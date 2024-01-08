Les Russes hués ++ Encore une médaille pour Marianne Fatton

Le PSG piégé par Monaco Balogun (à gauche) a brillé face au PSG Image: KEYSTONE/EPA L'AS Monaco tient sa revanche. Sorti par le PSG en barrage de la Ligue des champions, le club de la Principauté est allé s'imposer 3-1 au Parc des Princes vendredi lors de la 25e journée de Ligue 1.

Les Monégasques, qui alignaient Philipp Köhn au but et le Genevois Denis Zakaria en défense centrale, ont pu compter sur Folarin Balogun pour faire la différence. L'attaquant américain a signé la passe décisive sur l'ouverture du score, signée Maghnes Akliouche à la 27e, avant de marquer le 3-1 de la sécurité à la 73e.

Ce but a douché les espoirs du PSG, qui était revenu à 2-1 à la 71e grâce à un but de Bradley Barcola. Les Parisiens n'ont donc pas préparé de manière idéale leur 8e de finale aller de Ligue des champions prévu mercredi face à Chelsea. En Ligue 1, leur dauphin Lens pourrait revenir à 1 point au classement en cas de succès face à Metz dimanche.



Le Bayern domine Mönchengladbach 4-1 La joie des joueurs du Bayern après leur victoire face à Gladbach Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Le défenseur international suisse Nico Elvedi a vécu une soirée compliquée vendredi.

Le Borussia Mönchengladbach s'est en effet incliné 4-1 sur la pelouse du Bayern Munich lors de la 25e journée du championnat d'Allemagne.

Sans son buteur Harry Kane, touché à un mollet et préservé, le "Rekordmeister" n'a connu aucune difficulté et a fait un pas de plus vers le titre. A neuf journées de la fin, les Munichois comptent 14 points de plus que le Borussia Dortmund de Gregor Kobel, son premier poursuivant qui se déplace samedi à Cologne.

Pour leur 21e succès en 25 matches, les hommes de Vincent Kompany ont ouvert le score par Luis Diaz (33e), et ont doublé la mise par Konrad Laimer juste avant la pause (46e). En seconde période, Jamal Musiala a transformé un penalty obtenu par Nicolas Jackson (57e), juste après l'expulsion du milieu de Gladbach Rocco Reitz (55e).

Jackson a alourdi la marque en fin de rencontre (79e). Le Borussia Mönchengladbach a réduit la marque par Wael Mohya (89e), sans relancer un semblant de suspense.



L'ex-champion du monde Fred Kerley suspendu pour deux ans Fred Kerley écope de deux ans de suspension Image: KEYSTONE/AP/MATTHIAS SCHRADER Le sprinter américain Fred Kerley a été suspendu pour deux ans, jusqu'en août 2027, pour avoir enfreint l'obligation de se présenter aux contrôles antidopage.

C'est ce qu'a annoncé la commission d'intégrité de World Athletics vendredi.

Kerley a été champion du monde du 100 m en 2022, et a remporté la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 et le bronze à Paris en 2024. Le coureur de 30 ans était provisoirement suspendu depuis août 2025 après avoir commis trois infractions à l'obligation de se présenter aux contrôles antidopage en l'espace de douze mois.



Les Russes hués par une partie du public Les athlètes russes ont été hués par une partie du public à Vérone Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni La Russie a marqué officiellement son retour au sein de l'olympisme en défilant avec son drapeau lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Milan Cortina, vendredi à Vérone.

Mais ses athlètes ont été hués par une partie du public.

Quatre membres de la délégation russe ont pris part à la parade des athlètes dans les arènes de Vérone - quelques minutes après ceux du Bélarus - sous les huées de spectateurs.

Au total, 10 sportifs de ces deux pays ont reçu une invitation pour prendre part aux Jeux sous drapeau et hymne, une première depuis l'invasion russe en Ukraine en 2022.



Ouverture: La Maison suisse au lieu de l'amphithéâtre de Vérone Théo Gmür a porté le drapeau suisse lors de la cérémonie organisée à la Maison suisse Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Petite mais raffinée: c'est ainsi que Tom Reulein, chef de mission, a qualifié à plusieurs reprises la délégation suisse aux Paralympiques.

La cérémonie d'ouverture à la House of Switzerland à Cortina était elle aussi petite mais raffinée.

Pour des raisons logistiques - en raison du long trajet et du fait que seuls deux athlètes et deux membres du staff par nation étaient autorisés à participer -, Swiss Paralympic avait décidé bien avant le début des Jeux paralympiques de ne pas se rendre à l'amphithéâtre de Vérone. D'autres nations boycottent la cérémonie d'ouverture pour protester contre le fait que les athlètes russes et biélorusses sont autorisés à concourir sous leur propre drapeau.

A la House of Switzerland, une petite cérémonie a été organisée à 17h30 à la place de la cérémonie officielle. Sur les notes du classique italien "Felicità", qui chante le bonheur sous toutes ses facettes, la délégation, menée par le porte-drapeau Théo Gmür, est montée sur scène. Peu après, la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a également été accueillie.

Venue pour cette cérémonie d'ouverture ainsi que pour les premières compétitions prévues samedi à Cortina, Mme Baume-Schneider a félicité les athlètes et souligné: "Je me réjouis que le handisport soit au centre de l'attention ces prochains jours."

La cheffe du Département fédéral de l'intérieur, responsable du domaine promouvant l'égalité des personnes handicapées, souhaite que cette attention ne s'arrête pas au terme de la cérémonie de clôture mais qu'elle se prolonge bien au-delà, "afin que de nombreuses personnes soient inspirées."



Encore une médaille pour Marianne Fatton Marianne Fatton poursuit sa moisson de médailles Image: KEYSTONE/AP/John Locher Après avoir obtenu deux médailles d'or en sprint et en relais mixte aux championnats d'Europe de Shahdag, Marianne Fatton a dû se contenter de l'argent vendredi sur l'individuelle.

La championne olympique neuchâteloise a été battue par l'Italienne Giulia Murada après plus d'une heure et demie d'efforts, dans cette discipline qui ne figurait pas au programme des JO.

Le canton de Fribourg a signé un magnifique doublé chez les hommes, Rémi Bonnet s'imposant avec plus de trois minutes d'avance sur Thomas Bussard. Déjà sacré en 2024 à Flaine (France), Bonnet visera un autre titre continental dimanche sur la verticale.

Saut à ski: Deschwanden 4e à Lahti Le Lucernois Gregor Deschwanden a terminé au pied du podium dans le premier concours de Lahti, qui s'est disputé sur une seule manche. Le médaillé de bronze olympique, 5e dans un premier temps grâce à un saut mesuré à 124 mètres, a profité de la disqualification de Domen Prevc pour gagner un rang. Le Bernois Sandro Hauswirth s'est quant à lui classé 14e.

Désigné vainqueur de ce concours dans un premier temps, Domen Prevc a été privé d'un historique septième succès consécutif en Coupe du monde en raison de skis trop longs (pour 1 cm). Le Slovène s'assure néanmoins mathématiquement la victoire finale en Coupe du monde, son dernier rival Ryoyu Kobayashi n'ayant terminé que 6e. C'est l'Allemand Philipp Raimund qui s'est imposé.

Snowboardcross: Siegenthaler 7e Sina Siegenthaler a atteint pour la deuxième fois de la saison les demi-finales en snowboardcross. La Bernoise a pris la 7e place de la première des deux épreuves d'Erzurum, en Turquie. Chez les hommes, Valerio Jud a signé la meilleure performance helvétique en ralliant les quarts de finale.

Snowboard: deux jeunes Suisses médaillés La délégation suisse a décroché ses deux premières médailles aux championnats du monde juniors de freestyle. En snowboard halfpipe, la Grisonne Lura Wick (17 ans) a obtenu l'argent alors que l'Appenzellois Mischa Zürcher (18 ans) a glané le bronze.

Saut à ski: Arnet manque encore la finale Les jours se suivent et se ressemblent pour Sina Arnet à Lahti, en Finlande. Après avoir terminé 31e et manqué de justesse la manche finale du premier concours jeudi, l'Obwaldienne a pris la 32e place de la deuxième compétition vendredi. La victoire est sans surprise revenue à la Slovène Nika Prevc, qui a décroché une 16e victoire record en une seule saison de Coupe du monde.



Un premier succès pour Laura Pirovano en Coupe du monde Laura Pirovano n'avait encore jamais remporté de course de Coupe du monde. Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati L'Italienne Laura Pirovano a signé son premier succès en Coupe du monde vendredi en remportant la descente de Val di Fassa. Meilleure Suissesse, la Schwytzoise Corinne Suter a pris la 8e place.

Agée de 28 ans, Laura Pirovano attendait depuis longtemps cette première victoire sur le Cirque blanc, et même ce premier podium. Très régulière, en témoignent ses seize places dans le top 6, la Transalpine a échoué quatre fois au pied de la boîte, dont deux fois en descente à Crans-Montana (2021 et 2024).

Sixième de la descente olympique à Cortina, la skieuse du Trentin a tout de même cru que cette descente allait lui échapper lors du passage d'Emma Aicher. L'Allemande a toutefois franchi la ligne avec un minuscule centième de plus que Pirovano. La championne olympique Breezy Johnson a complété le podium (+0''29).

Plus que deux descentes Aicher fait une bonne opération en vue du globe de la descente, puisqu'elle revient à 14 points de Lindsey Vonn, qui ne skiera plus cette saison suite à sa grave blessure subie lors des Jeux olympiques. Il reste encore deux descentes au programme, une deuxième à Val di Fassa samedi et celle des finales à Hafjell (Norvège).

Revenue au sommet le week-end dernier à Soldeu, Corinne Suter n'a pas réitéré ses exploits sous le soleil des Dolomites. La Suissesse a compté 23 centièmes d'avance après un excellent départ, mais a concédé trop de retard dans le 4e secteur pour espérer jouer le podium.

Les autres Suissesses ont terminé hors du top 20. Jasmine Flury (20e), Stefanie Grob (22e), Delia Durrer (23e), Malorie Blanc (23e), Janine Schmitt (25e) ont toutes concédé plus d'une minute à Laura Pirovano.



LeBron James bat le record de paniers marqués en NBA LeBron James a égalé le rebord d'Abdul-Jabbar sur ce dunk. Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Le "King" LeBron James s'est emparé d'un nouveau record jeudi soir, celui du nombre de paniers marqués en saison régulière NBA. Il a dépassé les 15'837 paniers de la légende Kareem Abdul-Jabbar.

LeBron James s'était emparé il y a trois ans du record le plus marquant, celui du nombre de points inscrits, dépassant déjà Abdul-Jabbar, qui avait fixé une barre longtemps considérée comme infranchissable à 38'387 points.

LeBron avait battu ce record avec un bien plus petit nombre de paniers rentrés, lui qui a profité du tir à trois points, apparu au cours de la carrière d'Abdul-Jabbar, qui n'en avait inscrit... qu'un seul!

Jeudi soir, face à Denver, le vétéran des Los Angeles Lakers, âgé de 41 ans dans sa 23e saison NBA, un autre record, a dépassé les 15'837 paniers en fin de premier quart-temps d'un "jump shot" à mi-distance après s'être retourné face au cercle.

Avec 7 tirs réussis (16 points, 8 passes) lors de la défaite 120-113 des Lakers, LeBron James a porté le record à 15'842 paniers marqués.

Le quadruple champion NBA s'est fait une frayeur en fin de rencontre, se plaignant du coude gauche après une chute, avant de revenir sur le parquet.



Fin de saison pour Yanic Konan Niederhäuser en NBA Yanic Konan Niederhäuser doit mettre un terme prématuré à sa saison. Image: KEYSTONE/AP/Jeff Chiu La première saison de Yanic Konan Niederhäuser en NBA est terminée. Blessé au pied droit mercredi, le "rookie" fribourgeois des Clippers va devoir se faire opérer, selon plusieurs médias américains.

Le jeune pivot est retombé lourdement après avoir contré un tir adverse lors d'un match des Los Angeles Clippers face aux Indiana Pacers. Il s'est tout de suite tenu la cheville, et a quitté le parquet sans pouvoir s'appuyer sur son pied meurtri.

Selon Sports Illustrated et ESPN, "YKN" souffre d'une blessure de Lisfranc. Il va devoir subir une intervention chirurgicale et ne retrouvera pas les parquets avant la saison prochaine.

Drafté en 30e position par les Clippers en juin dernier, Niederhäuser aura disputé 41 matches pour sa première saison dans la prestigieuse ligue nord-américaine. Il a marqué 4,3 points et capté 2,9 rebonds en moyenne par match.

Capela et Houston battus Les Houston Rockets de Clint Capela ont connu la défaite jeudi face à Golden State. Les Texans se sont inclinés 115-113 après prolongation face à des Warriors toujours privés de Stephen Curry.

Le pivot genevois a marqué quatre points et saisi trois rebonds, affichant le meilleur bilan de son équipe (+11). Il n'est pas entré en jeu en "overtime", où les Rockets ont subi la loi de Brandin Podziemski (7 points).

Les Washington Wizards ont quant à eux subi une septième défaite consécutive face au Jazz de l'Utah (122-112). Les joueurs de la capitale évoluaient toujours sans Kyshawn George, qui a manqué un deuxième match de rang en raison d'une blessure au coude gauche.



Nashville et Josi retrouvent la victoire en NHL Roman Josi, à gauche, était le seul Suisse à patiner sur les glaces de NHL jeudi. Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Nashville et son capitaine Roman Josi ont repris espoir dans la course aux play-off de NHL. Les Predators ont mis fin à une série de trois défaites en s'imposant 6-3 contre les Boston Bruins jeudi.

Les Predators ont construit ce succès à domicile en marquant quatre buts au cours du deuxième tiers-temps. A la 35e, Roman Josi a été crédité d'un assist sur le 5-1 de Matthew Wood, qui aussi marqué le 2-0 en infériorité numérique.

Avec cette deuxième victoire en cinq matches depuis la reprise post-olympique, Nashville peut encore croire en ses chances de disputer les play-off. La franchise du Tennessee accuse trois points de retard sur les "wild-card "de la Conférence Ouest, alors qu'il reste encore 20 matches à disputer dans la saison régulière.

Seul autre Suisse en lice jeudi dans les patinoires nord-américaines, Janis Moser a connu la défaite avec Tampa Bay. Le Lightning s'est incliné 4-1 à Winnipeg face à des Jets privés de Nino Niederreiter, dont la saison est terminée après avoir subi une arthroscopie à un genou.



Un nouveau long week-end de vitesse pour les dames Les dames ont droit à une deuxième (long) week-end de vitesse consécutif en Coupe du monde.

Après avoir disputé deux super-G et une descente à Soldeu, elles sont en lice à Val di Fassa pour deux descentes et un super-G.

La descente de vendredi (11h30) remplace celle qui avait été annulée le 30 janvier à Crans-Montana après la chute de Lindsey Vonn, laquelle pointe toujours en tête de la Coupe du monde de la discipline. L'Américaine s'était ensuite gravement blessée au genou gauche lors de la descente olympique.

Lindsey Vonn peut toujours rêver de décrocher un 9e petit globe dans la discipline-reine. Elle compte en effet 94 points d'avance sur sa plus proche poursuivante, Emma Aicher (4e à Soldeu), alors qu'il ne restera plus que la descente des finales de Lillehammer au menu après ce week-end italien.

Côté suisse, Corinne Suter espère confirmer son net regain de forme. La Schwytzoise reste sur un succès en descente, à Soldeu, où elle avait ensuite terminé 3e et 4e en super-G. Malorie Blanc visera quant à elle le top 10, elle qui pointe au 20e rang de la Coupe du monde de descente et doit donc assurer son ticket pour la finale de Lillehammer (top 25).



Walid Regragui quitte son poste de sélectionneur du Maroc Walid Regragui n'est plus l'entraîneur du Maroc. Image: KEYSTONE/EPA/JALAL MORCHIDI A un peu plus de trois mois du Mondial 2026, la Fédération marocaine de football a annoncé jeudi soir se séparer du sélectionneur national Walid Regragui. Il est remplacé par Mohamed Ouahbi.

"Merci à vous Walid (...). Je vous souhaite du fond du coeur encore plus de succès", a déclaré le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, lors d'une cérémonie d'hommage retransmise en direct à la télévision.

Walid Regragui, 50 ans, que des rumeurs insistantes donnaient partant depuis des semaines, a déclaré de son côté qu'il quittait ses fonctions "avec loyauté, gratitude et certitude d'avoir servi (son) pays".

En poste depuis 2022, l'ex-sélectionneur a dit avoir pris le temps d'"analyser" la situation et d'être parvenu à la conclusion que "l'équipe avait besoin d'un nouveau souffle avant la Coupe du monde".

"Cette décision n'est pas un renoncement", a-t-il tenu à préciser. "J'ai toujours eu l'objectif de donner le meilleur de moi-même avec honnêteté et un engagement total. Le travail accompli ensemble a permis d'atteindre des niveaux historiques."

Sous sa conduite, le Maroc est devenu la première nation africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du monde, en décembre 2022 au Qatar.

Un échec en finale de la CAN Il a aussi mené les Lions de l'Atlas jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique des nations organisée sur le territoire marocain et qui s'est achevée sur un goût amer, avec la défaite face au Sénégal (1-0 ap) au terme d'une rencontre longuement interrompue. Un penalty accordé au pays-hôte au bout du temps additionnel en seconde période avait provoqué le départ momentané des joueurs sénégalais au vestiaire et de graves incidents en tribunes.

Son remplaçant, Mohamed Ouahbi, 49 ans, a de son côté remporté le Mondial M20 à la tête du Maroc en octobre 2025 au Chili. Il a remercié son prédécesseur, et affirmé "être conscient des attentes, très honoré".

"Je m'engage à travailler avec détermination, humilité et patriotisme", a-t-il déclaré après l'annonce de sa nomination. Interrogé par la presse sur ses objectifs, il a répondu qu'il allait procéder à "une analyse approfondie. Mais je ne pense pas qu'il y aura de grande révolution", a-t-il ajouté.

Le Maroc fera ses débuts au Mondial le 13 juin face au Brésil dans le choc du groupe C, où figurent aussi l'Ecosse et Haïti.



Fin de série pour Thoune, tenu en échec par Saint-Gall Les Thounois (en rouge) étaient à quelques secondes de signer une 11e victoire de rang. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La série de victoires de Thoune s'arrête à 10, la faute à Saint-Gall. Les Brodeurs ont arraché un match nul (2-2) jeudi sur la pelouse du promu bernois, qui reste largement en tête de la Super League.

Les Thounois conservent 14 points d'avance sur leur dauphin saint-gallois, mais ils peuvent regretter d'avoir cédé au bout du temps additionnel sur une réussite de Christian Witzig (90e+5). Avant cette égalisation, ils étaient toujours en route pour battre le record de 13 victoires de rang réalisé par Bâle lors de la saison 2003/04.

Thoune peut aussi se reprocher une mauvaise entame, qui l'a conduit à être mené à la pause pour la première fois en 2026. Un peu tendus face à un adversaire qui n'avait plus grand-chose à perdre, les Thounois ont concédé un penalty repéré par la VAR et transformé par le capitaine saint-gallois Lukas Görtler (37e).

Réveil en sept minutes Les Brodeurs ont toutefois commencé à reculer et le leader incontesté du championnat a fini par se réveiller. Après un but de Brighton Labeau justement annulée pour un hors-jeu (48e), les Thounois ont aussi profité d'un penalty, concédé par... Görtler. Ce dernier a été coupable d'une main flagrante et Leonardo Bertone n'a pas tremblé pour égaliser (55e).

Saint-Gall a ensuite subi la furia thounoise. Son portier Lawrence Ati Zigi a sorti le grand jeu à la 59e devant Valmir Matoshi, mais le Ghanéen n'a rien pu faire lorsque Genis Montolio s'est élevé au-dessus de la mêlée pour reprendre victorieusement un corner bien botté par Kastriot Imeri (62e).

Cette séquence n'a pas suffi pour signer une nouvelle victoire, la faute au but de Witzig à la dernière minute. Mais Thoune a toujours une autoroute devant lui pour aller décrocher le titre de champion de Suisse.

Bâle enchaîne De son côté, Bâle a confirmé son léger regain de forme en battant péniblement Grasshopper au Parc Saint-Jacques (1-0). Les Rhénans se sont imposés sur une réussite de Bénie Traoré (51e) et enchaînent une deuxième victoire consécutive pour la première fois depuis l'arrivée de Stephan Lichsteiner sur le banc.



Genève officiellement en play-off de National League Les Aigles sont assurés de jouer les séries. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Genève-Servette a composté son billet pour les play-off de National League en battant Bienne jeudi aux Vernets (5-3). Lausanne n'y est en revanche toujours pas après sa défaite 6-2 contre Davos.

Il ne manquait qu'un point à Genève-Servette pour décrocher officiellement son billet pour les play-off. C'est donc chose faite après cette victoire 5-3 contre Bienne à domicile.

La rencontre avait pourtant bien débuté pour les visiteurs, Fabio Hofer ouvrant le score à la 10e. Mais Jesse Puljujärvi, moins de deux minutes plus tard, puis Marco Miranda (17e) lui ont répondu.

Yanick Sablatnig, qui n'avait plus marqué depuis le 28 octobre, a égalisé (23e) mais Josh Jooris a redonné l'avantage aux Grenat en box-play (27e) et Simas Ignatavicius a fait le break en déviant un puck de la cuisse (31e).

Les Aigles ont alors géré leur avance, les deux derniers buts du match restant anecdotiques. Les Seelandais ne réalisent pas une bonne opération dans la course au play-in, mais restent dixièmes.

Bienne peut remercier Fribourg Malgré sa défaite, Bienne peut remercier Fribourg-Gottéron. Déjà assurés de terminer deuxièmes, les Dragons se sont imposés 4-3 à Langnau.

Ce résultat maintient les Emmentalois à la 11e place, toujours à égalité de points avec les Seelandais. Les deux équipes se retrouvent samedi pour un importantissime "match à six points".

Lausanne manque le coche Contrairement à ses rivaux genevois, Lausanne n'est toujours pas mathématiquement en play-off. A domicile, les Vaudois ont été battus 6-2 par Davos.

Auteur d'un début de match sérieux à cinq contre cinq, le LHC a subi le réalisme du leader. Si les hommes de Geoff Ward ont réussi à revenir au score à deux reprises par Dominik Kahun (20e) et Drake Caggiula (34e), un triplé de Matej Stransky a mené les Grisons vers le succès, avant que les Lions ne s'effondrent dans le troisième tiers.

Lausanne, qui a perdu son top-scorer Théo Rochette sur blessure, n'a donc pas encore son ticket pour les play-off en poche, puisque Rapperswil, septième, a battu Kloten 6-4 dans un match à rebondissements.

Avantage psychologique pour Ambri Dans le préquel du potentiel play-out entre Ajoie et Ambri-Piotta, ce sont les Léventins qui ont pris un léger avantage psychologique en vue de leurs retrouvailles en s'imposant 3-2 après tirs au but.

Léger, puisque malgré la défaite, les Jurassiens ont dominé cette rencontre (37-21 aux tirs notamment). Si les deux équipes se retrouvent bien en play-out, les Vouivres devront montrer une meilleure efficacité offensive et gommer leurs erreurs défensives.

Dans les autres rencontres et à la lutte pour la troisième place, Zurich a fait un bon pas vers celle-ci en gagnant à Lugano 4-1. Enfin, Berne a battu Zoug 2-1 après les tirs au but.

