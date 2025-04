Les Jets sous pression ++ Shaqiri euphorique

Nino Niederreiter et les Jets sous pression Nino Niederreiter tente d'échapper à Alexandre Texier. Un match à oublier pour le Grison. Image: KEYSTONE/AP/Connor Hamilton Tout est à refaire pour Winnipeg ! Battus 5-1 à Saint-Louis lors de l'Acte IV du quart de finale de leur Conference, les Jets ne mènent plus le bal. Victorieux des deux premiers matches mais déjà battus lors de l'Acte III, Nino Niederreiter et ses coéquipiers ont pourtant eu le bonheur d'ouvrir le score dimanche. Mais deux buts concédés en l'espace de 91'' à la fin du deuxième tiers ont sonné le glas des espérances de la meilleure équipe de la saison régulière. Crédité d'un bilan de -2, Nino Niederreiter n'a pas encore comptabilisé le moindre point dans cette série. A lui de rectifier le tir mercredi soir à Winnipeg dans un Acte V qui vaudra son pesant d'or.

Xherdan Shaqiri: "Nous sommes bien partis pour le doublé" Xherdan Shaqiri: une communion totale avec le public rh駭an. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT "Un vent nouveau souffle sur le FC Bâle !" Capitaine exemplaire et décisif, Xherdan Shaqiri n’a pas caché sa satisfaction après la qualification de son équipe pour la finale de la Coupe de Suisse. "Tout est dans le mental, poursuit le no 10. Cela commence à l’entraînement où tu veux gagner chaque jeu. Après en match, tu sais que tu peux gagner à tout moment. Il fallait dans ce club un ou deux anciens pour pousser les jeunes." "Aujourd’hui face à Lausanne, nous avons été menés deux fois au score. Nous avons commis des erreurs, mais nous sommes parvenus à revenir. A la fin, il n’y avait que le FC Bâle qui voulait jouer. Je suis heureux aussi qu’un remplaçant inscrive le but de la victoire. Léo Leroy n’était sans doute pas heureux de ne pas commencer le match. Mais quand ils sont entrés, lui et les autres ont vraiment apporté beaucoup." Pour Xherdan Shaqiri, le septième doublé de l’histoire du FC Bâle est en bonne voie. "Je crois que nous sommes désormais bien partis pour le réaliser", sourit celui qui a métamorphosé le jeu du FCB.

Un septième but en championnat pour Zeki Amdouni Zeki Amdouni arme sa frappe victorieuse pour le 3-0. Image: KEYSTONE/EPA/JOSE SENA GOULAO Zeki Amdouni a trouvé pour la première fois le chemin des filets en avril. Le Genevois a marqué lors du succès 6-0 à domicile de Benfica face à Aves lors de la 31e journée du championnat du Portugal. Le joueur prêté par Burnley a inscrit le 3-0 à la 26e. Remplacé à la 67e, Zeki Amdouni a comptabilisé son 7e but en championnat, son 9e toutes compétitions confondues. Au coude-à-coude avec le Sporting, Benfica jouera très certainement le titre le 10 mai lors du derby. S’il prolonge son expérience à Benfica, Zeki Amdouni aura le bonheur de disputer la première Coupe du monde des clubs avec un derby suisse le 16 juin contre le Boca Juniors de Lukas Blondel à Miami.

Un 20e titre pour Liverpool Mo Salah: buteur le jour du sacre. Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Liverpool a décroché son 20e titre national le premier depuis 2020. Les Reds ont cueilli face à Tottenham la victoire (5-1) qui leur manquait pour succéder à Manchester City. Liverpool compte désormais 15 points d'avance sur Arsenal avant les quatre dernières journées. Avec ce 20e titre, les Reds égalent le record établi par Manchester United en 2013. Mené au score, Liverpool a renversé la situation grâce à des réussites de Luis Diaz, Alexis Mac Allister, de Cody Gakpo et de Mo Salah. Le dernier but fut un autogoal de Destiny Udogie. Avec ce sacre, Arne Slot, le successeur de Jürgen Klopp, boucle sa première année à la tête de l’équipe avec un bilan largement positif même s’il est entaché par l’élimination devant le PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions. En Premier League, Mo Salah et ses coéquipiers ont maitrisé leur sujet à la perfection.

Le FC Bâle terrasse le Lausanne-Sport à la 110e minute L'immense déception des Lausannois après le 3-2 de Léo Leroy. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La 100e finale de la Coupe de Suisse opposera le FC Bâle au FC Bienne le 1er juin au Wankdorf. Au lendemain de la qualification historique des Seelandais, les Rhénans n’ont pas failli. Au Parc St-Jacques, le FC Bâle s’est imposé 3-2 devant le Lausanne-Sport sur une réussite de Léo Leroy à la 110e minute. Le Français a concrétisé la supériorité très marquante de son équipe qui a su fort bien réagir après une première mi-temps fort médiocre. Le leader de la Super League est, ainsi, plus que jamais en course pour le doublé. Mais Fabio Celestini sait parfaitement que la finale du 1er juin ne sera pas une formalité face à ces Biennois capables vraiment de tous les exploits. Six jours après sa qualification pour le "Championship Group", le Lausanne-Sport n’a pas couronné sa semaine sur un exploit XXL. La déception sera bien présente dans les têtes des joueurs de Ludovic Magnin. Ils ont, en effet, mené à deux reprises au score grâce à une tête de Kévin Mouanga (27e) et un exploit personnel d’Aliou Baldé (65e). Seulement, la précision toujours aussi clinique de Xherdan Shaqiri sur les balles arrêtées leur a interdit de rêver trop longtemps. Un grand regret quand même Le capitaine rhénan a armé les deux corners qui ont permis à ses couleurs de revenir à la hauteur de l’adversaire avec le 1-1 de Bénie Traoré juste après la pause et le 2-2 provoqué par un autogoal de Baldé (74e). Le grand regret pour les Lausannois viendra certainement d’une entame de seconde mi-temps bien trop timorée. Ils ont été très vite submergés par les vagues adverses. Sans les exploits de Karlo Letica, le FC Bâle aurait forcé la décision plus tôt. Revenu en grâce après le sombre épisode du renouvellement de son contrat, le portier croate a réussi deux arrêts fantastiques sur un coup franc de Shaqiri et sur une tête de Kevin Carlos. Il lui reste maintenant à conserver cette flamme pour aider son équipe dans la course à l’Europe. Ludovic Magnin et ses joueurs doivent vite oublier cette demi-finale pour gagner un rang au classement pour figurer à nouveau la scène européenne. Et pour que cette saison soit une saison pleinement réussie malgré la blessure d'Alvin Sanches. On a le sentiment que cette demi-finale aurait épousé un autre scénario si les Lausannois avaient pu compter sur leur maître à jouer.

Nyon sacré champion de Suisse chez les dames Samantha Breen (à gauche) et Nyon ont détrôné Elfic Fribourg dimanche Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Nyon a bel et bien mis fin à la domination d'Elfic sur le basket féminin suisse. Les joueuses du coach Loan Morand sont devenues championnes de Suisse dimanche en battant les sextuples tenantes du titre fribourgeoises en quatre matches en finale des play-off de SBL. Les Nyonnaises, qui avaient déjà battu les Elfes l'automne dernier en SuperCoupe puis surtout il y a trois semaines en finale de la Coupe de Suisse, ont parachevé leur oeuvre en s'imposant 69-58 dimanche au Rocher dans l'acte IV d'une série prévue au meilleur des cinq matches. Une telle issue semblait pourtant hautement improbable il y a tout juste un an. Elfic avait ainsi remporté les 16 titres mis en jeu en Suisse entre l'entame de la saison 2020/21 et la fin de l'exercice 2023/24 (Championnat, Coupe, Coupe de la Ligue et SuperCoupe). La formation entraînée par Romain Gaspoz, qui avait certes eu besoin de cinq matches pour battre Nyon en finale des play-off 2024, doit se contenter d'un cinquième sacre consécutif en SBL Cup en 2024/25. Nyon Basket Féminin est monté en puissance tout au long de la saison. Le trophée soulevé à la mi-mars en European Women's Basket League - certes le troisième échelon européen, où seules quatre équipes étaient engagées - a certainement "boosté" la confiance de l'équipe de la présidente Carine Moura. Les Nyonnaises ont surfé cette vague pour décrocher le quatrième titre national de l'histoire de leur club, après ceux conquis en 1973, 1979 et 1984. Breen décisive Mené 36-26 à la 23e, Elfic s'est pourtant battu jusqu'au bout. Les Fribourgeoises ont même repris les commandes en menant 48-47 à 8'43 de la fin. Mais les Nyonnaises ont réagi en championnes, infligeant alors un 14-0 aux Elfes sous l'impulsion de Samantha Breen, auteure de 8 de ses 14 points durant ce partiel décisif. L'Américaine a également réussi 20 rebonds dimanche pour une performance XXL.

Masarova s'incline lourdement en 16e de finale Rebeka Masarova n'a rien pu faire en 16e de finale à Madrid Image: KEYSTONE/EPA EFE/JULIAN PEREZ Belinda Bencic sera la seule Suissesse en lice en 8es de finale du WTA 1000 de Madrid. Rebeka Masarova (WTA 153) s'est en effet lourdement inclinée au 3e tour dimanche après-midi. Issue des qualifications sur la terre battue madrilène, Rebeka Masarova a été battue 6-2 6-0 par l'Américaine Peyton Stearns (WTA 44). La Bâloise n'a jamais eu sa chance dans ce match, se montrant bien trop vulnérable derrière ses deuxièmes balles de service (4 points gagnés au total quand sa première balle ne passait pas). Rebeka Masarova (25 ans) a certes pu y croire lorsqu'elle a signé son unique break de la journée pour revenir à 3-2 dans la manche initiale. Mais cet espoir fut de très courte durée, Peyton Stearns remportant même les neuf derniers jeux d'une partie qui n'a duré que 65 minutes. Malgré cette sèche défaite, Rebeka Masarova peut tirer un bilan plus que positif à l'issue de ce tournoi. Elle y a remporté quatre matches au total, dont un face à la 24e mondiale Yulia Putintseva au 2e tour du tableau principal, ce qui lui permettra de gagner une trentaine de places au classement WTA.

Pogacar gagne sa troisième Doyenne, en solitaire Tadej Pogacar a gagné son 3e Liège-Bastogne-Liège Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Tadej Pogacar a conclu en beauté la saison des classiques printanières. Intouchable, le Slovène a remporté en solitaire Liège-Bastogne-Liège, après avoir déjà triomphé cette année lors du Tour des Flandres et sur la Flèche wallonne. Déjà vainqueur de la Doyenne des classiques en 2021 et en 2024, Tadej Pogacar a placé une accélération irrésistible dans la côte de la Redoute, habituel juge de paix de cette épreuve, située à quelque 35 km de l'arrivée. Le champion du monde sur route 2025 a rapidement compté pris une minute d'avance sur ses poursuivants. Pogacar a parfaitement géré ses efforts dans le final, prenant le temps d'aller taper dans les mains de supporters massés le long des barrières sur la ligne droite d'arrivée. Il s'est imposé avec 1'03 d'avance sur l'Italien Giulio Ciccone (2e), lequel a battu au sprint l'Irlandais Ben Healy (3e). Le peloton principal a rallié l'arrivée quelques secondes plus tard, réglé par l'Italien Simone Velasco. Seul Helvète présent dans ce groupe, le champion de Suisse 2024 Mauro Schmid a pris la 22e place. Deuxième d'une édition 2020 disputée en octobre à cause du Covid, Marc Hirschi, loin de sa meilleure forme, a terminé 45e à 2'20.

MotoGP: Alex Marquez s'impose et prend les commandes Alex Marquez peine à contenir son émotion Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton Alex Marquez (Ducati) a fait coup double dimanche à Jerez. L'Espagnol a remporté le GP d'Espagne de MotoGP pour prendre les commandes du championnat du monde, avec 1 point d'avance sur son frère aîné Marc qui a dû se contenter d'une 12e place après une chute. Titré en Moto3 en 2014 puis en Moto2 en 2019, Alex Marquez a mis fin à une attente interminable pour lui: à 29 ans, il tient enfin son premier "vrai" succès dans la catégorie-reine, lui qui évolue en MotoGP depuis le début de la saison 2020. Il avait déjà gagné dans cette catégorie, mais en sprint (Grande-Bretagne 2023). Deuxième de la course dominicale en Thaïlande, en Argentine et aux Etats-Unis, 2e des cinq sprints disputés cette année, le Catalan a devancé de 1''561 son dauphin, le Français Fabio Quartararo (Yamaha), qui était parti en pole. Le podium est complété par l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), à 2''217. Vainqueur des cinq sprints et de trois des quatre premiers GP, Marc Marquez (Ducati) a chuté dès le 3e tour pour laisser le champ libre à son cadet. Le sextuple champion du monde de MotoGP a réussi impressionnante course-poursuite, malgré une machine endommagée. Il s'agit de son deuxième couac de la saison après sa chute à Austin.

Mujinga Kambundji renonce à s'aligner à Shanghai Mujinga Kambundji renonce Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Mujinga Kambundji n'a pas pu défendre pleinement ses chances samedi à Xiamen. Malade, la Bernoise a qui plus est souffert du jet-lag, explique-t-elle dans un message audio transmis par son équipe de management. La championne du monde 2025 du 60 m en salle renonce donc à s'aligner samedi prochain à Shanghai, où elle aurait également dû disputer le 200 m, a-t-elle annoncé dimanche. Sa prochaine compétition est pour l'heure prévue le 16 mai à Doha, toujours dans le cadre de la Ligue de diamant, avec cette fois-ci un 100 m. Mujinga Kambundji a, de son propre aveu, "manqué de substance" et donc d'énergie samedi à Xiamen sur 200 m. Auteure d'un bon départ, elle a effectivement flanché sur la ligne droite pour terminer au 9e et dernier rang en 23''51.

Les épéistes suisses provoquent un scandale diplomatique Ian Hauri et ses compère de l'équipe de Suisse M23 sont au coeur d'un scandale diplomatique Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Médaillée d'argent des Européens M23 de Tallinn samedi, l'équipe de Suisse d'épée messieurs a provoqué un scandale diplomatique. Battu en finale par Israël, le quatuor helvétique ne s'est pas tourné vers les drapeaux comme le veut l'usage lors de la cérémonie de remise des médailles, contrairement aux Israéliens et aux Italiens (3es). Il faut croire que Ian Hauri, Théo Brochard, Jonathan Fuhrimann et Sven Vineis voulaient ainsi exprimer un point de vue politique. C'est en tout cas ainsi que cela a été perçu en Israël. Même les plus hautes instances israéliennes ont émis de sévères critiques: "Honte à l'équipe de Suisse pour son comportement irrespectueux", a écrit le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar sur X. "Vous ne savez pas comment perdre et vous vous êtes comportés d'une manière qui vous embarrasse et embarrasse votre pays." La Fédération suisse n'a elle non plus guère apprécié le comportement de son équipe. "Swiss Fencing ne comprend pas que son équipe ait profité de la remise des prix pour une manifestation politique", écrit-elle. "Il faut tout de même noter que nos athlètes ont félicité sportivement les vainqueurs israéliens après la finale", a-t-elle toutefois ajouté. On ne sait pas encore s'il y aura des conséquences pour les escrimeurs concernés. Swiss Fencing entamera le dialogue avec eux après leur retour d'Estonie et décidera ensuite d'éventuelles mesures. "En principe, Swiss Fencing est d'avis que les compétitions sportives ne se prêtent pas à l'expression d'opinions politiques, même si les sportifs peuvent bien sûr avoir leur opinion personnelle", a encore écrit la Fédération.

Jorge Martin a été rapatrié en Espagne Jorge Martin a été rapatrié samedi en Espagne Image: KEYSTONE/AP/Hussein Sayed Le champion du monde espagnol Jorge Martin (Aprilia), qui avait chuté et été percuté par un concurrent mi-avril au Qatar, a été rapatrié en Espagne en avion médicalisé samedi. Des examens à son arrivée ont montré une "évolution très positive", a indiqué son équipe dimanche. "Hier (samedi), nous avons effectué un scanner sur Jorge Martin à l'hôpital Ruber Quirón et les nouvelles sont assurément bonnes et très encourageantes. Martin a des poumons parfaits. La plèvre, la membrane qui entoure le poumon, est complètement consolidée", a expliqué Angel Charte, le responsable médical du MotoGP cité dans le communiqué d'Aprilia. "De plus, sur les 11 fractures théoriques, il en reste 3: la septième, la huitième et la onzième, qui montrent déjà la progression de la callosité. Donc, à mon avis, l'évolution est très positive. Nous allons maintenant attendre aussi longtemps que nécessaire et continuer à surveiller l'évolution de ces fractures depuis Madrid", a poursuivi le médecin espagnol. De retour en piste il y a deux semaines au Qatar après avoir manqué les trois premières manches de la saison, Martin avait chuté peu après la mi-course et avait été percuté au sol par l'Italien Fabio Di Giannantonio. Victime d'un hémopneumothorax associé à de multiples fractures des côtes, il était resté près d'une semaine à l'hôpital à Doha. Il avait ensuite été transféré dans un hôtel de la capitale qatarie dans l'attente de son rapatriement, qui était conditionné à l'amélioration de son état de santé.

Moto3: Dettwiler à 72 millièmes du top 15 Noah Dettwiler a échoué à 72 millièmes des points à Jerez Image: KEYSTONE/EPA/Jose Manuel Vidal Noah Dettwiler a manqué de très peu des points en championnat du monde dimanche à Jerez. Le Soleurois, 16e du Grand Prix d'Espagne en Moto3, a échoué à 72 millièmes seulement de la 15e place. La victoire est revenue à l'Espagnol Jose Antonio Rueda, qui prend les commandes du championnat. La frustration de Noah Dettwiler (KTM), qui a fêté ses 20 ans samedi, doit être immense. Surtout qu'il partait 17e sur la grille. Il a ainsi totalement manqué son départ dimanche, et a qui plus est dû effectuer un "long lap" de pénalité après avoir été trop lent sur sa trajectoire samedi lors des qualifications. Rejeté en queue de peloton, Noah Dettwiler a réalisé une superbe course-poursuite, mais en vain. Il en reste donc aux 2 points glanés en avril 2024 à Austin, où il avait terminé 14e pour décrocher son premier top 15 en championnat du monde de vitesse. Cette 16e place doit néanmoins lui donner confiance pour la suite d'une saison qui n'a démarré pour lui que lors du précédent GP, au Qatar, où il s'était classé 17e. Il avait manqué les trois premières courses en raison de ses blessures subies en février lors des tests de Jerez.

Expulsé en fin de match, Rüdiger risque gros Antonio Rüdiger risque gros après avoir lancé un objet en direction de l'arbitre Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton Trois joueurs du Real Madrid ont été expulsés pour des protestations violentes envers l'arbitre en toute fin de match lors de la finale de Coupe du Roi perdue face au FC Barcelone en prolongation. Il s'agit d'Antonio Rüdiger, Jude Bellingham et Lucas Vazquez, qui risquent d'être suspendus. Selon le règlement de la Fédération espagnole, Rüdiger pourrait écoper de quatre à douze rencontres de suspension. Le défenseur allemand a en effet "lancé un objet" vers l'arbitre Ricardo de Burgos Bengoetxea, qui avait fondu en larmes vendredi en dénonçant les pressions constantes de la chaîne Real Madrid TV. Cette suspension s'appliquerait notamment aux prochains matches de Liga, alors que le Real compte quatre longueurs de retard sur le Barça, leader, qu'il affrontera le 11 mai prochain pour un choc décisif dans la course au titre. Bellingham et Lucas Vazquez, eux aussi exclus pour protestation alors qu'ils étaient sur le banc pendant la prolongation, risquent une sanction moins lourde, qui n'impactera pas leur fin de saison et sera purgée l'an prochain en Coupe du Roi. Selon le rapport arbitral du match, le milieu anglais a reçu un carton rouge pour avoir montré "un comportement agressif" envers l'arbitre, et a même dû être "retenu par ses coéquipiers" alors qu'il tentait de revenir sur la pelouse. Contexte délétère Cette finale s'est jouée dans un contexte délétère autour de l'arbitrage, après la prise de parole de ses deux arbitres principaux vendredi dénonçant les pressions constantes de Real Madrid TV et annonçant une riposte collective à venir face aux vagues de harcèlement qu'ils subissent. Ces propos ont provoqué la colère du Real, lancé depuis février dernier dans une guerre institutionnelle contre un arbitrage qu'il juge "complètement discrédité" et un système "corrompu de l'intérieur", après des décisions en sa défaveur en Liga.