Le LS s'incline ++ Week-end parfait pour Bastianini

Leur grand mérite dans cette rencontre souvent emballante fut toutefois de ne jamais renoncer. Mené 4-1 à l’appel du dernier quart d’heure, Lausanne a esquissé le rêve d’une improbable remontada après les réussites de Noë Dussène et de Fousseni Diabaté. Mais malgré une ultime occasion pour Alban Ajdini, St. Gall pouvait préserver son avantage. Et plonger Lausanne et sa défense calamiteuse dans le doute.

Dans leur antre de la Tuilière, les Vaudois se sont inclinés 4-3 devant le FC St. Gall, un adversaire qui avait bataillé moins de 72 heures plus tôt dans le lointain Kazakhstan. Piégé par une superbe volée d’Isaas Schmdt après seulement 54’’ de jeu, le LS n’a jamais vraiment maitrisé cette rencontre. Bien trop vulnérables sur les contres orchestrés par Willem Geubels et par Chadrac Akolo, un duo qui a lancé sa saison sur d’excellentes bases, les Vaudois ont toujours évolué sur le fil du rasoir.

Le week-end a été parfait pour Bastianini. Pour la première fois de sa carrière, le Transalpin aura remporté le sprint (samedi) et la course principale (dimanche) d'un même Grand Prix.

En raison des fortes pluies tombées sur Paris et sa région durant les nuits du 31 juillet et du 1er août, les organisateurs ont décidé d'à nouveau annuler l'entraînement de natation, sans préciser les dernières données sur la contamination de l'eau.

Le meilleur chrono de ces séries a été l'oeuvre de Gabrielle Thomas, devant la Nigériane Favour Ofili (22''24) et Dina Asher-Smith (22''28). Pas de surprise à signaler, si ce n'est les forfaits de Shericka Jackson et de Marie-Josée Ta Lou.

"Ca n'était pas possible de faire mieux", a-t-elle relevé au micro de la RTS. "J'ai dû me battre jusqu'au bout. J'aurais dû partir plus vite, mais ça a commencé à être dur après 150 m", a poursuivi la 6e du 100 m, qui regrettait d'avoir dû enchaîner finale du 100 m samedi soir et séries du 200 dimanche matin.

En lice dans la deuxième série, Mujinga Kambundji a dû se contenter d'un chrono de 22''75 dans une course gagnée par l'Américaine Gabrielle Thomas (22''20). Elle a arraché pour 0''03 la 3e et dernière place directement qualificative pour les demi-finales programmées lundi soir (13e temps total).

Ralph Stöckli affiche un large sourire à mi-JO Image: KEYSTONE/JULIEN GRINDAT

Chef de mission de Swiss Olympic, Ralph Stöckli affichait un large sourire dimanche matin à l'heure de tirer le bilan à mi-JO.

"Six médailles (red: une d'or, une d'argent et quatre de bronze), c'est super", a-t-il lâché d'emblée.

"Comme je l'espérais, de nouvelles étoiles ont brillé et pris la place d'autres athlètes. L'exemple le plus parfait est le tir: Nina Christen, notre porte-drapeau, n'a pas eu les résultats escomptés. Mais nous avons quand même deux médailles en tir" dont la seule du plus précieux métal pour Chiara Leone, a-t-il rappelé.

"La médaille d'argent de Julie Derron en triathlon n'était pas non plus prévue. En revanche, il y avait des attentes en aviron et en natation", des sports dans lesquels la Suisse n'a conquis "que" deux médailles de bronze grâce au deux sans barreur Andrin Gulich/Roman Röösli et au spécialiste du 200 m dos Roman Mityukov.

"Ce bilan démontre bien que, comme je l'ai toujours répété, il faut trois chances de médaille pour espérer en obtenir une", a poursuivi l'ancien curleur, qui attache une grande importance à la valeur intrinsèque d'une performance. "Nous avons aussi cinq quatrièmes places", souligne-t-il.

Ces quatrièmes places prouvent aussi que la frontière entre l'exploit et la déception est étroite, a-t-il rappelé. Que la délégation suisse pourrait certes compter quelques breloques supplémentaires, mais que les quatre médaillés de bronze auraient tout aussi bien pu se retrouver "chocolat".

Une 6e place peut constituer un exploit

Ralph Stöckli est notamment revenu sur l'exemple de Noè Ponti, candidat déclaré aux médailles sur le 100 m papillon mais 4e à 0''10 de l'estrade samedi soir. "Noè semble lui-même content et fier de ce résultat", obtenu dans une épreuve où la concurrence est féroce et les cadors d'un niveau très proche.

"Et pour Mujinga Kambundji (6e du 100 m samedi, comme en 2021 à Tokyo), une place de finaliste constitue déjà un sacré exploit" dans la discipline-reine de l'athlétisme, a souligné le St-Gallois, qui se réjouit aussi de la belle performance du cycliste Stefan Küng samedi dans la course en ligne (7e) après une préparation tronquée et un contre-la-montre manqué (8e).

"On a obtenu de super résultats en dehors des médailles. Nous avons 21 places de finaliste (top 8), ce qui démontre la force du sport helvétique" qui peut compter sur de nombreux athlètes de pointe pour performer au plus haut niveau. "Et je suis persuadé que ce n'est pas fini, même si nous avions plus de chances de médaille durant la première moitié de ces Jeux", a-t-il convenu.

"On ne va pas s'ennuyer"

Ralph Stöckli cite en premier lieu les "battus" de la première semaine de compétition. "L'équipe de saut d'obstacles était très déçue" après sa non-qualification pour la finale. "Steve Guerdat et Martin Fuchs ont une facture ouverte. Ils sont de grands champions et vont réagir. Et pourquoi pas une médaille en kayak cross ?", où Martin Dougoud brûle de revanche après sa 4e place en slalom.

"Le beachvolley peut nous apporter une médaille. Je me réjouis aussi de voir nos spécialistes d'athlétisme à l'oeuvre. Simon Ehammer a les moyens d'aller chercher une médaille à la longueur, et la perchiste Angelica Moser est capable de tous les exploits", a-t-il encore souligné. "On ne va pas s'ennuyer, et on fêtera sûrement d'autres médailles dans cette Maison suisse", a-t-il conclu.