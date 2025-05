Les adieux de Gasquet ++ Bologne prolonge son coach

Tour d'Italie: Denz gagne en solitaire la 18e étape La joie de Nico Denz à l'arrivée Image: KEYSTONE/AP/Massimo Paolone L'Allemand Nico Denz a remporté en solitaire la 18e étape du Tour d'Italie à Cesano Maderno. Le Mexicain Isaac del Toro a conservé le maillot rose de leader au terme de cette étape de transition.

Le vainqueur, qui appartient à la formation Red Bull Bora, faisait partie d'une longue échappée qui a compté jusqu'à 36 coureurs. Il s'est détaché seul à 18 km de l'arrivée pour décrocher sa troisième victoire dans le Giro après ses deux succès d'étape en 2023.

Denz (31 ans) s'est imposé avec 1'01 d'avance sur un premier groupe de poursuivants réglé au sprint par l'Italien Mirco Maestri devant le Belge Edward Planckaert. Le peloton ne s'est pas inquiété de cette échappée. Les favoris, dont le maillot rose Isaac Del Toro, ont franchi la ligne avec 14 minutes de retard sur le vainqueur.

Au général, avant les deux étapes de montagne prévues vendredi et samedi, Del Toro conserve 41 secondes d'avance sur l'Equatorien Richard Carapaz et 51 sur le Britannique Simon Yates.



Roland-Garros: Sinner expédie Gasquet à la retraite Les larmes de Richard Gasquet après sa défaite Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Le no 1 mondial Jannik Sinner a mis fin à la carrière de Richard Gasquet. Il a battu le Français 6-3 6-0 6-4 au deuxième tour de Roland-Garros.

Gasquet (38 ans), qui avait disputé son premier match sur le circuit ATP en 2002, avait annoncé que le tournoi parisien, dans lequel il figurait pour la 22e fois, serait son dernier. Sinner (23 ans) affrontera au prochain tour le Tchèque Jiri Lehecka (ATP 34).

Dès la balle de match achevée, le tout jeune retraité a été salué par une ovation debout de la foule, tandis qu'il s'asseyait sur son banc, les yeux rougis par les larmes en attendant la cérémonie prévue pour honorer sa carrière. "Bien sûr, nous appartenons à des générations différentes", a souligné Sinner sur le Central dans son interview d'après-match.

Carrière exceptionnelle "Tu as joué pendant une ère incroyable pour le tennis", celle des Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, a rappelé l'Italien. "Bravo pour ta carrière exceptionnelle, pour tout ce que tu as fait. C'est ton moment", a lancé Sinner à Gasquet avant le début de la cérémonie d'hommage.

Alexander Zverev (ATP 3) s'est quant à lui qualifié pour le troisième tour en dominant le Néerlandais Jesper de Jong (ATP 88), malgré la perte du premier set. Toujours à la poursuite d'un premier titre en Grand Chelem, l'Allemand de 28 ans s'est imposé 3-6 6-1 6-2 6-3 en 2h58 de jeu.



Bologne prolonge son entraîneur jusqu'en 2027 Vincenzo Italiano a prolongé son bail avec Bologne Image: KEYSTONE/EPA/SERENA CAMPANINI Bologne a prolongé le contrat de son entraîneur Vincenzo Italiano jusqu'en juin 2027, a-t-il annoncé jeudi.

Le club des internationaux suisses Remo Freuler, Dan Ndoye et Michel Aebischer a remporté la Coupe d'Italie ce printemps.

"Nous sommes très heureux de prolonger notre relation avec Vincenzo Italiano. Comme nous l'avions dit à plusieurs reprises, cela a toujours été notre intention et nous sommes ravis de relever de nouveaux défis la saison prochaine", a expliqué Claudio Fenici, le directeur général du club.

Italiano a rejoint Bologne l'été dernier en provenance de la Fiorentina où il avait passé trois saisons (2021-24). Sous sa conduite, les Rossoblu ont remporté la Coupe d'Italie, premier trophée du club depuis 1974, en battant en finale l'AC Milan (1-0), et ont terminé à la 9e place du Championnat d'Italie.

Si Bologne a fait le choix de la stabilité, les autres cadors de la Serie A devraient vivre une intersaison tourmentée avec des changements d'entraîneurs attendus pour l'AC Milan, la Juventus, l'AS Rome ou la Lazio. Même le champion en titre Naples pourrait être concerné: son coach Antonio Conte est convoité par la Juve.



Abandon de Juan Ayuso Juan Ayuso a abandonné le Giro jeudi Image: KEYSTONE/EPA/ANSA / LUCA ZENNARO L'Espagnol Juan Ayuso a quitté le Tour d'Italie lors de la 18e étape jeudi. Son abandon est survenu deux jours après celui de Primoz Roglic, l'autre grand favori au départ de ce Giro.

Ayuso était le leader désigné de l'équipe UAE mais n'était que 26e au général à plus de 49 minutes du maillot rose Isaac Del Toro, son coéquipier. Il a mis pied à terre à environ 110 km de l'arrivée jeudi.

L'Espagnol de 22 ans souffre d'une blessure à un genou depuis une chute lors de la 9e étape qui avait nécessité la pose de trois points de suture. Jeudi, il avait en plus l'oeil droit complètement fermé après avoir été piqué par une abeille la veille.

Juan Ayuso avait perdu toutes ses chances d'accéder au podium mardi en concédant plus de douze minutes sur ses principaux rivaux au général lors de la première grande étape de montagne. Et il a encore fini très loin mercredi.

Révélation de la Vuelta 2022 qu'il avait terminée 3e à seulement 19 ans, Ayuso avait de très fortes ambitions avant son premier Giro. Il a gagné la 7e étape à Tagliacozzo mais a chuté deux jours plus tard. Il quitte le Giro par la petite porte, un an après avoir déjà abandonné le Tour de France, positif au Covid.



Jorge Martin entend quitter Aprilia à la fin de la saison Jorge Martin souhaite quitter Aprilia en fin de saison d Image: KEYSTONE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL L'Espagnol Jorge Martin a fait part jeudi de son intention de quitter Aprilia à la fin de la saison.

Le champion du monde en titre de MotoGP n'a encore disputé aucune course complète avec cette écurie en 2025 en raison d'une succession de blessures.

"Compte tenu de la nécessité de prendre une décision concernant une date fixée par mon contrat, j'ai décidé d'exercer mon droit de me libérer pour la saison 2026. Je l'ai toujours fait avec respect, clarté et dans le seul but de prendre en main mon avenir d'athlète professionnel", a annoncé Martin, 27 ans, dans un communiqué.

Les rumeurs couraient depuis une semaine sur une rupture entre le champion du monde et Aprilia, écurie pour laquelle il avait signé l'année dernière après avoir remporté le titre sur une Ducati-Pramac. Par cette décision, il affirme ne pas avoir violé son contrat qui couvrait en principe plusieurs saisons, et regrette implicitement un manque de flexibilité de la part de son employeur.

"Lorsque nous l'avons signé, j'ai convenu avec Aprilia que, si certaines circonstances ne se présentaient pas, je me réservais le droit de décider de mon avenir pour 2026. C'était une condition essentielle pour accepter la proposition de contrat qui m'a été proposée à ce moment-là", souligne Jorge Martin.

"Ouvert au dialogue" "Malheureusement, les circonstances liées aux chutes, bien qu'elles n'affectent pas ce que nous avions convenu, ont affecté cette phase", poursuit l'Espagnol, assurant avoir "toujours été ouvert au dialogue avec Aprilia afin d'étendre cette période à un certain nombre de Grands Prix après (son) retour à la compétition".

Tout cela aurait permis "aux deux parties de se donner une seconde chance et de se sentir à l'aise avant de prendre une décision pour 2026", conclut Martin, qui s'est blessé à l'intersaison et avait manqué les trois premières courses. Il a été à nouveau blessé lors du Grand Prix du Qatar en avril lorsqu'il a été percuté par un autre concurrent après avoir chuté.



Jonathan Tah quitte Leverkusen et s'engage avec le Bayern Jonathan Tah a signé pour 4 ans au Bayern Munich Image: KEYSTONE/EPA Le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka perd le pilier de sa défense.

L'international allemand Jonathan Tah (29 ans) s'est engagé pour quatre saisons soit jusqu'à l'été 2029 avec le Bayern, a annoncé le club munichois jeudi dans un communiqué.

"Je me réjouis de rejoindre le Bayern Munich. Je souhaite prendre ici des responsabilités et travailler dur chaque jour pour que nous connaissions le succès en équipe et que l'on remporte ensemble beaucoup de titres", a souligné Jonathan Tah après avoir passé sa visite médicale mercredi, cité dans le communiqué du Bayern.

"Ce n'est pas un secret que l'on a Jonathan Tah depuis longtemps dans le radar. On apprécie sa classe: c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités", a estimé le directeur sportif Max Eberl.

Le Bayern réalise son premier transfert de l'été - Tah est la deuxième recrue estivale, car Tom Bischof a signé fin janvier pour un début de contrat au 1er juillet -, mais ne précise pas si son nouveau joueur disputera le Mondial 2025 des clubs (15 juin-13 juillet) aux Etats-Unis.

Le défenseur aux 35 sélections avec la "Mannschaft" était engagé jusqu'au 30 juin avec Leverkusen, avec qui Tah avait signé le doublé Bundesliga/Coupe d'Allemagne en 2023/24. Selon la presse allemande, le Bayer réclamait une somme d'argent pour le libérer avant cette date.



Marini sérieusement blessé lors d'essais au Japon Luca Marini a été sérieusement blessé à la suite d'une chute lors d'essais au Japon Image: KEYSTONE/EPA EFE Pilote de MotoGP, Luca Marini a été sérieusement blessé à la suite d'une lourde chute lors d'essais en vue d'une course d'endurance au Japon. L'Italien souffre notamment d'un pneumothorax.

Marini, qui devait rester en observation sur place jusqu'à ce qu'il soit jugé apte à voyager, souffre d'une luxation d'une hanche, de lésions des ligaments d'un genou, de fractures du sternum et d'une clavicule, ainsi que d'un pneumothorax, a indiqué son écurie Honda jeudi dans un communiqué.

Actuel 13e du Championnat du monde de MotoGP, Marini effectuait son deuxième jour d'essais pour les 8 Heures de Suzuka, une course d'endurance se déroulant sur le circuit qui accueille le GP du Japon de Formule 1. L'Italien de 27 ans a publié une photo sur son compte Instagram le montrant allongé dans un lit d'hôpital faisant un signe de paix, avec une légende, en italien, disant "Merci à tous pour le soutien ! Je vous tiendrai au courant".



Une 3e finale de Coupe Stanley de suite pour les Panthers Les Florida Panthers ont conquis le troph閑 Prince of Wales, mais ils en veulent plus Image: KEYSTONE/AP/Chris Seward Les Panthers disputeront une troisième finale consécutive de Coupe Stanley.

Florida a validé son ticket en allant s'imposer 5-3 mercredi sur la glace des Carolina Hurricanes dans l'acte V de la finale de la Conférence Est de NHL.

Battus 4-1 par les Vegas Golden Knights en 2023, les Panthers avaient vaincu Edmonton en sept matches l'an dernier pour décrocher la première Coupe Stanley de leur histoire. Ils pourraient d'ailleurs bien retrouver au stade ultime les Oilers d'Edmonton, qui mènent 3-1 face aux Dallas Stars de Lian Bichsel en finale à l'Ouest.

Florida, qui avait disputé une première finale de Coupe Stanley en 1996 (défaite 4-0 face à Colorado), a fêté cette qualification comme une simple victoire en saison régulière. "Je me souviens qu'il y a deux ans, nous avions déjà l'impression d'avoir accompli un exploit sachant d'où nous venions", a déclaré l'attaquant Matthew Tkachuk, cité sur le site d'ESPN.

"C'est du business, et nous avons un objectif plus grand en tête", a poursuivi l'ailier américain, qui a réussi un but et un assist dans le match 5 face aux Hurricanes. Son but, inscrit à la 28e minute, fut capital: il a permis aux Panthers, menés 2-0 au terme de la première période après s'être inclinés 3-0 dans l'acte IV, de débloquer leur compteur pour se relancer complètement.

Florida a même marqué trois buts consécutifs pour prendre l'avantage 3-2 dès la 32e. Les Hurricanes ont pu égaliser à la 49e, mais Carter Verhaeghe a redonné l'avantage aux Panthers pour de bon à la 53e en réussissant son 12e "game winning goal" en play-off depuis le printemps 2022. Sam Bennett a scellé le score dans une cage vide à 54'' de la fin pour sa 10e réussite dans ces séries finales 2025.



Le Thunder fonce en finale en pleine confiance Le Thunder est en finale NBA Image: KEYSTONE/EPA/GERALD LEONG Oklahoma City s'est qualifié pour la finale NBA. Le Thunder a réussi une démonstration de force face aux Minnesota Timberwolves, écrasés 124-94 dans l'acte V de la finale de la Conférence Ouest.

Un dernier match à sens unique a permis au Thunder du MVP Shai Gilgeous-Alexander (34 points, 7 rebonds, 8 passes) de se projeter avec gourmandise vers sa première finale NBA depuis 2012. Emmené par Kevin Durant, James Harden, Russell Westbrook mais aussi Thabo Sefolosha, OKC avait été défait par le Miami Heat de LeBron James.

Sous sa forme actuelle, le Thunder, installé en Oklahoma depuis 2008, n'a jamais soulevé le trophée Larry O'Brien, remporté en 1979 en tant que Seattle SuperSonics. Il affrontera à partir du 5 juin soit les Indiana Pacers, soit les New York Knicks, menés 3-1 en finale à l'Est avant le match 5 prévu jeudi au Madison Square Garden.

La franchise voit aboutir son projet de reconstruction enclenché en 2020 autour de jeunes joueurs et d'un jeune entraîneur, Mark Daigneault (40 ans). Privé de play-off en 2021, 2022 et 2023, le Thunder avait rebondi de façon spectaculaire en terminant en tête de la Conférence ouest l'an passé, avant d'échouer au 2e tour des séries finales face aux Dallas Mavericks de Luka Doncic.

Armé du meilleur bilan de la Ligue cette saison (68 victoires-14 défaites), Oklahoma City a écrasé Memphis (4-0) au 1er tour avant de se sortir d'une série irrespirable contre Denver et Nikola Jokic (4-3). La finale de Conférence aura semblé beaucoup plus facile face aux Timberwolves, largement dominés, incapables de mettre en échec l'attaque du Thunder comme l'avaient fait les Nuggets.



Pas de titre pour Ricardo Rodriguez Ricardo Rodriguez (à droite) et Natan à la poursuite de Malo Gusto. Image: KEYSTONE/EPA/Jakub Kaczmarczyk Ricardo Rodriguez n’a pas couronné sa magnifique carrière avec un titre européen. A Wroclaw, le Zurichois et le Betis Séville sont tombés devant Chelsea lors de la finale de la Conference League.

Les Andalous se sont inclinés 4-1 après avoir pourtant ouvert le score à la 9e minute par le Marocain Abde. Mais les Londoniens ont renversé la table en l’espace de cinq minutes par Enzo Fernandes (65e) et Nicolas Jackson (70e). L’Argentin et le Sénégalais ont exploité deux centres délicieux de Cole Palmer pour marquer. Longtemps transparent, le maître à jouer de Chelsea est sorti de sa boîte au bon moment pour forcer la décision dans cette finale avec ses deux caviars.

Jadon Sancho a assuré le succès des siens avec le 3-1 de la 83e. L’ancien joueur de Dortmund a trouvé le petit filet opposé pour classer l’affaire. Dans le temps additionnel, c'est l'Equatorien Moises Caicedo qui scellait le score. Un score bien trop sévère pour le Betis.

Une absence qui a pesé Ricardo Rordiguez n’était plus là pour s’opposer à la furia de Chelsea en fin de match. Touché aux adducteurs, il a été contraint de céder sa place à la pause au Français Romain Perraud. L’absence de l’homme aux 127 sélections a été cruellement ressentie dans une seconde période qui a tourné au cauchemar pour le Betis. Avec son expérience et sa lecture du jeu, il avait parfaitement tenu son flanc gauche durant les 45 minutes qu'il a passées sur le terrain. Son remplaçant ne peut pas en dire autant. Il convient d’espérer que cette gêne ne l'empêchera pas de participer à la tournée américaine de l’équipe de Suisse, dont il demeure l’un des piliers.

Avec ce succès, Chelsea complète sa collection après avoir remporté la Ligue des Champions et l’Europa League. On rappellera que la formation d’Enzo Maresca avait entamé sa campagne européenne à la fin août avec un barrage pour le moins "compliqué" devant le Servette FC. Victorieux 2-0 à Stamford Bridge, les Blues avaient été battus 2-1 à Genève dans une rencontre au cours de laquelle ils avaient été vraiment bousculés.



C'est déjà fini pour les Suisses Jil Teichmann: rien à espérer contre la puissance d'Aryna Sabalenka. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Il n’y a pas eu de miracle pour Jil Teichmann (WTA 97) à Paris. Malgré un début de rencontre remarquable, la gauchère s’est logiquement inclinée 6-3 6-1 devant la no 1 mondiale Aryna Sabalenka.

Jil Teichmann a mené 3-1 0-30 avant de subir la loi de la Bélarusse qui s’avance comme la grandissime favorite du tournoi même si elle n’a encore jamais joué une finale à Roland-Garros. Au fil des minutes, Aryna Sabalenka a imposé sa formidable puissance pour ne laisser que des miettes à son adversaire, le jeu de l’honneur du second set à 4-0 pour être précis.

Huitième de finaliste du tournoi en 2022, Jil Teichmann n’a pas signé l’impossible exploit pour porter encore les couleurs suisses à Roland-Garros. Après les défaites de Stan Wawrinka lundi, de Viktorija Golubic et Jil Teichmann mercredi, la quinzaine se poursuivra sans aucun ressortissant de Swiss Tennis encore en lice dans les simples. Classé bien trop loin pour être protégés par un statut de tête de série, ce trio abordait, il est vrai le tournoi avec des ambitions fort limitées.

Le tennis suisse est vraiment au creux de la vague avec un Stan Wawrinka en bout de course, une Belinda Bencic trop souvent trahie par son corps et une relève qui tarde à justifier toutes les promesses entretenues ces dernières années. On doute que le rebond puisse se produire dans un mois à Wimbledon.



La superbe réponse d'Isaac Del Toro Une première victoire d'étape dans un grand tour pour Isaac Del Toro. Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO Le maillot rose Issac Del Toro a enlevé à Bormio la 17e étape du Tour d’Italie. Il a devancé le Français Romain Bardet et l’Equatorien Richard Carapaz qui s’empare de la deuxième place du général.

A la peine la veille, le Mexicain a réagi un grand champion pour cueillir son premier succès d’étape dans un grand tour. Il a attaqué dans la descente sur Bormio pour surprendre Romain Bardet, l’ultime rescapé de l’échappée matinale, et Richard Carapaz, les deux seuls coureurs à l’accompagner dans ce final. Il avait auparavant porté une première offensive dans l’ascension du col de La Motte à laquelle seul Carapaz avait pu répondre.

Le grand perdant du jour se nomme Simon Yates qui a cédé sa deuxième place à Carapaz. Mais les positions demeurent extrêmement serrées avec une avance de 41’’ pour Del Toro sur Carapaz et de 51’’ sur Yates. Jeudi, les trois hommes vivront une étape promise aux sprinters avant les grandes explications de vendredi à Champoluc et de samedi à Sestrière.





Janne Kuokkanen quitte Lausanne Janne Kuokkanen: une seule saison au LHC. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Malgré un contrait qui courait encore la saison prochaine, Janne Kuokkanen ne portera plus les couleurs du Lausanne HC. Le club précise que cette séparation s’est faite en plein accord.

L’attaquant de 27 ans avait rejoint le LHC l’été dernier. Il a malheureusement dû mettre un terme à sa saison en janvier en raison d'une blessure à la main après avoir comptabilisé 25 points en 35 matches.



Casper Ruud trahi par son genou Casper Ruud (à droite): rien à faire contre Nuno Borges... Image: KEYSTONE/AP/Lindsey Wasson Finaliste en 2023 et 2024 et demi-finaliste l'an dernier, Casper Ruud a chuté au 2e tour de Roland-Garros. Diminué par une blessure au genou, le Norvégien a été éliminé par Nuno Borges (ATP 41).

Le no 8 mondial s'est incliné 2-6 6-4 6-1 6-0 devant le Portugais. On a très vite compris qu'il n'était pas vraiment en mesure de défendre ses chances en raison de cette douleur au genou. Victorieux le mois dernier du Masters 1000 de Madrid, Casper Ruud avait fait l'impasse sur le Geneva Open dont il était le tenant du titre, pour se ménager avant ces Internationaux de France. Son tableau devait le conduire théoriquement vers un quart de finale contre Carlos Alcaraz.