la 28e et les espoirs suisses, déjà maigres, se sont envolés.

Privés de Thürkauf (blessé) et Biasca (malade), mais aussi de la paire Frick-Fora en défense, la troupe de Fischer n'a jamais semblé en mesure de changer le cours des événements. Elle clôt ainsi son tournoi sur une mauvaise note où seuls Bertschy, Heldner et Berni ont donné l'impression de vouloir faire quelque chose. Il s'agira de se reprendre en décembre pour l'étape helvétique de cet EHT pour ce qui sera le dernier rendez-vous avant les JO de MIlan-Cortina.



Messi porte Miami vers les demi-finales de Conférence Lionel Messi s'est montré décisif samedi en MLS Image: KEYSTONE/EPA Lionel Messi a porté l'Inter Miami vers la victoire samedi contre Nashville (4-0) et la qualification pour les demi-finales de la Conférence Est de MLS.

L'Argentin a réussi deux buts et deux passes décisives. Il a ouvert la marque dès la 10e minute puis doublé le score à la 39e. En seconde période, le champion du monde 2022 a offert deux passes décisives à son compatriote Tadeo Allende (73e, 76e).

Avec cette victoire, Miami s'est qualifié (2-1) pour le 2e tour des play-off et y affrontera le FC Cincinnati. Ces deux dernières saisons, la franchise floridienne avait été éliminée au 1er tour des séries finales.



Vegas subit la loi des Ducks en prolongation Akira Schmid et Vegas ont subi la loi des Ducks samedi Image: KEYSTONE/AP/Candice Ward Akira Schmid et les Golden Knights ont subi la loi d'Anaheim samedi en NHL.

La franchise de Las Vegas s'est inclinée 4-3 après prolongation à domicile face aux Ducks, qui ont ainsi cueilli leur sixième victoire consécutive.

Surprenants leaders de la Pacific Division devant Vegas, Anaheim a forcé la décision à 32 secondes de la fin de la période supplémentaire. Le défenseur Jacob Trouba a glissé la rondelle entre les jambières d'Akira Schmid sur un tir du revers.

Cette défaite est seulement la deuxième de la saison pour le gardien bernois, qui était aligné pour la huitième fois devant le filet des Golden Knights. Il a terminé cette partie avec 25 arrêts pour un taux de réussite de 86,2% seulement, alors que son vis-à-vis Petr Mrazek a brillé avec 36 parades.



Une 8e défaite d'affilée pour Washington Kyshawn George et les Wizards ont subi la loi de Dallas samedi Image: KEYSTONE/AP/John McDonnell Le retour de Kyshawn George, malade et forfait la veille face à Cleveland, n'a pas suffi aux Wizards pour renouer avec la victoire samedi en NBA.

Washington s'est incliné 111-105 face aux Dallas Mavericks pour subir leur huitième défaite consécutive.

Présent dans le cinq de base, Kyshawn George a cumulé 10 points (à 3/9 au tir), 3 assists, 2 rebonds et 1 interception. L'ailier valaisan a terminé cette partie, dont le meilleur marqueur fut l'ailier des Mavs Naji Marshall (30 points en sortant du banc), avec un différentiel de -1.

Cette défaite est la neuvième pour les Wizards en dix matches, dont la seule victoire de la saison a été enregistrée à Dallas le 24 octobre. Washington n'a toujours pas remporté la moindre victoire sur son parquet depuis le début de cet exercice 2025/26.

Le "rookie" des Clippers Yanic Konan Niederhäuser a par ailleurs fait ses débuts en G-League, l'antichambre de la NBA, samedi. Le Fribourgeois a réussi 10 points, 12 rebonds, 4 assists et 3 contre dans un match gagné 102-97 par les San Diego Clippers face aux Stockton Kings. Il a fini avec un impressionnant différentiel de +22.



Sinner-Alcaraz, l'explication finale à Turin Après avoir régné sans partage sur 2025, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz peuvent se croiser une dernière fois cette année lors du Masters ATP de Turin. La place de no 1 mondial est en jeu.

Sinner et Alcaraz n'ont pas perdu de temps et se sont déjà expliqués depuis leur arrivée à l'Inalpi Arena, théâtre des finales ATP depuis 2021. Devant 4000 spectateurs survoltés, en direct à la télévision italienne, ils ont disputé vendredi un set d'entraînement d'une grande intensité.

L'Italien et l'Espagnol se sont séparés tout sourire après un selfie qu'Alcaraz a reposté ensuite sur ses réseaux sociaux, accompagné de deux émojis, deux épées croisées et le chiffre 1. Car cette cinquième édition italienne du "tournoi des maîtres" pourrait aussi être renommée "Bataille pour le trône mondial".

Repassé en tête du classement ATP après son sacre à Paris, son cinquième titre de l'année, Sinner, 24 ans, remet 1500 points en jeu à Turin, ceux glanés il y a un à la faveur de sa démonstration: cinq victoires en cinq matchs, sans perdre un seul set. Eliminé dès la phase de poules l'an dernier, Alcaraz, 22 ans, n'était, lui, reparti de Turin qu'avec 200 points dans ses valises.

"Une saison incroyable" Or les deux joueurs qui se sont partagé les quatre titres du Grand Chelem cette année (Australie et Wimbledon pour Sinner, Roland-Garros et US Open pour Alcaraz) ne sont séparés actuellement que par 250 points.

"C'est l'un des tournois les plus importants de l'année par le simple fait que la place de no 1 mondial s'y joue", a reconnu Sinner qui affiche un bilan de 51 victoires et six défaites cette saison. Avant de dédramatiser cette semaine: "Si je gagne (le tournoi) tant mieux, sinon, cela restera une saison incroyable", a estimé le natif du Haut-Adige.

C'est aussi l'occasion pour Sinner, sur ses terres et sa surface de prédilection (dur indoor, où il en est à 26 victoires de suite) de rééquilibrer un peu le bilan de son duel avec Alcaraz. L'Espagnol a pris le large dans leurs confrontations avec dix victoires, contre cinq pour Sinner qui a perdu quatre de leurs cinq duels cette année.

"Quand les gens imaginent notre rivalité, notre lutte pour la première place mondiale, ils pensent qu'on doit se détester, mais en fait, notre rivalité est très saine, on se ressemble", a souligné "Carlitos" qui a remporté huit titres en 2025, avec un bilan de 67 victoires et 8 défaites, la dernière dès son entrée en lice à Paris.

Un forfait qui fait jaser Une seule certitude: s'ils devaient se retrouver en demi-finale samedi ou en finale dimanche, il s'agira de leur dernier affrontement de la saison. Contrairement à Alcaraz, Sinner a en effet décidé de faire une croix sur le Final 8 de la Coupe Davis qu'il a remportée avec l'Italie en 2023 et 2024.

Sa décision, après une saison éprouvante physiquement comme émotionnellement avec sa suspension de trois mois après des contrôles positifs à un anabolisant et ses abandons à Cincinnati et Shanghai, a été très mal accueillie par ses compatriotes d'autant que la phase finale aura lieu cette année à Bologne.



Super League: Lausanne a l'occasion de rejoindre Sion au classement Le Lausanne-Sport a l'occasion de rejoindre le FC Sion dans la première partie du classement de Super League. Les deux clubs romands s'affrontent dimanche après-midi à la Tuilière (16h30).

Huitième avec 15 points, le LS est toujours en retard sur les Valaisans (5e, 18 pts), qui ont réussi une bien meilleure entame de championnat. Mais les Vaudois ont rectifié le tir ces derniers temps sur la scène nationale. Le week-end dernier, ils ont arraché une victoire importante sur le terrain du FC Zurich (2-1) alors que Sion s'est une nouvelle fois incliné devant Thoune (2-1).

Contraints de jouer le dimanche, la faute à leurs aventures européennes toujours programmées le jeudi soir, les Lausannois seraient bien inspirés d'engranger un maximum de points avant la dernière trêve internationale de l'année. Car ils devront ensuite négocier un calendrier infernal avec 9 matches programmés en l'espace de quatre semaines.

Dans le haut du classement, Bâle tentera de se rapprocher du leader thounois lors de la réception d'un Lugano (14h00) qui va mieux ces dernières semaines (quatre victoires en cinq matches). En déplacement à Saint-Gall (16h30), Young Boys tentera d'oublier sa déroute grecque en Europa League (défaite 4-0 à Thessalonique jeudi).



Un sixème succès de rang pour le leader Leonardo Bertone vient de frapper pour offrir à ses couleurs une sixième victoire de rang. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Mais jusqu’où ira le FC Thoune ? A Genève, la formation de l’Oberland a battu 1-0 le Servette FC pour cueillir un sixième succès de rang et pour, bien sûr, consolider sa place de leader.

Les Bernois ont forcé la décision à la 90e sur un coup-franc magnifique de leur capitaine Leonardo Bertone qui a laissé Joël Mall sans réaction. Même si le Servette FC a traversé quelques beaux moments dans cette rencontre, le succès du FC Thoune ne sort pas de nulle part. Les joueurs de Mario Lustrinelli ont mieux commencé et mieux terminé la rencontre que leurs adversaires qui accusent toujours trop de trous d’air. Cette inconstance est l’une des raisons qui explique pourquoi les Grenat demeurent sous la barre. Et s’ils devaient concéder dans quinze jours à Lucerne une troisième défaite de rang, leur saison risquerait bien de ressembler à un hiver sans fin.

Celle du FC Thoune, en revanche, pourrait être bien celle de tous les bonheurs. En tête du classement avec 9 points d’avance sur le FC Bâle qui reçoit Lugano dimanche, le promu peut croire désormais que le ciel est sa seule limite. Un football direct, une solidité sans faille et des éclairs de génie comme cette frappe de Bertone peuvent les mener très loin avec un maintien déjà acquis et un le top 6 bientôt validé.



Les Devils toujours intraitables sur leur glace La fête continue pour les Devils sur leur glace de Newark. Image: KEYSTONE/AP/Heather Khalifa Septième match à domicile et septième victoire pour New Jersey ! Malgré un réel ascendant adverse, les Devils se sont imposés 2-1 devant Pittsburgh aux tirs au but.

Jesper Bratt et Paul Cotter ont battu le portier Artur Silovs dans le shootout. New Jersey avait ouvert le score par Arseny Gritsyuk à la 20e avant de concéder l’égalisation à la 33e sur une réussite de Ryan Graves. A la faveur de ce succès, les Devils se sont à nouveau emparés de la première place de la Metropolitan Division.

Jonas Siegenthaler a été crédité d’un bilan de +1. En attaque, Timo Meier et Nico Hischier ont rendu une copie neutre. Touché au visage par un puck lors de l’ultime période, Nico Hischier a raté quelques shifts avant de revenir sur la glace.



Ferrari remporte le titre mondial en endurance La Ferrari no 51 a aussi gagné le titre des pilotes en WEC Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Ferrari a remporté le titre de champion du monde d'endurance (WEC). La marque italienne a placé ses voitures aux troisième, quatrième et cinquième places des 8 Heures de Bahreïn.

Cette dernière manche de la saison a été remportée par Toyota. La numéro 7 de Kamui Kobayashi, Mike Conway et Nick de Vries, partie en première ligne sur la grille de départ, s'est imposée après avoir contrôlé la course de bout en bout, malgré la pression de Peugeot et Cadillac en début de course, puis de Ferrari dans les trois dernières heures. Elle a devancé finalement de 19''378 l'autre Toyota conduite par le Vaudois Sébastien Buemi, accompagné par le Japonais Ryo Hirakawa et le Néo-Zélandais Brendon Hartley.

Ferrari, mal placée au départ, a fait une course intelligente pour remonter petit à petit, et décrocher son premier titre de champion du monde d'endurance depuis 1972. Ses trois équipages trustent aussi les trois premières places au championnat du monde des pilotes, remporté par celui de la Ferrari no 51, les Italiens Antonio Giovinazzi et Alessandro Pier Guidi et le Britannique James Calado.

Ces succès complètent un fabuleux Grand Chelem de tous les titres majeurs de la saison, après la victoire aux 24 Heures du Mans en juin. Le grand battu est Porsche, qui disputait à Bahreïn sa dernière course dans la catégorie reine de l'endurance, après avoir annoncé son retrait en fin de saison.



Premier League: Sunderland freine le leader Granit Xhaka et Sunderland étonnent en bien cette saison Image: KEYSTONE/AP/Joanna Chan Arsenal a concédé le nul 2-2 sur la pelouse de Sunderland lors de la 11e journée de Premier League. Les Black Cats de Granit Xhaka ont égalisé à la 94e par Brobbey.

Granit Xhaka a ainsi joué un mauvais tour à son ancien club. Sunderland a lutté avec un coeur immense. Les Black Cats ont même ouvert le score par le défenseur Ballard (36e). Après le repos, Saka (54e) et Trossard (74e) ont renversé la situation. Mais Brobbey, de manière acrobatique, a arraché un point mérité pour le promu, qui reste invaincu à domicile.

Arsenal peut cependant attendre avec sérénité le dénouement du choc dominical entre Manchester City et Liverpool, qui accusent déjà respectivement 7 et 8 points de retard.

